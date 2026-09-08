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Defesa de Marcelo Rangel contra o Flamengo impressiona Galvão Bueno: 'monumental'

Goleiro do Remo evitou um gol que parecia certo e recebeu elogios de Galvão e Mauro Beting após derrota por 1 a 0 no Mangueirão

O Liberal
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Rangel foi destaque na meta azulina mesmo na derrota para o Flamengo. (Samara Miranda/Ascom Remo)

Mesmo com a derrota por 1 a 0 para o Flamengo, no último domingo, pela 26ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Remo deixou o campo com mais um motivo para destacar Marcelo Rangel. O goleiro azulino protagonizou uma intervenção espetacular e arrancou elogios de dois dos principais nomes da imprensa esportiva brasileira: Galvão Bueno e Mauro Beting.

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O lance aconteceu quando Rangel estava posicionado próximo à trave direita. Na sequência da jogada, o goleiro precisou se deslocar rapidamente em direção ao centro da meta e conseguiu chegar à bola para impedir o gol do Flamengo.

A reação de Galvão Bueno ao rever a jogada no Galvão FC, programa exibido pelo SBT, mostra o impacto da defesa. “Dá uma olhada nisso. Eu vou até mais perto para olhar direito. Olha a defesa do goleiro. E ele estava na trave direita, ele vem para o meio e consegue fazer uma defesa monumental.”

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Mauro Beting também se impressionou com a intervenção e chegou a sugerir uma premiação específica para lances como aquele. “Eu acho que a CBF deveria fazer um Prêmio Barbosa para defesas como essa. Uma das mais bonitas no futebol brasileiro nos últimos anos.”

Destaque mesmo na derrota

Diante do Flamengo, Rangel voltou a ser um dos principais jogadores do Remo. A atuação do goleiro foi ainda mais valorizada pelo contexto da partida, já que o adversário é um dos times mais fortes do campeonato e o atual líder na tabela.

Com a derrota, o Remo permanece na vice-lanterna da Série A, com 23 pontos, e vê a luta contra o rebaixamento ficar cada vez mais apertada.

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