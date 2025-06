VNL Feminina: Brasil vence Estados Unidos e mantém invencibilidade na Liga das Nações

A seleção brasileira feminina de vôlei segue firme na briga por um título inédito na Liga das Nações (VNL) 2025. Na noite desta quinta-feira (5), após estreia vitoriosa contra a República Tcheca, a equipe comandada por José Roberto Guimarães venceu os Estados Unidos por 3 sets a 0 (25x18, 25x17 e 25x19), no ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, pela segunda rodada da fase classificatória.

O duelo marcou mais um capítulo da rivalidade entre as seleções, que já decidiram três finais olímpicas. O Brasil venceu em 2008 e 2012, enquanto os Estados Unidos levaram a melhor nos Jogos de Tóquio, em 2021.

VEJA MAIS

Destaque absoluto da partida, a ponteira Ana Cristina foi a maior pontuadora, com 20 acertos, incluindo o ponto final do jogo. A jovem jogadora teve atuação de destaque nos três sets, com saques potentes, ataques certeiros e boa participação no sistema defensivo.

Outros destaques foram Tainara, com pontos importantes nos momentos decisivos, além das boas atuações de Júlia Bergmann e das centrais Lorena e Júlia Kudiess, que contribuíram com bloqueios e ataques pelo meio.

Com duas vitórias em dois jogos, o Brasil agora se prepara para enfrentar a Alemanha, neste sábado (7), às 13h30, novamente no Maracanãzinho. A primeira semana da fase classificatória da VNL termina no domingo (8), com o aguardado confronto contra a atual campeã Itália.