Cada vez mais difícil: Remo vê distância para sair do Z4 aumentar na Série A; veja cenário

A situação do Remo é delicada no Campeonato Brasileiro da Série A. O clube paraense perdeu para o Flamengo-RJ, no último domingo (6), em casa, amarga a vice-lanterna da competição e viu seus concorrentes diretos contra o descenso avançarem. Com os resultados dos jogos do final de semana, o Remo passará, pelo menos, mais uma rodada dentro da zona de rebaixamento.

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Se antes uma vitória tirava o Remo da temida zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, agora esse cenário já não pode ocorrer. O clube azulino viu o Mirassol-SP vencer o Coritiba-PR, de virada, fora de casa, nesta rodada e abrir vantagem na classificação. A equipe paulista é o primeiro clube fora do Z4 e chegou aos 28 pontos, cinco a mais que o Remo, que atualmente possui 23, fazendo com que o Leão Azul permaneça dentro da zona de rebaixamento por pelo menos mais uma rodada, forçando o time a pontuar e secar seus concorrentes.

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Nos dois últimos jogos, o Remo viu concorrentes diretos se distanciarem na classificação do Brasileiro. O Santos-SP venceu seus últimos dois confrontos e somou 6 pontos. O Mirassol empatou com o Palmeiras-SP e venceu o Coxa, somando 4 pontos. O Grêmio-RS derrotou a Chapecoense-SC, o Vasco da Gama-RJ venceu o Cruzeiro-MG e garantiu 3 pontos. O único que não pontuou foi o Internacional-RS, que estacionou nos 25 pontos.

Para sair do Z4, o Remo precisa vencer e torcer para os concorrentes não pontuarem nas rodadas. O próximo compromisso do Leão Azul será diante do Bahia-BA, fora de casa, na próxima segunda-feira (14), às 20h. O Bahia, que virou um “freguês” azulino nesta temporada, com três jogos e três triunfos do Remo, se ajustou na Série A e ocupa atualmente a 5ª posição, estando na zona da pré-Libertadores, com 43 pontos.