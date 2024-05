VNL Feminina: horário e onde assistir Brasil x Japão ao vivo (28/05)

A Seleção Brasileira Feminina de Vôlei entra em quadra nesta terça-feira (28), às 8h30 (horário de Brasília), para enfrentar o Japão pela segunda rodada da Liga das Nações de Vôlei Feminino (VNL) 2024. A partida será realizada em Macau, na China, e marca o reencontro das equipes após o Pré-Olímpico Feminino de 2023, quando o Brasil conquistou a vaga para os Jogos Olímpicos de Paris 2024. A partida terá transmissão ao vivo do Sportv 2 e do Volleyball TV.

Com vaga garantida nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, SFV busca o título inédito da VNL, torneio que substituiu o Grand Prix em 2018. Após quatro vitórias na primeira semana, o Brasil se encontra na vice-liderança da tabela geral da Liga das Nações, atrás apenas da Polônia. Já o Japão ocupa a 6ª posição.

Para o confronto contra o Japão, o técnico Zé Roberto terá à disposição a central Thaisa Daher, que foi poupada durante a primeira semana da VNL por conta de desgaste físico e algumas dores, incluindo no joelho esquerdo. A bicampeã olímpica também precisou estar disponível após Julia Kudiess ter sido afastada do campeonato por conta de uma lesão ligamentar no joelho.

A presença de Thaisa reforça a equipe brasileira na posição de central, que conta ainda com Carol, Diana e Luzia. Além delas, a equipe conta com as levantadoras Macris e Roberta, a oposta Kisy, as ponteiras Ana Cristina, Gabi, Júlia Bergmann e Pri Daroit, a ponteira/oposta Rosamaria e as líberos Natinha e Nyeme.

As brasileiras já estão classificadas para as Olimpíadas de Paris 2024, mas buscam coroar a temporada com o título inédito da VNL.

Quais são os horários e os jogos de terça-feira (28) da VNL Feminina?

Tailândia x República Dominicana - 5h

Brasil x Japão - 8h30

Polônia x Sérvia - 18h

Canadá x Estados Unidos - 21h30​

Onde assistir ao vivo os jogos da VNL?

Algumas partidas da VNL 2024 serão transmitidas pela TV Globo. Além disso, o Sportv 2 e a VBTV, streaming oficial da competição, garantem a transmissão de todos os jogos.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)