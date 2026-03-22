Vitória faz 1 a 0 no Mirassol em segundo triunfo seguido em casa pelo Brasileirão

O Vitória conseguiu mais um resultado positivo jogando em casa, no Barradão, em Salvador (BA). Na noite deste domingo, venceu o Mirassol, por 1 a 0, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. O único gol da partida foi marcado por Baralhas, ainda no primeiro tempo.

O Vitória já vinha de triunfo em casa ao fazer 2 a 0 no Atlético-MG. Como mandante, também venceu o Remo, por 2 a 0, e perdeu para o Flamengo, por 2 a 1. Assim, chegou a dez pontos. O Mirassol, por outro lado, não venceu depois da estreia, com três empates seguidos e agora mais três derrotas seguidas. O time já tinha perdido para Palmeiras e Coritiba, também por 1 a 0, seguindo com seis pontos, em 18º lugar.

O Mirassol começou o duelo com mais posse de bola, mas pouco perigo. Já o Vitória buscou as jogadas em velocidade e chutes de fora da área para surpreender. Erick quase marcou um golaço ao ficar com rebote na direita, fora da área. Ele chutou colocado, mas Walter fez grande defesa.

Mas o gol do Vitória saiu aos 27 minutos. A defesa do Mirassol não conseguiu cortar de vez o lance dentro da área e a bola sobrou para Baralhas, na parte direita. Mesmo sem muito espaço e bloqueado por um marcador, ele conseguiu finalizar de três dedos, cruzado, para fazer um belo gol.

Na parte final, o Mirassol teve mais presença ofensiva. Igor Formiga ficou com rebote na entrada da área e exigiu boa defesa de Lucas Arcanjo. Nos acréscimos, após cobrança de falta, João Victor cabeceou na pequena área, mas a bola foi em cima do goleiro, que fez a defesa novamente.

No segundo tempo, o Mirassol teve grande oportunidade em cobrança de falta. Reinaldo levantou na área e Galeano subiu sozinho e tentou cabecear cruzado, mas mandou para fora. O Vitória também levou perigo na bola parada. Jamerson cobrou falta na barreira, mas ficou com a sobra. Ele chutou da meia-lua, a bola desviou e parou na parte de cima da rede, do lado de fora.

O Mirassol aumentou o ritmo em busca do empate, mas encontrou muita dificuldade para passar pela marcação baiana. Reinaldo arriscou de fora da área, com perigo, mas por cima. Com o avanço paulista, o Vitória conseguiu algumas escapadas para confirmar a vitória, mas Renzo López tentou um corte a mais na área e perdeu boa chance. Depois, Tarzia chutou muito forte, mas Walter fez grande defesa. Mesmo assim, o Vitória conseguiu segurar o resultado.

Por conta da Data Fifa, os dois times voltam a campo pela nona rodada apenas em 1º de abril. Às 19h30, o Mirassol visita o Botafogo no Nilton Santos, no Rio. Pouco depois, às 20h, o Vitória joga com o Cruzeiro no Mineirão, em Belo Horizonte (MG). Antes, porém, o time baiano terá duelos com Botafogo-PB e CRB pela Copa do Nordeste.

FICHA TÉCNICA

VITÓRIA 1 X 0 MIRASSOL

VITÓRIA - Lucas Arcanjo; Nathan Mendes, Camutanga, Cacá e Ramon (Jamerson); Baralhas, Emmanuel Martínez, Matheuzinho (Ronald Lopes) e Cantalapiedra (Tarzia); Renato Kayzer (Renzo López) e Erick (Anderson Pato). Técnico: Jair Ventura.

MIRASSOL - Walter; Igor Formiga (Alesson), João Victor, Willian Machado e Reinaldo; Neto Moura (Denilson), Yuri Lara (Shaylon) e Gabriel Pires (Edson Carioca); Galeano (Everton Galdino), Tiquinho Soares e Negueba. Técnico: Rafael Guanaes.

GOL - Baralhas, aos 27 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Baralhas, Emmanuel Martínez e Matheuzinho (Vitória). Reinaldo, Gabriel Pires e Edson Carioca (Mirassol).

ÁRBITRO - Wagner do Nascimento Magalhães (RJ).

PÚBLICO - R$ 402.733,00.

RENDA - 17.837 pagantes (17.995 presentes).

LOCAL - Barradão, em Salvador (BA).