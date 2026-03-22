Vitória faz 1 a 0 no Mirassol em segundo triunfo seguido em casa pelo Brasileirão Estadão Conteúdo 22.03.26 21h08 O Vitória conseguiu mais um resultado positivo jogando em casa, no Barradão, em Salvador (BA). Na noite deste domingo, venceu o Mirassol, por 1 a 0, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. O único gol da partida foi marcado por Baralhas, ainda no primeiro tempo. O Vitória já vinha de triunfo em casa ao fazer 2 a 0 no Atlético-MG. Como mandante, também venceu o Remo, por 2 a 0, e perdeu para o Flamengo, por 2 a 1. Assim, chegou a dez pontos. O Mirassol, por outro lado, não venceu depois da estreia, com três empates seguidos e agora mais três derrotas seguidas. O time já tinha perdido para Palmeiras e Coritiba, também por 1 a 0, seguindo com seis pontos, em 18º lugar. O Mirassol começou o duelo com mais posse de bola, mas pouco perigo. Já o Vitória buscou as jogadas em velocidade e chutes de fora da área para surpreender. Erick quase marcou um golaço ao ficar com rebote na direita, fora da área. Ele chutou colocado, mas Walter fez grande defesa. Mas o gol do Vitória saiu aos 27 minutos. A defesa do Mirassol não conseguiu cortar de vez o lance dentro da área e a bola sobrou para Baralhas, na parte direita. Mesmo sem muito espaço e bloqueado por um marcador, ele conseguiu finalizar de três dedos, cruzado, para fazer um belo gol. Na parte final, o Mirassol teve mais presença ofensiva. Igor Formiga ficou com rebote na entrada da área e exigiu boa defesa de Lucas Arcanjo. Nos acréscimos, após cobrança de falta, João Victor cabeceou na pequena área, mas a bola foi em cima do goleiro, que fez a defesa novamente. No segundo tempo, o Mirassol teve grande oportunidade em cobrança de falta. Reinaldo levantou na área e Galeano subiu sozinho e tentou cabecear cruzado, mas mandou para fora. O Vitória também levou perigo na bola parada. Jamerson cobrou falta na barreira, mas ficou com a sobra. Ele chutou da meia-lua, a bola desviou e parou na parte de cima da rede, do lado de fora. O Mirassol aumentou o ritmo em busca do empate, mas encontrou muita dificuldade para passar pela marcação baiana. Reinaldo arriscou de fora da área, com perigo, mas por cima. Com o avanço paulista, o Vitória conseguiu algumas escapadas para confirmar a vitória, mas Renzo López tentou um corte a mais na área e perdeu boa chance. Depois, Tarzia chutou muito forte, mas Walter fez grande defesa. Mesmo assim, o Vitória conseguiu segurar o resultado. Por conta da Data Fifa, os dois times voltam a campo pela nona rodada apenas em 1º de abril. Às 19h30, o Mirassol visita o Botafogo no Nilton Santos, no Rio. Pouco depois, às 20h, o Vitória joga com o Cruzeiro no Mineirão, em Belo Horizonte (MG). Antes, porém, o time baiano terá duelos com Botafogo-PB e CRB pela Copa do Nordeste. FICHA TÉCNICA VITÓRIA 1 X 0 MIRASSOL VITÓRIA - Lucas Arcanjo; Nathan Mendes, Camutanga, Cacá e Ramon (Jamerson); Baralhas, Emmanuel Martínez, Matheuzinho (Ronald Lopes) e Cantalapiedra (Tarzia); Renato Kayzer (Renzo López) e Erick (Anderson Pato). Técnico: Jair Ventura. MIRASSOL - Walter; Igor Formiga (Alesson), João Victor, Willian Machado e Reinaldo; Neto Moura (Denilson), Yuri Lara (Shaylon) e Gabriel Pires (Edson Carioca); Galeano (Everton Galdino), Tiquinho Soares e Negueba. Técnico: Rafael Guanaes. GOL - Baralhas, aos 27 minutos do primeiro tempo. CARTÕES AMARELOS - Baralhas, Emmanuel Martínez e Matheuzinho (Vitória). Reinaldo, Gabriel Pires e Edson Carioca (Mirassol). ÁRBITRO - Wagner do Nascimento Magalhães (RJ). PÚBLICO - R$ 402.733,00. RENDA - 17.837 pagantes (17.995 presentes). LOCAL - Barradão, em Salvador (BA). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Brasileirão Vitória Mirassol COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL CBF divulga tabela detalhada de mais dois jogos do Remo na Série A; veja adversários, dias e hora Leão Azul pegará o Santos-SP e o Grêmio-RS nas próximas rodadas da elite do futebol brasileiro 22.03.26 19h09 futebol Após mais de 11 mil dias, Remo volta a vencer na Série A do Campeonato Brasileiro Equipe azulina goleou o Bahia por 4 a 1 e conquistou a primeira vitória na Série A desde 1994 22.03.26 18h30 futebol Goleiro do Bahia sofre lesão no braço em jogo contra o Remo e deixa o campo de tipoia Ronaldo caiu de mau jeito após defesa e precisou de atendimento médico no Mangueirão 22.03.26 17h28 FUTEBOL Médico do Remo explica ausências de Hernández e Patrick de Paula no jogo contra o Bahia Dupla está no departamento médico e pode retornar nas próximas rodadas 22.03.26 16h24 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (22/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Brasileirão, Bundesliga, Campeonato Espanhol e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 22.03.26 7h00 A PRIMEIRA! Remo goleia o Bahia de virada e sai da lanterna em jogaço no Mangueirão Depois de um início ruim, com dificuldades nos primeiros 30 minutos, o Leão reagiu após sofrer o gol e mudou completamente a postura em campo 22.03.26 18h10 Futebol Paysandu 'supera' crise, conquista título, classifica na CB e abre esperança à torcida O jornalista Carlos Ferreira faz um balanço dos três primeiros meses do Paysandu na temporada 2026, que tinha tudo pra ser 'terra arrasada', mas se tornou um ano de esperança ao torcedor 22.03.26 9h00 PRESIDENTE 'O Remo é garra, é raça': Tonhão exalta reação e confirma time misto na Copa Norte O Remo terá uma pausa no Brasileirão e só volta a campo no dia 2, quando enfrenta o Santos Futebol Clube, na Vila Belmiro. Antes disso, o clube estreia na Copa Norte, contra o Porto Velho 22.03.26 19h00