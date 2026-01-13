Weverton é liberado pelo Palmeiras e vai reforçar o Grêmio O contrato do jogador de 38 anos com a equipe alviverde era válido até o final de 2026 Estadão Conteúdo 13.01.26 16h43 Goleiro Weverton (Instagram @palmeiras) Weverton foi liberado pelo Palmeiras para acertar com o Grêmio, mesmo após um pequeno mal estar durante as negociações, e vai assinar contrato válido por três anos. O clube gaúcho estava conversando diretamente com o estafe do goleiro, o que irritou os palmeirenses. Agora, os dois clubes estão em contato e finalizam os trâmites para oficializar a transferência, que não terá custos aos gremistas. Coordenador técnico do Grêmio, Luiz Felipe Scolari, o Felipão, é grande entusiasta da contratação de Weverton. Conforme informado inicialmente pelo Nosso Palestrae confirmado pelo Estadão, ele conversou com o goleiro, ao lado do qual trabalhou no próprio Palmeiras, e ajudou no processo de convencimento. O contrato do jogador de 38 anos com a equipe alviverde era válido até o final de 2026. Weverton sofreu uma fissura em um osso da mão direita e não joga desde então. Ele está recuperado da lesão e se reapresentou com o elenco no começo desta semana. Seu concorrente pela posição no Palmeiras, Carlos Miguel, correspondeu quando assumiu a titularidade em outubro do ano passado e terminou a temporada em alta. Daí a principal razão de Weverton de querer sair. O Grêmio já havia consultado os representantes do goleiro em dezembro. Naquele mês, a negociação não prosperou. Não havia sido apresentada uma proposta ao jogador, mas as partes voltaram a se falar nesta semana e estão se entendendo. O clube gaúcho vê em Weverton um goleiro confiável para assumir a titularidade. Hoje, as opções são o experiente Tiago Volpi, quem mais jogou em 2025, e o jovem Gabriel Grando, que teve o contrato renovado nesta semana até dezembro de 2029. O acriano de Rio Branco está no Palmeiras desde 2018 e acumula marcas individuais e coletivos. É o jogador com mais títulos na história do clube - 12 taças, ao lado de Gustavo Gómez, Marcos Rocha, Mayke, Dudu, Ademir da Guia e Junqueira. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Palmeiras Weverton COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Remo estuda a possibilidade para que sócios-torcedores votem na eleição do clube; saiba detalhes Proposta será apresentada em uma assembleia geral e, se aprovada, pode gerar um avanço na fidelização do programa sócio-torcedor 13.01.26 16h58 FUTEBOL Sem o Estádio do Souza, Tuna mandará jogos no Parazão e Copa do Brasil em Augusto Corrêa A Lusa vai jogar longe de Belém neste início de 2026. Tuna também poderá mandar partidas pelo Brasileirão da Série D no Estrelão 13.01.26 15h01 Futebol Paysandu convoca conselheiros do clube para eleição e posse do novo vice-presidente Reunião ocorre no dia 22 de janeiro, na sede do clube, em Belém 13.01.26 12h33 mais esportes Inscrições para peneira de futsal do Remo estão abertas; saiba mais Seletiva será para as categorias sub-6 ao sub-15 13.01.26 11h57 MAIS LIDAS EM ESPORTES APRESENTADO Pikachu sonha com Remo lutando por Sul-Americana e se diz pronto para estrear domingo Ídolo do Paysandu, jogador que jurou nunca atuar pelo rival explica escolha e projeta título da Supercopa Grão-Pará 12.01.26 23h22 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (13/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Alemão, Série A saudita, Copa del Rey e Coppa Italia movimentam o futebol nesta terça-feira 13.01.26 7h00 FUTEBOL Remo avança em negociação e encaminha empréstimo de volante do Sport-PE Jogador de 22 anos estava no Novorizontino-SP e seria um dos novos reforços para a temporada 13.01.26 10h54 FUTEBOL Volante do Remo revela sondagens de outros clubes, projeta 2026 e cita trabalho de Osorio Jaderson está na sua terceira temporada vestindo as cores do Remo e quer brilhar agora na Série A 12.01.26 16h44