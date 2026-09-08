Flamengo concorre ao título de melhor clube do ano no Bola de Ouro 2026 Atual campeão da Libertadores e também do Nacional, a equipe comandada pelo técnico Leonardo Jardim vai concorrer pela honraria com o Paris Saint-Germain Estadão Conteúdo 08.09.26 10h03 Após assegurar a liderança do Campeonato Brasileiro pela primeira vez neste ano na rodada do fim de semana, os torcedores rubro-negros têm mais um bom motivo para comemorar. Isso porque o Flamengo está entre os indicados ao prêmio de melhor clube do mundo, no Bola de Ouro 2026. Atual campeão da Libertadores e também do Nacional, a equipe comandada pelo técnico Leonardo Jardim vai concorrer pela honraria com o Paris Saint-Germain, o Arsenal, o Bayern de Munique e ainda o Bodo/Glimt, a surpresa da lista, em evento que já tem dia e local definidos: a cerimônia vai acontecer no dia 26 de outubro, em Londres. Único representante fora da Europa nesta relação, o conjunto rubro-negro colhe os frutos das conquistas que teve sob o comando do então técnico Filipe Luís, atualmente no Monaco. No ano passado, o Flamengo foi ainda campeão carioca (conquista que voltou a repetir neste ano). Com três títulos de Libertadores num intervalo de seis anos (venceu em 2019, 2022 e 2025), a agremiação do Rio caminha com chances de manter o seu protagonismo no Brasil e na América do Sul. Primeiro colocado no Brasileiro, os flamenguistas enfrentam o Independiente Del Valle nas quartas de final da Libertadores na condição de favorito e decidem a vaga no Maracanã. Em alta para levar o troféu, o PSG do treinador Luis Enrique continua dominando a Europa ao vencer as duas últimas edições da Champions League. Já o Arsenal, atual vencedor da Premier League, esteve na final e terminou com o vice da Liga dos Campeões. O Bayern de Munique chega credenciado por mais um título alemão, onde arrebatou a taça com apenas uma derrota em sua campanha. Já o Bodo/Glimt, da Noruega, ganhou os holofotes do cenário mundial ao chegar nas oitavas de final do mais nobre torneio de clubes da Europa. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Bola de Ouro Flamengo clube do ano COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Tchamba é o primeiro jogador da história do Remo a ser convocado para uma seleção principal Antes do camaronês, Leão teve jogador que foi convocado para seleção olímpica. 08.09.26 16h31 Futebol Remo terá desfalques na próxima rodada, contra o Bahia; saiba quem são Lateral-direito Marcelinho e o volante Edson Fernando estão fora do confronto, marcado para as 20h, na Arena Fonte Nova, em Salvador. 08.09.26 15h52 Futebol Uma noite de frustração para os bicolores 08.09.26 14h37 Futebol AMECEL Concorre a R$ 25 mil em Equipamentos no Concurso UFC Ultimate Gym Upgrade 08.09.26 14h28 MAIS LIDAS EM ESPORTES Mudou Paysandu x Inter de Limeira será na Curuzu; saiba os detalhes A informação foi confirmada ao Grupo Liberal pelo diretor de futebol do clube, Alberto Maia 08.09.26 20h27 São Paulo desanda no 2º tempo e perde para o Boca Juniors com gol de ex-atacante do Palmeiras 08.09.26 23h47 Reflexo Tchamba coloca convocação para Camarões na 'conta' do Remo: 'Resultado daqui' Zagueiro de 28 anos está de volta à Seleção para dois jogos das Eliminatórias da Copa Africana de Nações 08.09.26 22h06 Paredão azulino Renovação, carreira e 'milagres': Marcelo Rangel exalta passagem pelo Remo Em bate papo exclusivo com O Liberal, camisa 88 do Leão revelou detalhes sobre os três anos de clube 08.09.26 21h14