Vai chover durante o jogo Remo x Flamengo em Belém? Partida começa às 16h, no Mangueirão, e previsão do tempo indica muitas nuvens durante o domingo. O Liberal 06.09.26 14h34 Torcida do Flamengo (Igor Mota / O Liberal) A torcida do Clube do Remo que vai ao Mangueirão neste domingo (6) para acompanhar o jogo contra o Flamengo, pela Série A do Campeonato Brasileiro, quer saber se vai precisar levar capa de chuva. A partida começa às 16h, em Belém. A previsão do tempo para Belém indica sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. À noite, a previsão é de muitas nuvens. Previsão para o jogo do Remo hoje O cenário previsto para este domingo indica presença de nebulosidade ao longo do dia. Para o torcedor que pretende acompanhar Remo x Flamengo no Mangueirão, o período da partida coincide com a tarde, quando a previsão aponta sol entre muitas nuvens e momentos de céu nublado. O confronto entre Remo e Flamengo é válido pela Série A do Campeonato Brasileiro e começa às 16h, no Estádio Mangueirão, em Belém. O Leão Azul busca a vitória para começar a luta para sair do Z4, enquanto o time carioca visa o topo da tabela. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave remo x flamengo previsao do tempo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Vídeo: Flamengo treina no Baenão antes de deixar Belém e agradece torcida pela recepção Rubro-Negro realizou a última atividade em solo brasileiro no estádio do Remo e seguiu diretamente para Quito 07.09.26 16h30 FUTEBOL Sinal de alerta! Remo tem 83,6% de risco de rebaixamento para a Série B, diz UFMG Vice-lanterna, Leão precisa buscar cerca de 22 pontos nas últimas rodadas para alcançar a pontuação considerada segura 07.09.26 15h43 FUTEBOL Cada vez mais difícil: Remo vê distância para sair do Z4 aumentar na Série A; veja cenário Azulinos continuam na vice-lanterna, enquanto Mirassol, Santos, Grêmio e Vasco conquistaram pontos importantes nas duas últimas rodadas 07.09.26 13h29 FUTEBOL Vídeo: Gonzalo Plata chega a Belém e se junta ao Flamengo antes de viagem para a Libertadores Após dez dias afastado do elenco, atacante equatoriano se reapresenta ao Flamengo na capital paraense, treina com o grupo e viaja para Quito, no Equador 07.09.26 12h19 MAIS LIDAS EM ESPORTES Selecionável Zagueiro do Remo, Tchamba é convocado para a Seleção de Camarões Jogador de 28 anos vai defender o país nas Eliminatórias da Copa Africana de Nações neste mês 07.09.26 21h49 Futebol Defesa de Marcelo Rangel contra o Flamengo impressiona Galvão Bueno: 'monumental' Goleiro do Remo evitou um gol que parecia certo e recebeu elogios de Galvão e Mauro Beting após derrota por 1 a 0 no Mangueirão 08.09.26 11h31 Futebol Paysandu perde para o Brusque na estreia do quadrangular da Série C Derrota coloca os bicolores na lanterna do Grupo C e alça os catarinenses à liderança 07.09.26 20h01 Futebol Remo e Paysandu são autuados pela PF após irregularidades na segurança do Mangueirão Clubes foram notificados por problemas nos planos de segurança dos jogos; no caso do Remo, também foram encontrados vigilantes sem curso exigido para atuar em eventos sociais 08.09.26 12h17