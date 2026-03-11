Vitória sai na frente, mas Bahia empata com Jean Lucas em clássico morno no Brasileirão Estadão Conteúdo 11.03.26 22h37 Bahia e Vitória empataram por 1 a 1 na noite desta quarta-feira, na Arena Fonte Nova, em Salvador, em confronto válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Ramon colocou o time rubro-Negro em vantagem ainda no primeiro tempo, mas Jean Lucas marcou pouco depois e garantiu o empate para a equipe tricolor no tradicional clássico Ba-Vi visto por mais de 46 mil torcedores. Com o resultado, o Bahia chegou aos oito pontos entre os primeiros colocados. O Vitória, por sua vez, soma quatro pontos e se afasta um pouco da zona de rebaixamento. A etapa inicial foi marcada por intensidade e diversos momentos de perigo, principalmente por parte do Bahia. O time da casa teve maior presença ofensiva e criou oportunidades importantes, inclusive acertando o travessão em duas ocasiões. Apesar do volume de jogo, a equipe encontrou dificuldades para transformar as chances em vantagem no placar. O Vitória, que encontrava mais espaços em transições rápidas, abriu o marcador nos acréscimos do primeiro tempo. Após escanteio cobrado pelo Bahia, o Rubro-Negro recuperou a bola e iniciou um contra-ataque. Kayzer girou no meio-campo e tentou acionar Marinho, mas a defesa interceptou. A sobra ficou com Ramon, que percebeu o goleiro Ronaldo adiantado e arriscou de longa distância. A finalização saiu em cobertura e encobriu o goleiro, resultando em um golaço para colocar o Vitória na frente. A resposta do Bahia veio rapidamente. Já aos 50 minutos, Erick recebeu na ponta da área e fez o cruzamento para dentro da área. Willian José desviou de cabeça e a bola chegou para Jean Lucas, que apareceu na pequena área para completar e empatar o clássico antes do intervalo. Depois de um primeiro tempo movimentado, a etapa final teve ritmo mais lento e menos oportunidades claras de gol. As duas equipes conseguiram trocar passes no campo ofensivo, mas tiveram dificuldades para criar jogadas que levassem perigo real aos goleiros. O Bahia perdeu intensidade nas investidas ofensivas e passou a encontrar mais resistência da defesa adversária. O Vitória, por sua vez, também não conseguiu conectar as jogadas no ataque com eficiência suficiente para ameaçar o gol tricolor. Com poucas finalizações e maior disputa no meio-campo, o clássico terminou sem alterações no placar e muitas vaias da torcida tricolor. As duas equipes voltam a campo no fim de semana pela sequência do Campeonato Brasileiro. O Vitória recebe o Atlético-MG no sábado, às 18h30, no Barradão. Já o Bahia visita o Internacional no domingo, às 16h, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. FICHA TÉCNICA BAHIA 1 X 1 VITÓRIA BAHIA - Ronaldo; Acevedo, Gabriel Xavier, Santiago Mingo e Luciano Juba; Jean Lucas, Erick (Michel Araújo) e Rodrigo Nestor (David Martins); Cristian Olivera (Ademir), Willian José (Everaldo) e Erick Pulga (Sanabria). Técnico: Rogério Ceni. VITÓRIA - Lucas Arcanjo; Nathan Mendes, Cacá, Edu (Camutanga) e Ramon; Baralhas, Caíque e Emmanuel Martínez; Matheuzinho (Aitor), Marinho (Erick) e Kayzer (Fabri). Técnico: Jair Ventura. GOLS - Ramon, aos 46 minutos, e Jean Lucas, aos 50 minutos do primeiro tempo. CARTÕES AMARELOS - Ramos Mingo (BAH); Lucas Arcanjo (VIT). ÁRBITRO - Rafael Rodrigo Klein (RS). PÚBLICO - 46.632 torcedores. RENDA - R$ 1.517.916,00. LOCAL - Arena Fonte Nova, em Salvador (BA). 