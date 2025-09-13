Yamal desfalca Barcelona e Flick detona técnico da Espanha: 'Não cuida dos jogadores' O técnico confirmou que o atacante de 18 anos retornou da seleção com dores no púbis e não terá condições de enfrentar o Valencia Estadão Conteúdo 13.09.25 10h27 O técnico do Barcelona, Hansi Flick, não escondeu a irritação com Luis de La Fuente, treinador da Espanha, na véspera do confronto de sua equipe com o Valencia, pela quarta rodada da LaLiga. Em entrevista coletiva realizada neste sábado, o alemão fez duras críticas ao colega após Lamine Yamal voltar lesionado da Data Fifa. "A Espanha tem os melhores jogadores do mundo, em todas as posições. Cuidar dos jogadores não é agir assim. Conversei com o técnico, mas talvez meu espanhol ou o inglês dele não sejam muito bons", ironizou Flick. "Temos vários jogadores lá, sei que é difícil, mas a comunicação precisa ser melhor." O técnico confirmou que o atacante de 18 anos retornou da seleção com dores no púbis e não terá condições de enfrentar o Valencia, neste domingo, às 16h (horário de Brasília), e que é dúvida para a partida com o Newcastle, pela Champions League, na próxima quinta-feira. A situação o irritou, já que o Barcelona teria avisado sobre as condições físicas do atleta após a convocação. "Ele foi para a seleção com desconforto, não treinou entre os jogos, jogou muitos minutos, 73 e 79 em cada partida, com desconforto. Isso não é cuidar dos jogadores", reclamou Flick, reiterando o incômodo com a falta de comunicação entre clube e seleção. "Não falei com o treinador, apenas por mensagem. Quando eu estava do outro lado, a comunicação sempre foi boa", acrescentou o técnico, que comandou a Alemanha. Além de Yamal, o Barcelona não poderá contar com Frenkie De Jong em sua caçada ao líder Real Madrid. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol LaLiga Espanha Barcelona Lamine Yamal Hansi Flick COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES SÉRIE B Luan Martins pode voltar ao time do Remo na partida contra o Vila Nova neste sábado (13) Volante se recuperou de lesão no pé e surge como opção para substituir Caio Vinícius, suspenso na Série B 12.09.25 16h56 SÉRIE B 'Para nós todas as partidas são como finais', diz Nico Ferreira antes de duelo com o Vila Nova Atacante do Remo falou sobre preparação da equipe, confiança em somar pontos e o apoio da torcida em Goiânia. 12.09.25 16h08 Mais esportes Realizado em Serra Pelada, Pará recebe Circuito Mundial de Corrida em Trilhas pela primeira vez Evento deve contar com 1.200 atletas e terá viés social, com o objetivo de potencializar a comunidade local 12.09.25 12h12 Futebol Anderson Leite pede rescisão e está perto de deixar o Paysandu, afirma jornalista De acordo com Michel Anderson, atleta solicitou a rescisão contratual para defender uma equipe de fora do Brasil. 12.09.25 11h50 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Em reestreia de Márcio Fernandes, Paysandu recebe o América-MG para fugir da lanterna da Série B Bola rola para o duelo às 16h, no estádio Mangueirão, em Belém 13.09.25 7h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (13/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Liga Portuguesa, Premier League, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 13.09.25 7h00 Futebol e Fé Remo, Paysandu, Tuna Luso e Vasco lançam camisas oficiais em homenagem a Nossa Senhora Clubes apresentam uniformes com o Selo Oficial do Círio em evento na Casa de Plácido, em Belém 11.09.25 12h31 Campeonato Inglês Arsenal x Nottingham: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (13/09) pela Premier League Arsenal e Nottingham Forest jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 13.09.25 7h30