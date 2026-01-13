Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Weverton é liberado pelo Palmeiras e vai reforçar o Grêmio

O contrato do jogador de 38 anos com a equipe alviverde era válido até o final de 2026

Estadão Conteúdo
fonte

Goleiro Weverton (Instagram @palmeiras)

Weverton foi liberado pelo Palmeiras para acertar com o Grêmio, mesmo após um pequeno mal estar durante as negociações, e vai assinar contrato válido por três anos. O clube gaúcho estava conversando diretamente com o estafe do goleiro, o que irritou os palmeirenses. Agora, os dois clubes estão em contato e finalizam os trâmites para oficializar a transferência, que não terá custos aos gremistas.

Coordenador técnico do Grêmio, Luiz Felipe Scolari, o Felipão, é grande entusiasta da contratação de Weverton. Conforme informado inicialmente pelo Nosso Palestrae confirmado pelo Estadão, ele conversou com o goleiro, ao lado do qual trabalhou no próprio Palmeiras, e ajudou no processo de convencimento.

O contrato do jogador de 38 anos com a equipe alviverde era válido até o final de 2026. Weverton sofreu uma fissura em um osso da mão direita e não joga desde então. Ele está recuperado da lesão e se reapresentou com o elenco no começo desta semana.

Seu concorrente pela posição no Palmeiras, Carlos Miguel, correspondeu quando assumiu a titularidade em outubro do ano passado e terminou a temporada em alta. Daí a principal razão de Weverton de querer sair.

O Grêmio já havia consultado os representantes do goleiro em dezembro. Naquele mês, a negociação não prosperou. Não havia sido apresentada uma proposta ao jogador, mas as partes voltaram a se falar nesta semana e estão se entendendo.

O clube gaúcho vê em Weverton um goleiro confiável para assumir a titularidade. Hoje, as opções são o experiente Tiago Volpi, quem mais jogou em 2025, e o jovem Gabriel Grando, que teve o contrato renovado nesta semana até dezembro de 2029.

O acriano de Rio Branco está no Palmeiras desde 2018 e acumula marcas individuais e coletivos. É o jogador com mais títulos na história do clube - 12 taças, ao lado de Gustavo Gómez, Marcos Rocha, Mayke, Dudu, Ademir da Guia e Junqueira.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Palmeiras

Weverton
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Remo estuda a possibilidade para que sócios-torcedores votem na eleição do clube; saiba detalhes

Proposta será apresentada em uma assembleia geral e, se aprovada, pode gerar um avanço na fidelização do programa sócio-torcedor

13.01.26 16h58

FUTEBOL

Sem o Estádio do Souza, Tuna mandará jogos no Parazão e Copa do Brasil em Augusto Corrêa

A Lusa vai jogar longe de Belém neste início de 2026. Tuna também poderá mandar partidas pelo Brasileirão da Série D no Estrelão

13.01.26 15h01

Futebol

Paysandu convoca conselheiros do clube para eleição e posse do novo vice-presidente

Reunião ocorre no dia 22 de janeiro, na sede do clube, em Belém

13.01.26 12h33

mais esportes

Inscrições para peneira de futsal do Remo estão abertas; saiba mais

Seletiva será para as categorias sub-6 ao sub-15

13.01.26 11h57

MAIS LIDAS EM ESPORTES

APRESENTADO

Pikachu sonha com Remo lutando por Sul-Americana e se diz pronto para estrear domingo

Ídolo do Paysandu, jogador que jurou nunca atuar pelo rival explica escolha e projeta título da Supercopa Grão-Pará

12.01.26 23h22

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (13/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Campeonato Alemão, Série A saudita, Copa del Rey e Coppa Italia movimentam o futebol nesta terça-feira

13.01.26 7h00

FUTEBOL

Remo avança em negociação e encaminha empréstimo de volante do Sport-PE

Jogador de 22 anos estava no Novorizontino-SP e seria um dos novos reforços para a temporada

13.01.26 10h54

FUTEBOL

Volante do Remo revela sondagens de outros clubes, projeta 2026 e cita trabalho de Osorio

Jaderson está na sua terceira temporada vestindo as cores do Remo e quer brilhar agora na Série A

12.01.26 16h44

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda