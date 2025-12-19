Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Volante do Vasco sofre ruptura do ligamento do joelho esquerdo e vai passar por cirurgia

O atleta se machucou durante o aquecimento na Neo Química Arena, momentos antes do primeiro duelo da final da Copa do Brasil, contra o Corinthians

Estadão Conteúdo
fonte

Mateus Carvalho, do Vasco (Instagram @mateuscarvalho_85)

O técnico Fernando Diniz perdeu uma possível peça de reposição no Vasco para o jogo deste domingo, contra o Corinthians, no Maracanã. O volante Mateus Carvalho teve diagnosticada uma ruptura do ligamento do joelho esquerdo após ser submetido a exames de imagem. O atleta se machucou na última quarta-feira, durante o aquecimento na Neo Química Arena, momentos antes do primeiro duelo da final da Copa do Brasil, contra o Corinthians.

Enquanto participava da movimentação juntamente com os seus companheiros, o jogador vascaíno travou um dos pés no gramado no momento da contusão. Ele precisou da ajuda dos integrantes da comissão técnica para voltar ao vestiário.

O departamento médico do clube carioca emitiu uma nota para explicar a lesão. "O volante Mateus Carvalho passou por exames de imagem nesta quinta-feira (18), onde foi diagnosticado ruptura do ligamento cruzado anterior, associado a lesões dos meniscos colaterais".

O comunicado informa ainda que o volante já "iniciou tratamento com os profissionais do Departamento de Saúde e Performance e passará por cirurgia em breve". O clube não divulgou um prazo para o retorno do jogador aos campos.

O tempo estimado para a recuperação de um problema como esse é de oito meses a um ano. No entanto, as outras lesões no joelho, que foram detectadas pelo exame de imagem, podem tornar esse período de volta mais longo.

Reserva na equipe de Fernando Diniz, o jogador de 23 anos disputou 39 partidas na temporada sendo que entrou como titular em 11 oportunidades.

Após um empate sem gols no primeiro confronto em São Paulo, Vasco e Corinthians voltam a se enfrentar neste domingo. Os ingressos para o duelo no Maracanã já estão esgotados.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Vasco

Mateus Carvalho

lesão
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

MMA Sport Club

Youtuber Jake Paul promete ir à ‘guerra’ contra o bicampeão mundial de boxe Anthony Joshua

19.12.25 13h41

FUTEBOL

'Matador de Lobos'? Nome do técnico do Remo possui significado provocativo ao Paysandu

O técnico Juan Carlos Osorio foi contratado pelo Remo para comandar a equipe na temporada 2026

19.12.25 11h36

Carlos Ferreira

O que Osorio tem a ver com o Leão?

19.12.25 10h54

FUTEBOL

Árbitra paraense Gleika Pinheiro recebe a chancela da FIFA

Gleika Pinheiro integra o quadro da Federação Paraense de Futebol (FPF) e é a segunda pessoa do Estado à integrar o quadro da FIFA

19.12.25 9h28

MAIS LIDAS EM ESPORTES

REFORÇO

Remo contrata o atacante Alef Manga como reforço para a temporada 2026

Atacante de 31 anos, ex-Avaí, assinou contrato por um ano e chega para reforçar o Leão Azul na disputa da Série A de 2026

19.12.25 20h57

JUSTIÇA

Rossi processa Paysandu e pede indenização milionária, diz jornalista

De acordo com o jornalista Michel Anderson, não houve interesse da diretoria em manter o atacante, mesmo após o jogador sinalizar a possibilidade de reduzir o salário pela metade

18.12.25 14h21

Futebol

Defesa de Daniel Alves apresenta recurso por liberdade provisória e ele diz: 'Aceito o que vier'

Advogado do jogador que responde por acusação de agressão sexual tem até a próxima terça para apresentar recurso, mas o fará já nesta segunda. "La Vanguardia" tem acesso a declarações do lateral

30.01.23 11h34

MENSAGEM

'Sou gay': Iker Casillas, ídolo do Real Madrid e campeão do mundo em 2010, assume homossexualidade

Aposentado desde 2020, ex-goleiro se declara por meio de postagem nas redes sociais na manhã deste domingo

09.10.22 10h19

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda