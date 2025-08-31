Vitória reage após 8 a 0 e bate Atlético-MG em jogo de técnicos interinos em Salvador Estadão Conteúdo 31.08.25 21h08 Depois da goleada impiedosa sofrida para o Flamengo, o Vitória juntou os cacos e se reabilitou no Campeonato Brasileiro. Diante do Atlético-MG, também em crise, o time baiano contou com golaço de Erick, aos cinco minutos de jogo, para vencer por 1 a 0, neste domingo, no estádio Barradão, em Salvador. Com os três pontos, o Vitória ganha fôlego para seguir na busca por deixar a zona de rebaixamento, com 22 pontos. Já o Atlético-MG caiu para o 14º lugar, com 24. Os dois times atuaram na partida sob o comando de técnicos interinos, uma vez que Fábio Carille, pelo Vitória, e Cuca, do Atlético-MG, foram demitidos no decorrer da semana. Querendo dar uma resposta após o 8 a 0, o Vitória começou pressionando o Atlético-MG. Com cinco minutos, Erick recebeu de Osvaldo, avançou sobre Guilherme Arana e bateu colocado, no ângulo, para marcar um golaço e abrir o placar. O lance lembrou o gol de Fabrício Bruno no meio de semana, que acertou o ângulo esquerdo de Everson. O Atlético-MG sentiu o gol e mal passava do meio-campo. Aproveitando isso, o time da casa empilhava chance, principalmente no contra-ataque, mas pecava nas conclusões. O time mineiro só foi entrar de fato no jogo na reta final, quando conseguiu boas chances pelo alto, mas nada que levasse ao empate. Na volta do intervalo, o panorama se manteve. O Atlético-MG teve mais posse de bola, porém era pouco criativo para passar pela defesa do Vitória. O time da casa, por sua vez, era mais cadenciado, ficando na espreita por um contra-ataque para matar o jogo. Com o passar do tempo, em razão das mudanças, o Atlético-MG ganhou fôlego no setor ofensivo e teve uma grande chance com Cuello, que carimbou a trave, em bela jogada individual. Na reta final, já no desespero, abusou do jogo aéreo e viu o Vitória gastar tempo trocando passes. No último lance, Menino arriscou de longe e quase empatou. O Vitória volta a campo no dia 13 de setembro, às 16h, no duelo nordestino contra o Fortaleza, na Arena Castelão. Já o Atlético-MG tem o duelo de volta da Copa do Brasil no dia 11, contra o Cruzeiro, no Mineirão. FICHA TÉCNICA VITÓRIA 1 X 0 ATLÉTICO-MG VITÓRIA - Lucas Arcanjo; Paulo Roberto (Edu), Camutanga, Lucas Halter e Ramon; Willian Oliveira, Gabriel Baralhas e Aitor Cantalapiedra (Matheuzinho); Erick (Fabri), Osvaldo (Ronald) e Renato Kayzer (Carlinhos).Técnico: Rodrigo Chagas (interino). ATLÉTICO-MG - Everson; Natanael (Biel), Junior Alonso, Vitor Hugo (Reinier) e Guilherme Arana; Alexsander (Gabriel Menino), Alan Franco e Gustavo Scarpa (Rony); Dudu (Igor Gomes), Hulk e Cuello.Técnico: Lucas Gonçalves (interino). GOLS - Erick, aos cinco minutos do primeiro tempo. CARTÕES AMARELOS - Baralhas e Willian Oliveira (Vitória); Alexsander, Vitor Hugo e Junior Alonso. ÁRBITRO - Alex Gomes Stefano (RJ). RENDA - R$ 528.283,00. PÚBLICO: 28.898 torcedores LOCAL - Estádio Barradão, em Salvador (BA). 