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Vai chover durante o jogo Remo x Flamengo em Belém?

Partida começa às 16h, no Mangueirão, e previsão do tempo indica muitas nuvens durante o domingo.

O Liberal
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Torcida do Flamengo (Igor Mota / O Liberal)

A torcida do Clube do Remo que vai ao Mangueirão neste domingo (6) para acompanhar o jogo contra o Flamengo, pela Série A do Campeonato Brasileiro, quer saber se vai precisar levar capa de chuva. A partida começa às 16h, em Belém.

A previsão do tempo para Belém indica sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. À noite, a previsão é de muitas nuvens.

Previsão para o jogo do Remo hoje

O cenário previsto para este domingo indica presença de nebulosidade ao longo do dia. Para o torcedor que pretende acompanhar Remo x Flamengo no Mangueirão, o período da partida coincide com a tarde, quando a previsão aponta sol entre muitas nuvens e momentos de céu nublado.

O confronto entre Remo e Flamengo é válido pela Série A do Campeonato Brasileiro e começa às 16h, no Estádio Mangueirão, em Belém.

O Leão Azul busca a vitória para começar a luta para sair do Z4, enquanto o time carioca visa o topo da tabela.

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