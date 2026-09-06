Leonardo Jardim critica gramado do Mangueirão após vitória do Flamengo sobre o Remo Treinador do Mengão fez a avaliação dom jogo e afirmou que o gramado prejudicou a partida Fábio Will 06.09.26 19h34 Leonardo Jardim dividiu o gramado em três etapas (Reprodução / Rádio Liberal +) O Flamengo deixará Belém com mais 3 pontos no Campeonato Brasileiro após vencer o Remo, mas a atuação no Mangueirão também foi marcada por críticas de Leonardo Jardim às condições do gramado. Após a partida, o técnico rubro-negro afirmou que o campo passou por diferentes condições ao longo do confronto e dificultou a prática de um bom futebol. ASSISTA Segundo Jardim, o gramado começou seco, melhorou após ser molhado e, posteriormente, ficou excessivamente encharcado. Para o treinador, as mudanças interferiram diretamente na velocidade da bola e na qualidade do jogo. “Em relação ao jogo. O gramado teve três fases. A primeira fase foi seco, com a bola tendo dificuldade de rolar. A segunda fase molhou [o gramado], ficou melhor e na terceira fase já ficou muito molhado e aí já não deu pra praticar um bom futebol. Mas é isso, temos que estar preparados”, afirmou. VEJA MAIS Após a vitória sobre o Remo, técnico do Flamengo elogia torcida paraense: ‘espetacular’ Leonardo Jardim agradeceu aos torcedores pela recepção e citou que a torcida paraense fez uma festa diferenciada neste final de semana Remo faz jogo duro, mas Flamengo vence e complica Leão na tabela da Série A Único gol da partida foi marcado por Samuel Lino, aos 20 minutos do segundo tempo. Técnico do Flamengo exalta defesa do goleiro Marcelo Rangel, do Remo: 'uma das melhores do ano' Goleiro do Remo fez um verdadeiro milagre na finalização do atacante Pedro, do Flamengo Apesar da reclamação, Jardim avaliou que o resultado foi justo pelo que o Flamengo apresentou durante os 90 minutos. O treinador destacou a superioridade da equipe carioca nas oportunidades criadas e ressaltou que o Remo teve poucas chances claras de gol. “Foi uma vitória merecida, o Remo teve uma bola ao gol em um cabeceio, tivemos bola na trave e grandes defesas do goleiro adversário e até pelos números, poderia até ser mais expressiva”, acrescentou. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Defesa de Marcelo Rangel contra o Flamengo impressiona Galvão Bueno: 'monumental' Goleiro do Remo evitou um gol que parecia certo e recebeu elogios de Galvão e Mauro Beting após derrota por 1 a 0 no Mangueirão 08.09.26 11h31 Selecionável Zagueiro do Remo, Tchamba é convocado para a Seleção de Camarões Jogador de 28 anos vai defender o país nas Eliminatórias da Copa Africana de Nações neste mês 07.09.26 21h49 FUTEBOL Vídeo: Flamengo treina no Baenão antes de deixar Belém e agradece torcida pela recepção Rubro-Negro realizou a última atividade em solo brasileiro no estádio do Remo e seguiu diretamente para Quito 07.09.26 16h30 FUTEBOL Sinal de alerta! Remo tem 83,6% de risco de rebaixamento para a Série B, diz UFMG Vice-lanterna, Leão precisa buscar cerca de 22 pontos nas últimas rodadas para alcançar a pontuação considerada segura 07.09.26 15h43 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Defesa de Marcelo Rangel contra o Flamengo impressiona Galvão Bueno: 'monumental' Goleiro do Remo evitou um gol que parecia certo e recebeu elogios de Galvão e Mauro Beting após derrota por 1 a 0 no Mangueirão 08.09.26 11h31 Selecionável Zagueiro do Remo, Tchamba é convocado para a Seleção de Camarões Jogador de 28 anos vai defender o país nas Eliminatórias da Copa Africana de Nações neste mês 07.09.26 21h49 Futebol Paysandu perde para o Brusque na estreia do quadrangular da Série C Derrota coloca os bicolores na lanterna do Grupo C e alça os catarinenses à liderança 07.09.26 20h01 futebol Flamengo concorre ao título de melhor clube do ano no Bola de Ouro 2026 Atual campeão da Libertadores e também do Nacional, a equipe comandada pelo técnico Leonardo Jardim vai concorrer pela honraria com o Paris Saint-Germain 08.09.26 10h03