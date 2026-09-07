Paysandu perde para o Brusque na estreia do quadrangular da Série C

O Paysandu estreou com derrota no quadrangular final da Série C do Campeonato Brasileiro. Em Belém, no Estádio do Mangueirão, a intensidade bicolor durante os 90 minutos não foi suficiente para frear o Brusque, que venceu por 2 a 1.

Os gols da vitória catarinense foram marcados ainda no primeiro tempo com JP Martins e Marlyson. Antes do intervalo, Marcinho descontou para os bicolores. O resultado deixou o Papão na lanterna do Grupo C sem ponto marcado. Já o Bruscão assumiu a liderança com três pontos.

Na segunda rodada do quadrangular, o Paysandu vai ao interior de São Paulo encarar a Ferroviária. A partida será no domingo, 13 de setembro, às 16h, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara. Já o Brusque recebe a Inter de Limeira em casa, no mesmo dia, mas às 18h30.

De manual

O empate entre Inter de Limeira e Ferroviária, no último sábado, aumentou a importância do confronto entre Paysandu e Brusque. Cientes de que uma vitória em Belém poderia fazer a diferença para a classificação final do Grupo C, as duas equipes foram para um jogo franco no Estádio do Mangueirão.

E isso foi visto desde o primeiro minuto de partida. Marcinho e Thayllon foram os responsáveis por levar o Paysandu ao ataque. Com segundos de bola rolando, o camisa 10 tentou na individual pela esquerda e parou em Matheus Nogueira.

Na sequência, Thayllon foi lançado pela primeira vez e parou na zaga e na marcação do impedimento. Na segunda tentativa, ele esticou para Kleiton Pego chegar batendo de primeira e o goleiro do Brusque desviar para fora.

A intensidade do Paysandu nos minutos iniciais chamou a atenção. Querendo fazer o resultado em casa, os bicolores tiveram ainda Caio Mello arriscando de fora e uma nova defesa de Matheus Nogueira.

Caio Mello foi um dos que mais tentaram para o Paysandu no primeiro tempo. (Foto: Cristino Martins/O Liberal)

Mas as chegadas - no plural - do Brusque ao ataque foram letais. Primeiro, Raimar saiu da esquerda e apareceu no meio armando jogo para deixar JP Martins em condições de abrir o placar aos 13 minutos. Depois, Adrianinho arrastou a zaga do Paysandu desde o meio de campo e tocou para Marlyson, que encobriu Gabriel Mesquita, aos 34 minutos.

Mesmo atrás do placar, e com vaias do torcedor, a estratégia de jogo do Paysandu seguiu inalterada. A presença ofensiva da equipe seguia dando dor de cabeça para o sistema defensivo do Brusque. Até que aos 39 minutos, Marcinho cobrou falta cheia de curva e diminuiu o placar.

Sem sucesso

A volta do intervalo teve um Paysandu com o mesmo ímpeto do primeiro tempo. Os bicolores chegaram logo de cara com Kleiton Pego obrigando Matheus Nogueira a espalmar para fora da primeira chance de gol. Porém, as tentativas do Papão pararam por aí.

A busca pelo empate obrigou o técnico Júnior Rocha a fazer as cinco alterações com 15 minutos de jogo. Renan Castro - estreante da noite -, Radsley, Brian, Thalyson e Juninho foram acionados. A entrada de Juninho, inclusive, fez com que o Paysandu tivesse dois centroavantes em campo, algo raro nesta temporada.

No entanto, mesmo mantendo a intensidade, a falta de produtividade impediu que o Paysandu fosse um time mais perigoso. Com isso, a estratégia de ter dois homens de área em campo acabou tendo efeito nulo, afinal a bola não chegou nem em Ítalo e nem em Juninho.

Paysandu x Brusque Foto: Cristino Martins/O Liberal Foto: Cristino Martins/O Liberal Foto: Cristino Martins/O Liberal Foto: Cristino Martins/O Liberal Foto: Cristino Martins/O Liberal Foto: Cristino Martins/O Liberal Foto: Cristino Martins/O Liberal Foto: Cristino Martins/O Liberal Foto: Cristino Martins/O Liberal Foto: Cristino Martins/O Liberal Foto: Cristino Martins/O Liberal Foto: Cristino Martins/O Liberal Foto: Cristino Martins/O Liberal Foto: Cristino Martins/O Liberal Foto: Cristino Martins/O Liberal Foto: Cristino Martins/O Liberal

Por outro lado, o Brusque apostava, mais do que nunca, nas jogadas de contra-ataque. Por sorte, nada aconteceu para mudar o placar do jogo.

Em um dos raros momentos de perigo do Paysandu na etapa final, Thalyson fez tudo certo. Na direita, ele fez o que quis com Milhorim e entrou na área. Mas na hora da conclusão, mandou a bola longe do gol. Placar fechado em 2 a 1 para o Brusque e um Paysandu iniciando a briga pelo retorno à Série B na lanterna do Grupo C.

Ficha técnica - Série C 2026

Paysandu 1 x 2 Brusque

Data: 07.09.2026

Horário: 18h

Local: Estádio do Mangueirão

Árbitro: Pierry Dias dos Santos (RJ)

Assistentes: Raphael Carlos de Almeida Tavares dos Reis (RJ) e Marcelo Araujo Ossimo (RJ)

VAR: Alexandre Vargas Tavares de Jesus (RJ)

Cartão amarelo: Caio Mello, Pedro Henrique, Pedro Carrerette, Gustavo Henrique e Brian (Paysandu) | Bernardo, Jonatan Lucca, Jeferson e Cipriano (Brusque)

Gols: Marcinho (39'1ºT) | JP Martins (10'1ºT), Marlyson (34'1ºT)

Paysandu: Gabriel Mesquita; Edílson, Gustavo Henrique, Pedro Carrerette e Luciano Taboca (Renan Castro); Pedro Henrique (Radsley), Caio Mello (Brian) e Marcinho; Kleiton Pego (Thalyson), Ítalo e Thayllon (Juninho). Téc.: Junior Rocha.

Brusque: Matheus Nogueira; Jeferson, Ryan, Cipriano e Raimar; Bernardo (Jonatan Lucca), Gazão e JP Martins (Ariel); Alan Petterson (Milhorim), Marlyson (Clinton) e Adrianinho (Renan Henrique). Téc.: Higo Magalhães.