Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Wembanyama quebra recorde em 26 minutos e LeBron brilha aos 40 na vitória dos Lakers na NBA

Estadão Conteúdo

Victor Wembanyama segue reescrevendo a história da NBA. Em apenas 26 minutos e 13 segundos em quadra, o francês registrou a atuação mais rápida de todos os tempos com pelo menos 40 pontos, 10 rebotes e 5 assistências. De quebra, atingiu a marca de 65 jogos na temporada, o que o coloca oficialmente elegível para prêmios como DPOY, All-NBA e até votos para MVP.

A rodada também teve outro protagonista veterano. LeBron James brilhou na vitória dos Lakers sobre o Phoenix Suns por 101 a 73 e mostrou que segue decisivo, especialmente após as lesões de Luka Doncic e Austin Reaves. Aos 40 anos, ele se tornou o primeiro jogador da história a alcançar três jogos consecutivos com ao menos 25 pontos e 10 assistências.

Quem também chamou atenção, mesmo na derrota, foi Amen Thompson. O jovem dos Rockets teve boa atuação, com 41 pontos (17/22 nos arremessos), além de 9 rebotes, 7 assistências e 2 roubos. Ele entrou para a história da franquia como o primeiro jogador a atingir 40+ pontos, 5+ rebotes e 5+ assistências com pelo menos 75% de aproveitamento nos arremessos.

Em quadra, o San Antonio Spurs confirmou o bom momento ao vencer o Dallas Mavericks por 139 a 120. Já o Golden State Warriors não conseguiu repetir boas atuações recentes e acabou derrotado pelo Sacramento Kings por 124 a 118, em noite discreta de Gui Santos, que anotou apenas sete pontos.

Os Rockets, por sua vez, acabaram superados pelo Minnesota Timberwolves por 136 a 132, em um duelo decidido no último quarto. Já o Oklahoma City Thunder, que vinha de sete vitórias seguidas, foi surpreendido pelo Denver Nuggets por 127 a 107.

Mesmo com a derrota, o Thunder segue na liderança do Oeste, com 64 vitórias, seguido de perto pelos Spurs, com 62. Nuggets aparecem com 53, Lakers com 52 e Rockets com 51, mantendo a briga acirrada. No Leste, o Detroit Pistons lidera com 59 triunfos, à frente de Boston Celtics, com 55, e New York Knicks, com 53.

Confira os resultados desta sexta-feira da NBA:

Atlanta Hawks 124 x 102 Cleveland Cavaliers Charlotte Hornets 100 x 118 Detroit Pistons Washington Wizards 117 x 140 Miami Heat Boston Celtics 144 x 118 New Orleans Pelicans Indiana Pacers 94 x 105 Philadelphia 76ers New York Knicks 112 x 95 Toronto Raptors Chicago Bulls 103 x 127 Orlando Magic Milwaukee Bucks 125 x 108 Brooklyn Nets San Antonio Spurs 139 x 120 Dallas Mavericks Denver Nuggets 127 x 107 Oklahoma City Thunder Houston Rockets 132 x 136 Minnesota Timberwolves Utah Jazz 147 x 101 Memphis Grizzlies Portland Trail Blazers 116 x 97 Los Angeles Clippers Sacramento Kings 124 x 118 Golden State Warriors Los Angeles Lakers 101 x 73 Phoenix Suns

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda