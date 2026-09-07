Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
O Liberal — 80 anos
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal — 80 anos
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Paysandu chevron right

Paysandu perde para o Brusque na estreia do quadrangular da Série C

Derrota coloca os bicolores na lanterna do Grupo C e alça os catarinenses à liderança

Junior Cunha
fonte

JP Martins abriu o placar para o Brusque no Mangueirão. (Foto: Cristino Martins/O Liberal)

O Paysandu estreou com derrota no quadrangular final da Série C do Campeonato Brasileiro. Em Belém, no Estádio do Mangueirão, a intensidade bicolor durante os 90 minutos não foi suficiente para frear o Brusque, que venceu por 2 a 1. 

Os gols da vitória catarinense foram marcados ainda no primeiro tempo com JP Martins e Marlyson. Antes do intervalo, Marcinho descontou para os bicolores. O resultado deixou o Papão na lanterna do Grupo C sem ponto marcado. Já o Bruscão assumiu a liderança com três pontos. 

Na segunda rodada do quadrangular, o Paysandu vai ao interior de São Paulo encarar a Ferroviária. A partida será no domingo, 13 de setembro, às 16h, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara. Já o Brusque recebe a Inter de Limeira em casa, no mesmo dia, mas às 18h30.

De manual

O empate entre Inter de Limeira e Ferroviária, no último sábado, aumentou a importância do confronto entre Paysandu e Brusque. Cientes de que uma vitória em Belém poderia fazer a diferença para a classificação final do Grupo C, as duas equipes foram para um jogo franco no Estádio do Mangueirão. 

E isso foi visto desde o primeiro minuto de partida. Marcinho e Thayllon foram os responsáveis por levar o Paysandu ao ataque. Com segundos de bola rolando, o camisa 10 tentou na individual pela esquerda e parou em Matheus Nogueira. 

Na sequência, Thayllon foi lançado pela primeira vez e parou na zaga e na marcação do impedimento. Na segunda tentativa, ele esticou para Kleiton Pego chegar batendo de primeira e o goleiro do Brusque desviar para fora. 

A intensidade do Paysandu nos minutos iniciais chamou a atenção. Querendo fazer o resultado em casa, os bicolores tiveram ainda Caio Mello arriscando de fora e uma nova defesa de Matheus Nogueira. 

image Caio Mello foi um dos que mais tentaram para o Paysandu no primeiro tempo. (Foto: Cristino Martins/O Liberal)

Mas as chegadas - no plural - do Brusque ao ataque foram letais. Primeiro, Raimar saiu da esquerda e apareceu no meio armando jogo para deixar JP Martins em condições de abrir o placar aos 13 minutos. Depois, Adrianinho arrastou a zaga do Paysandu desde o meio de campo e tocou para Marlyson, que encobriu Gabriel Mesquita, aos 34 minutos. 

Mesmo atrás do placar, e com vaias do torcedor, a estratégia de jogo do Paysandu seguiu inalterada. A presença ofensiva da equipe seguia dando dor de cabeça para o sistema defensivo do Brusque. Até que aos 39 minutos, Marcinho cobrou falta cheia de curva e diminuiu o placar.

Sem sucesso

A volta do intervalo teve um Paysandu com o mesmo ímpeto do primeiro tempo. Os bicolores chegaram logo de cara com Kleiton Pego obrigando Matheus Nogueira a espalmar para fora da primeira chance de gol. Porém, as tentativas do Papão pararam por aí. 

A busca pelo empate obrigou o técnico Júnior Rocha a fazer as cinco alterações com 15 minutos de jogo. Renan Castro - estreante da noite -, Radsley, Brian, Thalyson e Juninho foram acionados. A entrada de Juninho, inclusive, fez com que o Paysandu tivesse dois centroavantes em campo, algo raro nesta temporada. 

No entanto, mesmo mantendo a intensidade, a falta de produtividade impediu que o Paysandu fosse um time mais perigoso. Com isso, a estratégia de ter dois homens de área em campo acabou tendo efeito nulo, afinal a bola não chegou nem em Ítalo e nem em Juninho. 

Paysandu x Brusque

Por outro lado, o Brusque apostava, mais do que nunca, nas jogadas de contra-ataque. Por sorte, nada aconteceu para mudar o placar do jogo. 

Em um dos raros momentos de perigo do Paysandu na etapa final, Thalyson fez tudo certo. Na direita, ele fez o que quis com Milhorim e entrou na área. Mas na hora da conclusão, mandou a bola longe do gol. Placar fechado em 2 a 1 para o Brusque e um Paysandu iniciando a briga pelo retorno à Série B na lanterna do Grupo C. 

Ficha técnica - Série C 2026

Paysandu 1 x 2 Brusque

Data: 07.09.2026

Horário: 18h

Local: Estádio do Mangueirão

Árbitro: Pierry Dias dos Santos (RJ)

Assistentes: Raphael Carlos de Almeida Tavares dos Reis (RJ) e Marcelo Araujo Ossimo (RJ)

VAR: Alexandre Vargas Tavares de Jesus (RJ)

Cartão amarelo: Caio Mello, Pedro Henrique, Pedro Carrerette, Gustavo Henrique e Brian (Paysandu) | Bernardo, Jonatan Lucca, Jeferson e Cipriano (Brusque)

Gols: Marcinho (39'1ºT) | JP Martins (10'1ºT), Marlyson (34'1ºT)

Paysandu: Gabriel Mesquita; Edílson, Gustavo Henrique, Pedro Carrerette e Luciano Taboca (Renan Castro); Pedro Henrique (Radsley), Caio Mello (Brian) e Marcinho; Kleiton Pego (Thalyson), Ítalo e Thayllon (Juninho). Téc.: Junior Rocha.

Brusque: Matheus Nogueira; Jeferson, Ryan, Cipriano e Raimar; Bernardo (Jonatan Lucca), Gazão e JP Martins (Ariel); Alan Petterson (Milhorim), Marlyson (Clinton) e Adrianinho (Renan Henrique). Téc.: Higo Magalhães. 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Paysandu
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM PAYSANDU

Futebol

Remo e Paysandu são autuados pela PF após irregularidades na segurança do Mangueirão

Clubes foram notificados por problemas nos planos de segurança dos jogos; no caso do Remo, também foram encontrados vigilantes sem curso exigido para atuar em eventos sociais

08.09.26 12h17

Sincerão

Junior Rocha: 'Não fomos efetivos para empatar o jogo'

Treinador do Paysandu avaliou a estreia com derrota para o Brusque no quadrangular da Série C

07.09.26 21h30

Eita!

Márcio Tuma critica arbitragem após derrota para o Brusque: 'Isso não é desculpa'

Presidente do Paysandu não poupou palavras ao time de arbitragem após as decisões tomadas no jogo

07.09.26 20h47

Futebol

Paysandu perde para o Brusque na estreia do quadrangular da Série C

Derrota coloca os bicolores na lanterna do Grupo C e alça os catarinenses à liderança

07.09.26 20h01

MAIS LIDAS EM ESPORTES

Selecionável

Zagueiro do Remo, Tchamba é convocado para a Seleção de Camarões

Jogador de 28 anos vai defender o país nas Eliminatórias da Copa Africana de Nações neste mês

07.09.26 21h49

Futebol

Defesa de Marcelo Rangel contra o Flamengo impressiona Galvão Bueno: 'monumental'

Goleiro do Remo evitou um gol que parecia certo e recebeu elogios de Galvão e Mauro Beting após derrota por 1 a 0 no Mangueirão

08.09.26 11h31

Futebol

Paysandu perde para o Brusque na estreia do quadrangular da Série C

Derrota coloca os bicolores na lanterna do Grupo C e alça os catarinenses à liderança

07.09.26 20h01

Futebol

Remo e Paysandu são autuados pela PF após irregularidades na segurança do Mangueirão

Clubes foram notificados por problemas nos planos de segurança dos jogos; no caso do Remo, também foram encontrados vigilantes sem curso exigido para atuar em eventos sociais

08.09.26 12h17

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda