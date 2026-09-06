Remo faz jogo duro, mas Flamengo vence e complica Leão na tabela da Série A

Foi mais difícil do que se previa, mas o Flamengo venceu o Remo por 1 a 0 neste domingo (6), no Mangueirão, pela 26ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O único gol da partida foi marcado por Samuel Lino, aos 20 minutos do segundo tempo. O resultado mantém o Rubro-Negro na briga pelo título e complica ainda mais a situação do Leão na parte de baixo da tabela.

VEJA COMO FOI O LANCE A LANCE DA VITÓRIA DO FLAMENGO DIANTE DO REMO

Com os três pontos conquistados em Belém, o Flamengo chegou aos 54 pontos e assumiu a liderança do campeonato, dois à frente do Palmeiras. O Rubro-Negro, no entanto, ainda precisa torcer por um tropeço do Alviverde diante do Botafogo, no Nilton Santos, para terminar a rodada na primeira colocação.

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O Remo, por sua vez, permanece na vice-lanterna, com 23 pontos. A distância para o Mirassol, primeiro time fora da zona de rebaixamento, aumentou para cinco pontos, deixando o Leão em situação ainda mais delicada na luta contra a queda.

O Leão volta a campo pelo Brasileirão na próxima segunda-feira (14), às 20h, contra o Bahia, na Fonte Nova. Antes disso, o Flamengo disputa na quinta-feira (10) o jogo de ida das quartas de final da Copa Libertadores, contra o Independiente del Valle. Pela Série A, o próximo compromisso será no domingo (13), diante do Corinthians, no Maracanã.

Primeiro tempo

Remo conseguiu segurar o ímpeto do Flamengo no primeiro tempo e desceu para o vestiário com o empate sem gols (Igor Mota/ O Liberal)

O Remo conseguiu segurar o ímpeto do Flamengo no primeiro tempo e desceu para o vestiário com o empate sem gols. Para isso, Léo Condé precisou recorrer a peças pouco utilizadas nas últimas partidas, como o volante Patrick. O resultado foi um Leão seguro defensivamente, mas com poucas alternativas para ameaçar o adversário no ataque.

O Flamengo, por sua vez, fez o que se esperava. Logo nos primeiros minutos, a equipe comandada pelo português Leonardo Jardim passou a sufocar o Remo no campo de defesa. O volume rubro-negro vinha do grande número de jogadores posicionados no último terço: Emerson Royal e Ayrton Lucas avançavam até a linha de fundo, enquanto Paquetá e Jorginho ditavam o ritmo da construção mais atrás.

ASSISTA

A pressão era tamanha que o Flamengo chegou a ter 70% de posse de bola. Até que a tradicional chuva amazônica apareceu e mudou o cenário da partida. Com o gramado mais pesado e irregular, o jogo ficou mais cadenciado, e o Rubro-Negro perdeu parte da velocidade na troca de passes. O Remo, então, encontrou espaço para crescer e passou a incomodar mais.

O processo foi gradual, mas a partida terminou com o Leão pressionando. Taliari chegou a receber dentro da área, mas não conseguiu finalizar. Patrick também levantou bolas na área, mas o cabeceio não veio. No apito final, o Remo deixou o campo com a sensação de que havia cumprido parte do objetivo: resistir ao domínio do líder e manter o jogo aberto. Do outro lado, o Flamengo precisava encontrar respostas para a queda de rendimento apresentada na etapa inicial se quisesse sair do Mangueirão com a vitória.

Segundo tempo

Flamengo conseguiu furar a defesa azulina e saiu de campo com a vitória (Igor Mota/ O Liberal)

O ditado “água mole em pedra dura, tanto bate até que fura” fez jus ao segundo tempo: o Flamengo conseguiu furar a defesa azulina e saiu de campo com a vitória. No entanto, o resultado foi construído pelo Rubro-Negro com mais esforço do que de costume. A reta final do jogo foi marcada pela pressão azulina, com direito a Marcelo Rangel indo para a área adversária em busca do gol nos últimos minutos.

Rangel, inclusive, foi o grande destaque do Remo na partida. Eleito pela transmissão da Globo como o melhor jogador do jogo, o goleiro azulino protagonizou uma defesa de cinema em uma finalização de Pedro, quando a partida ainda estava empatada sem gols. No entanto, desde o retorno do intervalo, o Flamengo se mostrava uma equipe mais intensa em campo, e o esforço rubro-negro acabou recompensado.

Aos 20 minutos da etapa final, Samuel Lino recebeu em profundidade, aproveitou o mau posicionamento da defesa do Remo e finalizou cruzado, dentro da área, para vencer Marcelo Rangel. O chute, dado com o bico da chuteira, lembrou o gol marcado por Ronaldo Fenômeno na semifinal da Copa do Mundo de 2002, contra a Turquia.

Na reta final, a chuva, que já atingia o estádio desde o primeiro tempo, apertou. O Flamengo voltou a tentar transições rápidas, mas parava nas pequenas poças de água que se formavam no meio-campo. Do outro lado, o Remo apostou nas bolas aéreas e lançou mão dos jogadores mais altos que estavam no banco de reservas. Nos minutos finais, Rangel ainda foi para a área rubro-negra, no desespero, para tentar o empate, mas não conseguiu evitar a derrota azulina.

Ficha técnica

REMO 0 x 1 FLAMENGO

Competição: Campeonato Brasileiro – Série A, 26ª rodada

Data: 6 de setembro de 2026

Local: Mangueirão, em Belém (PA)

Horário: 16h (de Brasília)

Gol: Samuel Lino, aos 20 minutos do 2º tempo.

Árbitro: Lucas Casagrande (PR)

Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)

VAR: Heber Roberto Lopes (SC)

Cartões amarelos: Marcelinho (Remo); Arrascaeta e Carrascal (Flamengo)

Cartão vermelho: Edson Fernando (Remo)

REMO: Marcelo Rangel; Marcelinho, Marllon, Duplexe Tchamba e Marlon; Patrick (Poveda), Leonel Picco e Zé Ricardo (Vitor Bueno); Yago Pikachu (Jajá), Antonio Galeano (Edson Fernando) e Gabriel Taliari (Alef Manga). Técnico: Léo Condé.

FLAMENGO: Agustín Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Jorginho, Lucas Paquetá (Saúl) e Giorgian De Arrascaeta (Pulgar); Jorge Carrascal (Bruno Henrique), Samuel Lino (Valência) e Pedro (Freitas). Técnico: Leonardo Jardim.