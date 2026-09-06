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Leonardo Jardim critica gramado do Mangueirão após vitória do Flamengo sobre o Remo

Treinador do Mengão fez a avaliação dom jogo e afirmou que o gramado prejudicou a partida

Fábio Will
fonte

Leonardo Jardim dividiu o gramado em três etapas (Reprodução / Rádio Liberal +)

O Flamengo deixará Belém com mais 3 pontos no Campeonato Brasileiro após vencer o Remo, mas a atuação no Mangueirão também foi marcada por críticas de Leonardo Jardim às condições do gramado. Após a partida, o técnico rubro-negro afirmou que o campo passou por diferentes condições ao longo do confronto e dificultou a prática de um bom futebol.

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Segundo Jardim, o gramado começou seco, melhorou após ser molhado e, posteriormente, ficou excessivamente encharcado. Para o treinador, as mudanças interferiram diretamente na velocidade da bola e na qualidade do jogo.

“Em relação ao jogo. O gramado teve três fases. A primeira fase foi seco, com a bola tendo dificuldade de rolar. A segunda fase molhou [o gramado], ficou melhor e na terceira fase já ficou muito molhado e aí já não deu pra praticar um bom futebol. Mas é isso, temos que estar preparados”, afirmou.

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Apesar da reclamação, Jardim avaliou que o resultado foi justo pelo que o Flamengo apresentou durante os 90 minutos. O treinador destacou a superioridade da equipe carioca nas oportunidades criadas e ressaltou que o Remo teve poucas chances claras de gol.

“Foi uma vitória merecida, o Remo teve uma bola ao gol em um cabeceio, tivemos bola na trave e grandes defesas do goleiro adversário e até pelos números, poderia até ser mais expressiva”, acrescentou.

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