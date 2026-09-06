Condé lamenta derrota para o Flamengo e mantém esperança de permanência do Remo na Série A Remo não consegue vencer, mesmo tendo uma evolução nas duas últimas partidas Fábio Will 06.09.26 20h28 Léo Condé gostou do desempenho do time azulino (Wagner Santana / O Liberal) A situação do Remo ficou ainda mais delicada na luta contra o rebaixamento para a Série B. Com a derrota para o Flamengo, neste domingo (6), no Mangueirão, o Leão Azul permanece na vice-lanterna do Campeonato Brasileiro, com 23 pontos, e agora está cinco pontos distante do Mirassol, primeiro clube fora da zona de rebaixamento. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Após mais um resultado negativo, o técnico Léo Condé lamentou o momento vivido pela equipe, mas destacou a organização apresentada diante de um dos principais times do futebol brasileiro. Para o treinador, o Remo conseguiu dificultar as principais características ofensivas do Flamengo, especialmente as jogadas pelo centro e as ultrapassagens dos laterais. “O campeonato é difícil, os resultados pós-Copa não são bons, mas hoje fica o alento que a equipe mais uma vez competiu, esteve organizada em campo, conseguimos bloquear bem as jogadas do Flamengo, que é a aproximação pelo centro e ultrapassagens pelos laterais. Lógico que em um momento e outro o Flamengo conseguiu finalizar com Samuel Lino e com Pedro, mas a proposta era fechar o centro do campo e explorar as costas dos laterais do Flamengo. Conseguimos transitar perto da área, mas pecamos nas escolhas”, avaliou. VEJA MAIS Picco avalia próximas rodadas como “finais” para o Remo e “cutuca” Condé Para o volante, os duelos contra Grêmio e Santos podem ser determinantes para manter o Leão vivo na competição. Técnico do Flamengo exalta defesa do goleiro Marcelo Rangel, do Remo: 'uma das melhores do ano' Goleiro do Remo fez um verdadeiro milagre na finalização do atacante Pedro, do Flamengo Vídeo: Torcedores de Remo e Flamengo se envolvem em briga nos arredores do Mangueirão Até o momento, não há informações oficiais sobre possíveis feridos ou pessoas detidas em razão das ocorrências. Remo tentou mudar estratégia Condé afirmou que tentou ajustar alguns erros ocorridos no primeiro tempo durante o intervalo. A ideia era manter uma postura de transição rápida, aproveitando os espaços deixados pelo Flamengo, mas o adversário conseguiu levar vantagem em jogadas individuais e triangulações. O treinador ainda comentou a situação do atacante Jajá, que entrou durante a partida. O jogador havia passado praticamente duas semanas sem treinar e realizou apenas uma atividade na sexta-feira, o que impediu sua utilização desde o início. “Fizemos algumas correções no intervalo, voltamos na mesma batida do primeiro, de sair em transição em velocidade, que é o que dá para fazer com o Flamengo, pois temos que ser realistas. Eles fizeram boas jogadas individuais, triangulações. Gostaríamos de contar com o Jajá desde o início, mas ele ficou praticamente duas semanas sem treinar, fez apenas o treino de sexta, não iria suportar um tempo inteiro”, explicou Condé. Apesar da atuação considerada organizada, o comandante azulino reconheceu que o Remo atravessa um período complicado na competição e que a “chave” precisa ser virada de forma urgente. “De qualquer forma foi um jogo difícil, com um grande adversário. Mesmo fazendo um jogo dentro das nossas condições, nosso momento é ruim”, afirmou. Léo Condé pede confiança na reta final Com apenas 12 rodadas restantes para o encerramento do Campeonato Brasileiro, Léo Condé reforçou que o Remo precisa acreditar na possibilidade de permanência na elite nacional. O treinador citou a atuação contra o Coritiba como exemplo de que a equipe ainda pode apresentar um futebol competitivo e buscar os pontos necessários para escapar do Z-4. Para Condé, a prioridade será transformar a organização apresentada em resultados, principalmente nos jogos disputados em Belém, além de buscar pontos preciosos fora de casa. “Temos 12 rodadas, temos que nos apegarmos principalmente ao jogo que fizemos contra o Coritiba, com volume e com organização defensiva como fizemos hoje. Acho que vamos vencer partidas e temos que vencer, principalmente jogos em casa e buscar fora, e tudo pode acontecer nessa reta final”, projetou. 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