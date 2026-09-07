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Vídeo: Flamengo treina no Baenão antes de deixar Belém e agradece torcida pela recepção

Rubro-Negro realizou a última atividade em solo brasileiro no estádio do Remo e seguiu diretamente para Quito

O Liberal
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Mengão utilizou o gramado do Baenão (Divulgação / "X" @Flamengo)

A passagem do Flamengo por Belém terminou nesta segunda-feira (7) com uma atividade em campo. Antes de deixar a capital paraense rumo ao Equador, o elenco rubro-negro realizou o último treinamento em solo brasileiro no Baenão, estádio do Clube do Remo, onde encerrou a preparação antes da sequência decisiva da temporada.

A atividade marcou também o retorno de Gonzalo Plata aos trabalhos com o grupo. O atacante equatoriano voltou ao clube após cumprir compromissos com sua seleção e passa a ser novamente uma opção para a comissão técnica na sequência da temporada.

A escolha do Baenão para o treinamento colocou o Flamengo novamente em contato com a atmosfera de Belém, cidade que recebeu o clube com grande mobilização dos torcedores. Desde a chegada da delegação para o confronto contra o Remo, milhares de rubro-negros acompanharam a equipe de perto, seja no aeroporto, na porta do hotel ou nas proximidades do estádio.

image Plata treinando no gramado do Baenão (Divulgação / Site oficial do Flamengo)

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A relação entre Flamengo e torcida fora do Rio de Janeiro foi destacada pelo próprio clube. Em publicação no site oficial, o Rubro-Negro fez questão de agradecer aos torcedores paraenses pela recepção durante a passagem pela capital.

“A passagem pela capital paraense teve festa do início ao fim. Desde a chegada da delegação, milhares de rubro-negros acompanharam de perto a equipe, com manifestações de apoio no aeroporto, na porta do hotel e também no estádio. Uma demonstração da força da torcida do Flamengo longe do Rio de Janeiro e da relação do clube com os torcedores de todas as regiões do país”, destacou o clube.

De Belém direto para Quito

A logística do Flamengo foi planejada para evitar o retorno ao Rio de Janeiro após o duelo contra o Remo. Com uma delegação numerosa em Belém, o clube aproveitou a passagem pela capital paraense como ponto de partida para a próxima missão internacional.

Após o treinamento no Baenão, a delegação seguiu diretamente para Quito, no Equador. Na capital equatoriana, o Flamengo inicia a preparação final para enfrentar o Independiente del Valle, pelo primeiro duelo das quartas de final da Libertadores

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