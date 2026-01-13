Weverton é liberado pelo Palmeiras e vai reforçar o Grêmio

Weverton foi liberado pelo Palmeiras para acertar com o Grêmio, mesmo após um pequeno mal estar durante as negociações, e vai assinar contrato válido por três anos. O clube gaúcho estava conversando diretamente com o estafe do goleiro, o que irritou os palmeirenses. Agora, os dois clubes estão em contato e finalizam os trâmites para oficializar a transferência, que não terá custos aos gremistas.

Coordenador técnico do Grêmio, Luiz Felipe Scolari, o Felipão, é grande entusiasta da contratação de Weverton. Conforme informado inicialmente pelo Nosso Palestrae confirmado pelo Estadão, ele conversou com o goleiro, ao lado do qual trabalhou no próprio Palmeiras, e ajudou no processo de convencimento.

O contrato do jogador de 38 anos com a equipe alviverde era válido até o final de 2026. Weverton sofreu uma fissura em um osso da mão direita e não joga desde então. Ele está recuperado da lesão e se reapresentou com o elenco no começo desta semana.

Seu concorrente pela posição no Palmeiras, Carlos Miguel, correspondeu quando assumiu a titularidade em outubro do ano passado e terminou a temporada em alta. Daí a principal razão de Weverton de querer sair.

O Grêmio já havia consultado os representantes do goleiro em dezembro. Naquele mês, a negociação não prosperou. Não havia sido apresentada uma proposta ao jogador, mas as partes voltaram a se falar nesta semana e estão se entendendo.

O clube gaúcho vê em Weverton um goleiro confiável para assumir a titularidade. Hoje, as opções são o experiente Tiago Volpi, quem mais jogou em 2025, e o jovem Gabriel Grando, que teve o contrato renovado nesta semana até dezembro de 2029.

O acriano de Rio Branco está no Palmeiras desde 2018 e acumula marcas individuais e coletivos. É o jogador com mais títulos na história do clube - 12 taças, ao lado de Gustavo Gómez, Marcos Rocha, Mayke, Dudu, Ademir da Guia e Junqueira.