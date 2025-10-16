Vitória ganha clássico do Bahia e fica a três pontos do Santos na luta contra o rebaixamento Estadão Conteúdo 16.10.25 23h52 Na sua luta para escapar da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, o Vitória ganhou moral, ao vencer por 2 a 1, o Bahia, nesta quinta-feira, no Barradão, no encerramento da 28ª rodada. Com isso, devolveu ao rival o placar do primeiro turno, na Arena Fonte Nova. Com 28 pontos, em 17º lugar, o Vitória diminuiu em três pontos a diferença para o Santos, com 31, e na 16ª posição, ou quatro pontos em relação ao Internacional, em 15º, com 32. Na próxima segunda-feira, na Vila Belmiro, Santos e Vitória farão um confronto direto contra a queda à Série B. O Bahia continua na sexta posição, com 43 pontos, apesar do mau rendimento como visitante. Ao contrário, em casa, vem de duas vitórias significativas diante do Palmeiras e do Flamengo, ambos por 1 a 0. No retrospecto histórico do clássico Ba-Vi, em 503 jogos, o Vitória agora tem 154 triunfos, mesmo número de empates. O Bahia segue na frente com 196 vitórias. Disputado com torcida única, o clássico começou com os gritos da torcida em apoio ao Vitória, que tomou as principais iniciativas ofensivas, embora armado no esquema 3-5-2, com três zagueiros. O Bahia, sem sua principal estrela, o meia Éverton Ribeiro, foi montado pelo técnico Rogério Ceni no esquema 4-3-3, com três volantes: Acevedo, Jean Lucas e Rodrigo Nestor. Com os rivais reforçados na marcação, só um lance de bola parada poderia mudar o placar. Aos 22 minutos Ramon tentou um levantamento na área e a trajetória da bola acabou mudando com um toque no braço de Arias: pênalti, confirmado pelo VAR. Na cobrança, Renato Kayzer não deu sopa para o azar, bateu forte e no alto, do lado direito do goleiro Ronaldo. Vitória, 1 a 0, aos 26. Kayzer não marcava um gol há sete jogos. A expectativa de que o Bahia saísse um pouco mais e que o jogo melhorasse tecnicamente acabou frustrada. O ritmo caiu, o jogo ficou truncado e bem ruim tecnicamente. Em vantagem, o Vitória recuou de maneira espontânea, dando oportunidade para que o adversário tentasse algo no ataque. O Bahia se aproveitou e empatou aos 40. Acevedo passou por dois dentro da área e fez o passe diagonal para Tiago que ficou de frente com o goleiro Lucas Arcanjo. Foi o tempo de ajeitar com um pé e bater com outro, a bola ainda desviou em Arcanjo antes de entrar. Tudo igual no clássico. No segundo tempo, o Vitória voltou com Dudu no lugar de Ronald Lopes. O novo volante teve a chance de marcar logo aos sete minutos, quando ficou na frente do goleiro, mas acabou abafado por Ronaldo. Aos 11, do outro lado, Ademir chutou sem ângulo e Lucas Arcanjo fez grande defesa. O jogo estava mais aberto e aos 18 minutos saiu o segundo gol do time da casa. Após cruzamento da esquerda, Acevedo furou e a bola sobrou para Raúl Cáceres. O lateral chutou de primeira e ainda contou com o morrinho para encobrir o corpo de Ronaldo: 2 a 1. Rogério Ceni tentou mudar as funções de suas peças com as entradas de Iago e Cauly, deixando o meio-campo mais ofensivo, com a saídas de Acevedo e Rodrigo Nestor. A tentativa, porém, foi em vão, porque o Bahia se ressentiu demais da ausência de Éverton Ribeiro, o seu grande articulador. Os rivais voltam a campo pela 29ª rodada. No domingo, às 20h30, o Bahia recebe em Salvador o Grêmio, que venceu por 2 a 0 o São Paulo. O Vitória vai jogar contra o Santos na segunda-feira, às 21h30, na Vila Belmiro. O rubro-negro ficará sem três jogadores suspensos com cartões amarelos: Renato Kayzer, Erick e Camutanga. FICHA TÉCNICA VITÓRIA 2 X 1 BAHIA VITÓRIA - Lucas Arcanjo; Edu, Camutanga e Zé Marcos; Raúl Cáceres, Baralhas, Ronald Lopes (Dudu), Cantalapiedra (Matheuzinho) e Ramon; Erick (Osvaldo) e Renato Kaizer (Renzo López). Técnico: Jair Ventura. BAHIA - Ronaldo; Santiago Arias, David Duarte, Gabriel Xavier e Rezende (Michel Araújo); Acevedo (Iago), Jean Lucas e Rodrigo Nestor (Cauly); Ademir (Ruan Pablo), Sanabria (Kayky) e Tiago. Técnico: Rogério Ceni. GOLS - Renato Kayzer, aos 26, e Tiago, aos 40 minutos do primeiro tempo. Raúl Cáceres, aos 18 do segundo. CARTÕES AMARELOS - Ronald Lopes, Baralhas, Erick, Camutanga e Renato Kayzer (VIT). Ademir, Cauly (BAH). CARTÃO VERMELHO - Dudu (VIT). ÁRBITRO - Anderson Daronco (RS). PÚBLICO - 28.027 torcedores. RENDA - R$ 767.530,00. LOCAL - Estádio Manoel Barradas (Barradão), em Salvador (BA). 