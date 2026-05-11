Wembanyama é expulso nos Spurs e Timberwolves empatam série com virada; Knicks varrem 76ers

O favoritismo do San Antonio Spurs para chegar à decisão da Conferência Oeste da NBA vai depender da concentração e do equilíbrio mental de Victor Wembanyama. Na noite deste domingo, o pivô francês perdeu a cabeça com marcação dupla, desferiu uma cotovelada em Naz Reid e acabou expulso por falta flagrante 2, deixando a equipe na mão. Jogando no Target Center, o Minnesota Timberwolves aproveitou a ausência de peso no rival e, com grande quarto período, virou o jogo para 114 a 109 para empatar a série em 2 a 2.

O lance do destempero de Wembanyama ocorreu ainda no segundo período, quando o jogo era equilibrado. O francês aceitou a punição antes de se despedir dos companheiros e ir ao vestiário. Sabia que tinha cometido um erro, mas ganhou respaldo do técnico Mitch Johnson.

"Com a quantidade de contato físico que as pessoas demonstram com ele, em algum momento você precisa se proteger", disse Mitch Johnson. "Em todas as jogadas, em todos os cantos da quadra, as pessoas tentam impor sua força física sobre ele. Nós entendemos, isso faz parte do jogo. Mas ele já foi derrubado, empurrado em transição enquanto corria livremente, tudo isso. Ele não reclamou nenhuma vez e nós também não. Só vamos jogar, mas em algum momento ele precisa ser protegido e, se isso não acontecer, ele vai se proteger", destacou.

Após a saída do francês, Os Timberwolves conseguiram pequena vantagem no descanso, com 60 a 56. Os Spurs voltaram melhor, contudo, e tomaram frente de quatro pontos ao fim do terceiro período, deixando o público no Target Center tenso. Ainda fizeram 86 a 80.

Mas, a noite era de Anthony Edwards. O astro anotou 15 dos seus 36 pontos no período final e conduziu os Timberwolves ao empate. O time da casa assumiu o placar com 102 a 101 e jamais voltou a permitir que os Spurs reagissem, para grande festa da torcida após ver o oponente triunfar no local no jogo três.

VARRIDA DOS KNICKS E PRIMEIRA VAGA NA FINAL DO LESTE Repetindo a temporada passada, o New York Knicks está novamente na final da Conferência Leste. Neste domingo, fechou a série diante do Philadelphia 76ers com enorme surra fora de casa por 144 a 114.

Foi uma grande aula de jogo coletivo do bom time de Jalen Brunson, Karl-Anthony Towns e Miles McBride, que viu 13 de seus 14 jogadores utilizados no Wells Fargo Center anotarem pontos. Agora, a equipe aguarda por Cleveland Cavaliers ou Detroit Pistons.

CONFIRA OS RESULTADOS DE DOMINGO:

Philadelphia 76ers 114 x 144 New York Knicks Minnesota Timberwolves 114 x 109 San Antonio Spurs

JOGOS DESTA SEGUNDA-FEIRA

Cleveland Cavaliers x Detroit Pistons Los Angels Lakers x Oklahoma City Thunder