CBF divulga áudio do VAR de pênalti polêmico que rendeu vitória ao Criciúma

Pela conversa, é possível ouvir um dos assistentes de vídeos comentando ao árbitro que a bola tocou no braço do atacante do Tigre e não no jogador azulino

Saul Anjos
30.08.25 11h20

A Comissão de Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, na sexta-feira (29), a atuação do árbitro assistente de vídeo (VAR) na análise do pênalti polêmico que resultou na derrota do Remo contra o Criciúma. A partida ocorreu na última quinta-feira (28/8), no Mangueirão, em Belém, pela 24ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, e garantiu o Tigre no G-4.

Pela conversa, é possível ouvir a conversa entre o árbitro André Luiz Skettino Policarpo Bento e a equipe do VAR sobre o lance que definiu o resultado da partida. O lance aconteceu entre o volante azulino Caio Vinicius e o atacante do Criciúma.

Pelo áudio, é possível ouvir um dos assistentes comentando com André que a bola teria tocado no braço do atacante do Tigre e não no jogador do Leão, no momento em que os dois estavam com os braços entrelaçados na grande área.

"Esse braço que está para trás é do atacante e a bola toca no braço do atacante. Está em uma ação de disputa. Vou te recomendar uma revisão para um possível não penal", disse Antônio Magno Lima Cordeiro para o árbitro.

Após alguns minutos, André Bento vai até a cabine de vídeo e mantém a decisão de pênalti, que foi convertido por Jean Carlos.

Pressão

Após a derrota por 1 a 0 para o Criciúma, a tensão envolvendo o futuro do técnico António Oliveira no Remo aumentou. A situação do treinador se agravou após o novo revés em casa, revelando um desempenho irregular do time, principalmente no Mangueirão.

Em seis jogos no Colosso, o Leão conquistou apenas uma vitória. No total, António Oliveira comandou o clube em 11 partidas, somando três vitórias — duas delas fora de casa —, cinco empates e três derrotas. A decisão sobre o futuro do técnico será tomada pela diretoria ainda nesta sexta-feira.