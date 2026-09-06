Picco avalia próximas rodadas como “finais” para o Remo e “cutuca” Condé

Após a derrota por 1 a 0 para o Flamengo, neste domingo (6), no Mangueirão, Leonel Picco reconheceu o momento delicado vivido pelo Remo e classificou os próximos confrontos do Campeonato Brasileiro como “finais” na luta contra o rebaixamento. Para o volante, os duelos contra Grêmio e Santos podem ser determinantes para manter o Leão vivo na competição.

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“Nós sabemos a posição em que estamos. Faz tempo que não ganhamos e tivemos muitas chances de sair da zona de rebaixamento desde então. A verdade é que isso machuca muito a gente. Não ganhamos e, mesmo se ganhássemos, por outros resultados, não conseguiríamos sair”, afirmou.

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O argentino destacou a necessidade de o elenco fazer uma autocrítica diante da situação e apontou Grêmio e Santos como adversários que podem definir os rumos do Remo na reta final da Série A. O Leão segue na vice-lanterna, com 23 pontos, cinco atrás do Mirassol, primeiro time fora da zona de rebaixamento.

“Temos que fazer essa autocrítica e sabemos que Grêmio e Santos vão ser como finais para a gente. Creio que essas partidas podem definir alguma coisa, e temos que seguir com vida para as últimas rodadas”, declarou.

Picco nega pedido para ser substituído

Além da situação do Remo na tabela, Picco comentou a própria condição física após atuar durante os 90 minutos contra o Flamengo. O volante comemorou ter conseguido completar a partida e afirmou que nunca pediu para ser substituído desde que chegou ao clube.

A declaração também acabou soando como uma indireta ao técnico Léo Condé. Picco fez questão de afirmar que as alterações realizadas durante as partidas partiram de decisões táticas da comissão técnica, e não de pedidos seus.

“Me senti bem. Nunca pedi mudança. Desde a primeira partida que cheguei, nunca mais pedi mudança durante o jogo. Vim de outro futebol e tem uma questão física a ser cuidada, mas nunca pedi para sair. São decisões táticas de substituição e, para mim, parece bem. Fisicamente, saí bem hoje”, afirmou.