Volante do Vasco sofre ruptura do ligamento do joelho esquerdo e vai passar por cirurgia O atleta se machucou durante o aquecimento na Neo Química Arena, momentos antes do primeiro duelo da final da Copa do Brasil, contra o Corinthians Estadão Conteúdo 19.12.25 15h32 Mateus Carvalho, do Vasco (Instagram @mateuscarvalho_85) O técnico Fernando Diniz perdeu uma possível peça de reposição no Vasco para o jogo deste domingo, contra o Corinthians, no Maracanã. O volante Mateus Carvalho teve diagnosticada uma ruptura do ligamento do joelho esquerdo após ser submetido a exames de imagem. O atleta se machucou na última quarta-feira, durante o aquecimento na Neo Química Arena, momentos antes do primeiro duelo da final da Copa do Brasil, contra o Corinthians. Enquanto participava da movimentação juntamente com os seus companheiros, o jogador vascaíno travou um dos pés no gramado no momento da contusão. Ele precisou da ajuda dos integrantes da comissão técnica para voltar ao vestiário. O departamento médico do clube carioca emitiu uma nota para explicar a lesão. "O volante Mateus Carvalho passou por exames de imagem nesta quinta-feira (18), onde foi diagnosticado ruptura do ligamento cruzado anterior, associado a lesões dos meniscos colaterais". O comunicado informa ainda que o volante já "iniciou tratamento com os profissionais do Departamento de Saúde e Performance e passará por cirurgia em breve". O clube não divulgou um prazo para o retorno do jogador aos campos. O tempo estimado para a recuperação de um problema como esse é de oito meses a um ano. No entanto, as outras lesões no joelho, que foram detectadas pelo exame de imagem, podem tornar esse período de volta mais longo. Reserva na equipe de Fernando Diniz, o jogador de 23 anos disputou 39 partidas na temporada sendo que entrou como titular em 11 oportunidades. Após um empate sem gols no primeiro confronto em São Paulo, Vasco e Corinthians voltam a se enfrentar neste domingo. Os ingressos para o duelo no Maracanã já estão esgotados.