Picco avalia próximas rodadas como “finais” para o Remo e “cutuca” Condé Para o volante, os duelos contra Grêmio e Santos podem ser determinantes para manter o Leão vivo na competição. Rodolfo Sousa e Caio Maia 06.09.26 19h25 Pedro, do Flamengo, e Leonel Picco, do Remo (Igor Mota/ O Liberal) Após a derrota por 1 a 0 para o Flamengo, neste domingo (6), no Mangueirão, Leonel Picco reconheceu o momento delicado vivido pelo Remo e classificou os próximos confrontos do Campeonato Brasileiro como “finais” na luta contra o rebaixamento. Para o volante, os duelos contra Grêmio e Santos podem ser determinantes para manter o Leão vivo na competição. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo “Nós sabemos a posição em que estamos. Faz tempo que não ganhamos e tivemos muitas chances de sair da zona de rebaixamento desde então. A verdade é que isso machuca muito a gente. Não ganhamos e, mesmo se ganhássemos, por outros resultados, não conseguiríamos sair”, afirmou. ASSISTA O argentino destacou a necessidade de o elenco fazer uma autocrítica diante da situação e apontou Grêmio e Santos como adversários que podem definir os rumos do Remo na reta final da Série A. O Leão segue na vice-lanterna, com 23 pontos, cinco atrás do Mirassol, primeiro time fora da zona de rebaixamento. “Temos que fazer essa autocrítica e sabemos que Grêmio e Santos vão ser como finais para a gente. Creio que essas partidas podem definir alguma coisa, e temos que seguir com vida para as últimas rodadas”, declarou. Picco nega pedido para ser substituído Além da situação do Remo na tabela, Picco comentou a própria condição física após atuar durante os 90 minutos contra o Flamengo. O volante comemorou ter conseguido completar a partida e afirmou que nunca pediu para ser substituído desde que chegou ao clube. A declaração também acabou soando como uma indireta ao técnico Léo Condé. Picco fez questão de afirmar que as alterações realizadas durante as partidas partiram de decisões táticas da comissão técnica, e não de pedidos seus. “Me senti bem. Nunca pedi mudança. Desde a primeira partida que cheguei, nunca mais pedi mudança durante o jogo. Vim de outro futebol e tem uma questão física a ser cuidada, mas nunca pedi para sair. São decisões táticas de substituição e, para mim, parece bem. Fisicamente, saí bem hoje”, afirmou. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol jornal amazônia remo leonel picco COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Reflexo Tchamba coloca convocação para Camarões na 'conta' do Remo: 'Resultado daqui' Zagueiro de 28 anos está de volta à Seleção para dois jogos das Eliminatórias da Copa Africana de Nações 08.09.26 22h06 Paredão azulino Renovação, carreira e 'milagres': Marcelo Rangel exalta passagem pelo Remo Em bate papo exclusivo com O Liberal, camisa 88 do Leão revelou detalhes sobre os três anos de clube 08.09.26 21h14 futebol Tchamba é o primeiro jogador da história do Remo a ser convocado para uma seleção principal Antes do camaronês, Leão teve jogador que foi convocado para seleção olímpica. 08.09.26 16h31 Futebol Remo terá desfalques na próxima rodada, contra o Bahia; saiba quem são Lateral-direito Marcelinho e o volante Edson Fernando estão fora do confronto, marcado para as 20h, na Arena Fonte Nova, em Salvador. 08.09.26 15h52 MAIS LIDAS EM ESPORTES Oficial! CBF mantém horário e confirma mudança de jogo do Paysandu na Série C Informação da troca de estádio havia sido antecipada por O Liberal nesta terça-feira (8) 09.09.26 19h11 Será? União de artilheiros pode 'salvar' o Paysandu na Série C; veja os números Juninho comentou a chance de iniciar jogo ao lado de Ítalo; Dupla soma quase metade dos gols do time em 2026 09.09.26 21h48 VIRALIZOU 'Ancelotti revoluciona Brasil': jornais internacionais destacam lista da seleção com novidades Jornais espanhóis e portugueses apontam a lista como o início da era 'Carletto' e mira na Copa de 2030. 10.09.26 10h06 Corinthians continua resistente na Libertadores e empata com o Estudiantes na Argentina 09.09.26 23h47