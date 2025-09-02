Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Yago Dora celebra título mundial com corte 'cascão' à Ronaldo e revela ressaca: 'Acordei ruim'

Estadão Conteúdo

Yago Dora não tem hora para encerrar a comemoração pelo título inédito do Circuito Mundial de Surfe (WSL). Um dia após a conquista, a oitava do Brasil na competição, o surfista admitiu que acordou de ressaca por estender as celebrações. Fã de Ronaldo Fenômeno, ele ainda raspou o cabelo no estilo 'cascão' do camisa 9 no penta.

"Acordei de ressaca, porque a gente festou ontem. Primeira sensação foi ruim. Mas foi muito legal. Não estava me sentindo muito bem, mas sentei no sofá e fiquei encarando o troféu", contou em entrevista coletiva nesta terça-feira.

Dora pôde disputar o WSL Finals sem enfrentar nenhum dos outros surfistas antes da decisão. Isso porque ele chegou à última etapa como líder do ranking mundial, enquanto os outros, do segundo ao quinto, enfrentaram-se entre si, escalonando até o último duelo, com o brasileiro. Para ele, isso foi crucial para o título.

"Bati na trave nas últimas temporadas. Senti que, se eu tivesse nas outras finais, eu me enxergava com chances de vencer. Pelo fato de ser em San Clemente (Califórnia), ondas que me identifico muito", refletiu.

O topo do ranking se confirmou na etapa de Jeffrey Bays, na África do Sul, em julho. "Esse ano também é uma onda que encaixa muito com meu surfe. Minha meta, no começo do ano, era classificar entre os três primeiros, para ter uma margem legal. Essa vantagem do primeiro lugar foi muito valiosa. Assim que eu soube que essa mudança iria acontecer (poder decidir na primeira bateria que disputaria), foquei muito em assumir a liderança. Queria ficar com ela até o Finals", contou.

Durante a entrevista, o boné cobria o 'corte cascão' tal qual Ronaldo na final da Copa do Mundo de 2002. Mas Yago fez questão de mostrar o penteado. "Eu cresci com as memórias do Ronaldo, da seleção brasileira. Quando eu era criança, o Brasil foi penta. Sempre ficou na minha cabeça. Acho o futebol um esporte muito bonito", disse.

Foi aos 11 anos que Dora decidiu trocar o desejo de ser jogador de futebol pelo surfe. Ele veste a lycra 9, também em referência ao artilheiro. "O 9 representa isso. O cara que chega na hora importante e decide. E era isso que eu queria me tornar".

DORA ELOGIA BRASILEIROS ATLETAS E QUERIA VENCER O PRÓPRIO PAI NO FINALS Dono do oitavo título brasileiro na WSL, Yago Dora defendeu que os compatriotas são os que mais se esforçam no cenário do surfe mundial. "A galera virou atleta mesmo, levou a sério o surfe. Pela minha experiência dentro do circuito, os brasileiros são os que trabalham mais duro. Colocando esse fogo, esse sangue brasileiro de querer a vitória", avaliou.

A geração vencedora, porém, é vista por ele como resultado de um bom trabalho de base. "Tudo começa desde criança. Esses caras que vieram um pouco mais cedo tiveram um circuito de base muito forte, competindo direto, campeonatos de bom nível todo fim de semana. Isso forma atletas. Eu peguei o início, mas já em decadência desses eventos. Até por isso, eu demorei um pouco mais para ganhar confiança e me sentir bem", comentou.

Uma mudança na carreira do surfista foi romper com o próprio pai, Leandro Dora, que era seu treinador. Segundo ele, isso foi importante para ter controle sobre seu futuro e as próprias decisões.

Desde 2021, Leandro Dora, o 'Grilo', treinava o australiano Jack Robinson, que também estava no WSL Finals. O 'Grilo', como Leandro é conhecido do tempo de surfista, então, encerrou a parceria com Robinson, assumindo a torcida pelo filho em Fiji. "Foi até uma motivação que ele estivesse aqui e querer ganhar dele", brinca Dora.

O brasileiro ainda revelou ser um "leitor lento", mas compartilhou o título que tem sido seu passatempo no momento: "A Alma Indomável", de Michael A. Singer. A obra fala sobre "se livrar da tirania da mente". Pela leitura ou não, Dora já está leve.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

surfe

Circuito Mundial

Yago Dora
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Futebol

Em momentos diferentes, campanha do Remo na Série B 2025 é parecida com a de 2021; veja números

Remo briga na parte de cima na tabela nesta temporada 2025 e luta por acesso

02.09.25 19h53

FUTEBOL

Remo fecha com lateral e meia ofensivo para o restante da Série B; veja detalhes

Leão busca reforçar o elenco para a reta final da Série B do Brasileirão

02.09.25 17h54

MUDANÇA

Paysandu troca Curuzu pelo Mangueirão para enfrentar o Volta Redonda; retrospecto não é positivo

Papão venceu apenas um jogo disputado no Mangueirão nesta Série B

02.09.25 17h01

SÉRIE B

Contraste na Série B: Paysandu tem menos vitórias que derrotas do Remo

Papão venceu apenas quatro vezes, enquanto Leão Azul acumula cinco derrotas na competição

02.09.25 16h45

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (02/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo

A Série B do Campeonato Brasileiro movimenta o futebol nesta terça-feira

02.09.25 7h00

Música e futebol

Remo ou Paysandu? Gilberto Gil explica relação com equipes do Pará

Cantor brasileiro falou sobre os "dois azuis" de Belém e dificuldade para escolher

02.09.25 11h50

Futebol

Sem rendimento, Benítez é o quarto estrangeiro a deixar o Paysandu em 2025

Clube bicolor anunciou a saída do jogador paraguaio na última segunda-feira (1º) após baixo rendimento no time

02.09.25 10h36

Vai lotar?

Com preços promocionais, Paysandu inicia venda de ingressos para jogo contra o Volta Redonda-RJ

Time bicolor volta a jogar no Mangueirão em duelo válido pela 25ª rodada da Série B

02.09.25 11h08

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda