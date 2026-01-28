Capa Jornal Amazônia
West Ham posta vídeo em tom de despedida e Lucas Paquetá se aproxima do Flamengo

Estadão Conteúdo

O retorno do meio-campista Lucas Paquetá ao Flamengo parece estar cada vez mais próximo. Enquanto a diretoria do clube carioca avança nas negociações para repatriar o atleta, o West Ham publicou um vídeo em suas redes sociais com imagens do brasileiro em ação indicando um tom de despedida.

A postagem de 22 segundos exibe o jogador canhoto em diversas situações em campo com a camisa do clube. Ele aparece comemorando gol, fazendo jogadas de efeito, driblando e finaliza com o atleta beijando o escudo retratando a sua identificação com a torcida.

O vídeo, que aparece no Tik Tok clube conta ainda com a música "Meu Ex-Amor", do cantor Amado Batista. A canção fala sobre a saudade de "um amor tão bonito" e traz ainda a legenda em português com a inscrição "Amado Batista não errou quando disse".

Em fase final de definição, a negociação envolvendo a vinda do meia Lucas Paquetá deve girar em torno de 41,25 milhões de euros (aproximadamente R$ 256 milhões).

A pendência ainda gira na forma de pagamento. O clube carioca havia estipulado parcelar o montante em 36 meses enquanto os ingleses estipulara um prazo de um ano e meio para liquidar o valor. Os dois lados tentam ajustar essa equação para que o atleta possa ser anunciado como reforço para a temporada 2026.

Caso a transferência seja concretizada, trata-se da contratação mais cara do futebol brasileiro, ultrapassando a compra de Gerson pelo Cruzeiro, no início deste mês de janeiro, estipulada em 27 milhões de euros (R$ 187 milhões na cotação atual).

