Wesley, do Palmeiras, passa por cirurgia bem-sucedida e comemora: ‘Voltar mais forte do que nunca’

Wesley, do Palmeiras, passou por cirurgia bem-sucedida no menisco esquerdo neste domingo (8). O atacante havia lesionado o joelho na partida contra o Red Bull Bragantino, há três dias, e foi afastado das atividades imediatamente.

Na noite de hoje, após a vitória do Verdão por 1 a 0 sobre o Vasco da Gama em São Januário, o atleta comemorou o sucesso da operação cirúrgica em seu Instagram:

– Passando pra avisar que ocorreu tudo bem com a minha cirurgia, graças a Deus! Agradecer a todos pelo carinho e pelas mensagens, agradecer à minha família que sempre esteve junto comigo em todos os momentos, principalmente nesses, e agradecer a essa mulher maravilhosa que largou tudo pra cuidar de mim nesse momento tão delicado na minha vida. Resumindo, estou bem graças a Deus, agora é focar na recuperação para voltar mais forte do que nunca! – escreveu Wesley em sua rede social

Com 23 jogos com a camisa alviverde, Wesley tem quatro gols e é o vice-líder de assistências do clube no ano, com seis passes para gol. Ele também é quem mais dribla dentro do elenco.

Segundo o Palmeiras, a estimativa para o retorno do camisa 21 aos gramados é de até quatro meses. Para sua vaga, o técnico Abel Ferreira está utilizando o jovem atacante Gabriel Veron, de 18 anos.