Williams apresenta pintura do FW48, carro da equipe para temporada 2026 de Fórmula 1 Estadão Conteúdo 03.02.26 12h54 A terça-feira foi de novidades na Fórmula 1. A equipe Williams apresentou a pintura de seu novo carro, o FW48, para a disputa da temporada 2026 com uma nova identidade visual. O monoposto tem um azul brilhante como cor principal e traz uma faixa preta que se estende da lateral do chassi até a traseira. A escuderia planejava inicialmente promover um evento na fábrica, localizada em Grove, no Reino Unido. No entanto, em função de um atraso no desenvolvimento do projeto, o formato da apresentação aconteceu de forma digital. James Vowles, chefe da equipe, comentou sobre o projeto e os planos para este ano e as previsões são as mais otimistas às vésperas da estreia na Fórmula 1. "2026 é o próximo passo no caminho de volta ao topo para a Atlassian Williams F1 Team, enquanto entramos em uma nova era para o esporte, e estamos entusiasmados com a temporada que se aproxima. Temos uma ótima equipe de pilotos, alguns novos parceiros fantásticos e uma base de fãs cada vez maior", afirmou o comandante. Ausente no período de testes da pré-temporada, que aconteceu em Barcelona, Vowles assegurou que os carros vão estar presentes nas duas semanas de trabalhos de pistas que as equipes terão pela frente no Bahrein. A Williams foi a única ausente nos cinco dias de atividades na Espanha. A temporada 2026 de Fórmula 1 vai ter o seu início no dia 8 de março, com o Grande Prêmio da Austrália. A corrida será realizada no circuito de Albert Park, em Melbourne. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Fórmula 1 Williams pintura carro mercado salão automóvel sp COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Remo celebra 121 anos com promoção: ingresso de jogo com Mirassol vale entrada no Re-Pa Iniciativa do Leão presenteia torcedores que comprarem ingresso para a estreia em casa na Série A, diante do Mirassol, com lugar garantido no clássico contra o Paysandu 03.02.26 12h48 futebol Com prováveis estreias diante do Mirassol, Remo pode chegar a quase 40 atletas utilizados em um mês Clube azulino fez quatro jogos na temporada até o momento e usou quase todo o plantel 03.02.26 12h26 MMA Sport Club Maurício Ruffy desafia Conor McGregor e Paddy Pimblett após nocaute no UFC 325 03.02.26 10h40 Futebol Leão Azul e o "vestibular" do professor Osorio 03.02.26 10h35 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Re-Pa: Paysandu inicia venda de ingressos para sócio-torcedores; veja valores Papão encara o Paysandu no próximo domingo (8), pelo Parazão 03.02.26 10h20 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (03/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Libertadores, Campeonato Italiano, Série A saudita e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta terça-feira 03.02.26 7h00 FUTEBOL Presidente da Fifa avalia o fim da suspensão à Rússia e diz que Trump mereceu prêmio da paz Os clubes russos e a seleção nacional estão suspensos das competições organizadas pela entidade 03.02.26 10h03 Atacante teria recebido R$ 1,9 mi e é denunciado por fraude, manipulação e lavagem de dinheiro Segundo o promotor Manoel Figueiredo Antunes, o atleta solicitou ou aceitou receber valores para forçar cartões amarelos em duas partidas do Brasileirão. 02.02.26 20h27