Defesa de Marcelo Rangel contra o Flamengo impressiona Galvão Bueno: 'monumental' Goleiro do Remo evitou um gol que parecia certo e recebeu elogios de Galvão e Mauro Beting após derrota por 1 a 0 no Mangueirão O Liberal 08.09.26 11h31 Rangel foi destaque na meta azulina mesmo na derrota para o Flamengo. (Samara Miranda/Ascom Remo) Mesmo com a derrota por 1 a 0 para o Flamengo, no último domingo, pela 26ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Remo deixou o campo com mais um motivo para destacar Marcelo Rangel. O goleiro azulino protagonizou uma intervenção espetacular e arrancou elogios de dois dos principais nomes da imprensa esportiva brasileira: Galvão Bueno e Mauro Beting. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo O lance aconteceu quando Rangel estava posicionado próximo à trave direita. Na sequência da jogada, o goleiro precisou se deslocar rapidamente em direção ao centro da meta e conseguiu chegar à bola para impedir o gol do Flamengo. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)A reação de Galvão Bueno ao rever a jogada no Galvão FC, programa exibido pelo SBT, mostra o impacto da defesa. “Dá uma olhada nisso. Eu vou até mais perto para olhar direito. Olha a defesa do goleiro. E ele estava na trave direita, ele vem para o meio e consegue fazer uma defesa monumental.” VEJA MAIS Zagueiro do Remo, Tchamba é convocado para a Seleção de Camarões Jogador de 28 anos vai defender o país nas Eliminatórias da Copa Africana de Nações neste mês Vídeo: Flamengo treina no Baenão antes de deixar Belém e agradece torcida pela recepção Rubro-Negro realizou a última atividade em solo brasileiro no estádio do Remo e seguiu diretamente para Quito Sinal de alerta! Remo tem 83,6% de risco de rebaixamento para a Série B, diz UFMG Vice-lanterna, Leão precisa buscar cerca de 22 pontos nas últimas rodadas para alcançar a pontuação considerada segura Mauro Beting também se impressionou com a intervenção e chegou a sugerir uma premiação específica para lances como aquele. “Eu acho que a CBF deveria fazer um Prêmio Barbosa para defesas como essa. Uma das mais bonitas no futebol brasileiro nos últimos anos.” Destaque mesmo na derrota Diante do Flamengo, Rangel voltou a ser um dos principais jogadores do Remo. A atuação do goleiro foi ainda mais valorizada pelo contexto da partida, já que o adversário é um dos times mais fortes do campeonato e o atual líder na tabela. Com a derrota, o Remo permanece na vice-lanterna da Série A, com 23 pontos, e vê a luta contra o rebaixamento ficar cada vez mais apertada. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol remo goleiro marcelo rangel remo x flamengo série a 2026 jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Reflexo Tchamba coloca convocação para Camarões na 'conta' do Remo: 'Resultado daqui' Zagueiro de 28 anos está de volta à Seleção para dois jogos das Eliminatórias da Copa Africana de Nações 08.09.26 22h06 Paredão azulino Renovação, carreira e 'milagres': Marcelo Rangel exalta passagem pelo Remo Em bate papo exclusivo com O Liberal, camisa 88 do Leão revelou detalhes sobre os três anos de clube 08.09.26 21h14 futebol Tchamba é o primeiro jogador da história do Remo a ser convocado para uma seleção principal Antes do camaronês, Leão teve jogador que foi convocado para seleção olímpica. 08.09.26 16h31 Futebol Remo terá desfalques na próxima rodada, contra o Bahia; saiba quem são Lateral-direito Marcelinho e o volante Edson Fernando estão fora do confronto, marcado para as 20h, na Arena Fonte Nova, em Salvador. 08.09.26 15h52 MAIS LIDAS EM ESPORTES Mudou Paysandu x Inter de Limeira será na Curuzu; saiba os detalhes A informação foi confirmada ao Grupo Liberal pelo diretor de futebol do clube, Alberto Maia 08.09.26 20h27 São Paulo desanda no 2º tempo e perde para o Boca Juniors com gol de ex-atacante do Palmeiras 08.09.26 23h47 Reflexo Tchamba coloca convocação para Camarões na 'conta' do Remo: 'Resultado daqui' Zagueiro de 28 anos está de volta à Seleção para dois jogos das Eliminatórias da Copa Africana de Nações 08.09.26 22h06 Paredão azulino Renovação, carreira e 'milagres': Marcelo Rangel exalta passagem pelo Remo Em bate papo exclusivo com O Liberal, camisa 88 do Leão revelou detalhes sobre os três anos de clube 08.09.26 21h14