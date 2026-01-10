Xabi Alonso aguarda Mbappé contra o Barcelona e defende Vini Jr.: 'Voltará ao seu melhor' Estadão Conteúdo 10.01.26 12h32 Em busca de seu primeiro título no comando do Real Madrid, Xabi Alonso deverá ter um reforço de peso na final da Supercopa da Espanha, neste domingo, às 16h (horário de Brasília), diante do rival Barcelona, em Jedah, na Arábia Saudita. O comandante do time de Madri afirmou que o atacante viajou à Arábia Saudita e que suas chances de retornar à equipe na decisão são grandes. "Ele está muito melhor. Vamos avaliá-lo e decidir se ele será titular ou terá um papel menor", comentou o técnico sobre o atacante francês, que sofreu uma entorse no joelho esquerdo no fim de dezembro. "Contra o Atlético, estava parcialmente recuperado, e decidimos não apressá-lo, mas sabíamos que ele poderia estar disponível para a final. Ele viajou ontem e treinará com o time hoje." Apesar do otimismo, Xabi Alonso não pretende forçar o retorno do principal jogador do elenco. "É uma decisão que a comissão técnica tomará com o jogador e com os médicos. Temos de avaliar os riscos, o momento que estamos atravessando e o que está em jogo. Não somos 'kamikazes' quando se trata de tomar decisões. É um risco calculado", explicou. Se Mbappé ainda não está confirmado, o treinador aposta em Vini Jr. para derrotar o Barcelona, apesar do jejum de gols e da irritação da torcida com o atleta. O brasileiro não balança a rede desde 4 de outubro de 2025, na vitória do Real Madrid sobre o Villarreal, e acumula 16 jogos sem marcar. "É uma questão de tempo. Ele voltará ao seu melhor e será decisivo. Precisamos muito dele amanhã", afirmou Xabi Alonso. "Cada jogador é diferente e é preciso ser inteligente em cada situação. O Vini é emotivo. É preciso saber como apoiá-lo e seus companheiros e a comissão técnica garantem que ele entenda isso." Após derrotar o Atlético de Madrid na semifinal, o Real Madrid tentará conquistar a Supercopa da Espanha pela 14ª vez a fim de encostar no Barcelona, dono de 15 taças do torneio. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Supercopa da Espanha Real Madrid Xabi Alonso Vini Jr. Mbappé COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Remo joga a vida contra o Palmeiras e precisa vencer para avançar na Copa São Paulo 2026 Equipes se enfrentam neste domingo (11), às 11h, na Arena Barueri, pela última rodada do Grupo 27. 11.01.26 7h30 FUTEBOL Com o Remo na Série A, torcedores vivem a expectativa de jogar o Cartola FC O estudante Luiz Felipe Ferreira vai jogar o Cartola FC e falou sobre ter o time do coração no game 11.01.26 7h00 SUPERCOPA GRÃO PARÁ Remo x Águia de Marabá: ingressos para a final da Supercopa Grão Pará já podem ser comprados FPF anunciou a abertura de vendas para o jogo da Supercopa Grão Pará 11.01.26 0h04 Futebol Remo anuncia zagueiro contratado do futebol sul-coreano Outros atletas já treinam com o grupo, embora ainda não tenham sido anunciados oficialmente. 09.01.26 15h03 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (11/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Bundesliga, Série A italiana, Campeonato Espanhol e Supercopa da Espanha movimentam o futebol neste domingo 11.01.26 7h00 SUPERCOPA GRÃO PARÁ Remo x Águia de Marabá: ingressos para a final da Supercopa Grão Pará já podem ser comprados FPF anunciou a abertura de vendas para o jogo da Supercopa Grão Pará 11.01.26 0h04 Futebol Paysandu aposta no Departamento Jurídico para reorganizar o clube e prevenir crises de imagem Com atuação integrada ao futebol, setor trabalha na redução de ações, obtenção de certidões e recuperação da imagem institucional 11.01.26 8h00 FUTEBOL Com o Remo na Série A, torcedores vivem a expectativa de jogar o Cartola FC O estudante Luiz Felipe Ferreira vai jogar o Cartola FC e falou sobre ter o time do coração no game 11.01.26 7h00