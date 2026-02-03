Williams apresenta pintura do FW48, carro da equipe para temporada 2026 de Fórmula 1

A terça-feira foi de novidades na Fórmula 1. A equipe Williams apresentou a pintura de seu novo carro, o FW48, para a disputa da temporada 2026 com uma nova identidade visual. O monoposto tem um azul brilhante como cor principal e traz uma faixa preta que se estende da lateral do chassi até a traseira.

A escuderia planejava inicialmente promover um evento na fábrica, localizada em Grove, no Reino Unido. No entanto, em função de um atraso no desenvolvimento do projeto, o formato da apresentação aconteceu de forma digital.

James Vowles, chefe da equipe, comentou sobre o projeto e os planos para este ano e as previsões são as mais otimistas às vésperas da estreia na Fórmula 1.

"2026 é o próximo passo no caminho de volta ao topo para a Atlassian Williams F1 Team, enquanto entramos em uma nova era para o esporte, e estamos entusiasmados com a temporada que se aproxima. Temos uma ótima equipe de pilotos, alguns novos parceiros fantásticos e uma base de fãs cada vez maior", afirmou o comandante.

Ausente no período de testes da pré-temporada, que aconteceu em Barcelona, Vowles assegurou que os carros vão estar presentes nas duas semanas de trabalhos de pistas que as equipes terão pela frente no Bahrein. A Williams foi a única ausente nos cinco dias de atividades na Espanha.

A temporada 2026 de Fórmula 1 vai ter o seu início no dia 8 de março, com o Grande Prêmio da Austrália. A corrida será realizada no circuito de Albert Park, em Melbourne.