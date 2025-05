Xabi Alonso cita Ancelotti e mira títulos de ponta no Real Madrid: 'ganhar coisas importantes'

Apresentado oficialmente nesta segunda-feira como técnico do poderoso Real Madrid, Xabi Alonso externou a identificação com o clube logo em sua primeira entrevista. Atleta do time merengue entre os anos de 2009 e 2014, ele exaltou seu antecessor Carlo Ancelotti e fez um discurso na linha do DNA vencedor da agremiação ao mirar a conquista de títulos de ponta.

"Um dia muito especial para mim, pois sinto que aqui é a minha casa. Posso ter ficado anos fora, mas o 'madridismo' nunca deixou de existir. Temos jogadores fantásticos, um time muito bom e a convicção de que podemos ganhar coisas importantes aqui", afirmou o treinador.

Após uma passagem de êxito à frente do Bayer Leverkusen, que teve como ponto alto o título do Campeonato Alemão de 2023/2024, o espanhol de 43 anos inicia agora uma nova etapa em sua carreira de treinador. Ele assinou contrato de três temporadas com o gigante de Madri e faz a sua estreia no Mundial de Clubes da Fifa.

"Estamos começando uma fase em que sinto que o clube e a torcida estão unidos e isso me dá motivos para vir aqui trabalhar com muita alegria e entusiasmo. Agradeço ao Real pela confiança e por pensar que sou a pessoa adequada para liderar essa nova etapa."

Sobre Carlo Ancelotti, agora comandante da seleção brasileira, sobraram palavras afetuosas. Os dois trabalharam juntos tanto no Real Madrid quanto no Bayern de Munique e foram campeões pelas duas agremiações.

"Carlo foi meu treinador. Sem a sua maestria, provavelmente eu não estaria aqui. Uma grande influência para mim. Estou assumindo o seu legado com muita honra e orgulho e espero poder corresponder às expectativas. Espero levar o clube a todos os grandes lugares onde todos acreditamos que ele pode chegar", afirmou Alonso.