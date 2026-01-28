West Ham posta vídeo em tom de despedida e Lucas Paquetá se aproxima do Flamengo Estadão Conteúdo 28.01.26 10h08 O retorno do meio-campista Lucas Paquetá ao Flamengo parece estar cada vez mais próximo. Enquanto a diretoria do clube carioca avança nas negociações para repatriar o atleta, o West Ham publicou um vídeo em suas redes sociais com imagens do brasileiro em ação indicando um tom de despedida. A postagem de 22 segundos exibe o jogador canhoto em diversas situações em campo com a camisa do clube. Ele aparece comemorando gol, fazendo jogadas de efeito, driblando e finaliza com o atleta beijando o escudo retratando a sua identificação com a torcida. O vídeo, que aparece no Tik Tok clube conta ainda com a música "Meu Ex-Amor", do cantor Amado Batista. A canção fala sobre a saudade de "um amor tão bonito" e traz ainda a legenda em português com a inscrição "Amado Batista não errou quando disse". Em fase final de definição, a negociação envolvendo a vinda do meia Lucas Paquetá deve girar em torno de 41,25 milhões de euros (aproximadamente R$ 256 milhões). A pendência ainda gira na forma de pagamento. O clube carioca havia estipulado parcelar o montante em 36 meses enquanto os ingleses estipulara um prazo de um ano e meio para liquidar o valor. Os dois lados tentam ajustar essa equação para que o atleta possa ser anunciado como reforço para a temporada 2026. Caso a transferência seja concretizada, trata-se da contratação mais cara do futebol brasileiro, ultrapassando a compra de Gerson pelo Cruzeiro, no início deste mês de janeiro, estipulada em 27 milhões de euros (R$ 187 milhões na cotação atual). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Paquetá Flamengo West Ham vídeo despedida COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Último amistoso da Seleção Brasileira antes do embarque para a Copa do Mundo deve ser no Maracanã Partida era cotada para ser realizada em Belém; CBF negocia com o Panamá para fazer o duelo 28.01.26 9h47 Futebol Remo prevê investimento de R$12 milhões nas obras do CT de Outeiro Clube tenta melhorar o local para receber treinos da equipe profissional e também das categorias de base 27.01.26 16h58 FUTEBOL Entrando na 5ª fase, Remo planeja receber quase R$3 milhões em cota da Copa do Brasil Leão projeta arrecadar próximo de R$3 milhões apenas com a cota da 5ª fase da competição, que pode ser muito mais lucrativa do Remo 27.01.26 16h21 Futebol BID confirma retorno do jovem atacante Thalyson ao elenco do Paysandu Garoto de 19 anos estava no Votuporanguense, onde disputou a Copinha deste ano. 27.01.26 15h02 MAIS LIDAS EM ESPORTES É HOJE! Confronto de Leões marca estreia do Remo na Série A contra o Vitória no Barradão Sem Nico Ferreira e Diego Hernández, suspensos, Leão Azul encara o Vitória nesta quarta-feira, em Salvador, pela primeira rodada do Brasileirão 28.01.26 7h07 PRA ONDE VAI? Tiquinho rescinde com Santos, publica mensagem enigmática e intriga torcedores do Remo e do Coritiba Atacante está livre no mercado após rescindir contrato de forma amigável com o Santos 27.01.26 19h41 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (28/01), horários das partidas e onde assistir ao vivo Brasileirão, Série A saudita e Liga dos Campeões movimentam o futebol nesta quarta-feira 28.01.26 7h00 PRAZER, LEÃO! Atacante argentino é apresentado oficialmente no Leão Formado longe dos holofotes, Rafael Monti construiu sua carreira longe do circuito mais visível do futebol argentino 27.01.26 23h03