Vitória e Corinthians maltratam a bola e empatam em um dos piores jogos do Brasileirão

Quem parou para acompanhar o duelo entre Vitória e Corinthians neste sábado, no Barradão, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, se decepcionou. Não que as duas equipes gerassem expectativas de um espetáculo em Salvador. No entanto, o que se viu em campo foi uma atuação apática das duas partes, de baixíssimo nível técnico em um empate sem gols, com apenas um chute em direção à meta.

O resultado deixa o Corinthians com 12 pontos perto da zona da degola. O Vitória chega a 15 pontos e briga por posição no meio da tabela.

O próximo compromisso do Corinthians está agendado para terça-feira, às 21h30, pela Copa do Brasil. A equipe alvinegra visita o Barra, time ascendente de Balneário Camboriú, no Estádio da Ressacada, em Florianópolis. O Vitória, por sua vez, visita o Flamengo, na mesma competição, na quarta, também às 21h30.

O Corinthians começou a partida com uma postura mais dominante. O Vitória tentou aproveitar alguns contragolpes com Renato Kayzer. No entanto, o atacante do time de Salvador sofreu uma lesão muscular e precisou deixar o campo ainda aos nove minutos.

O primeiro tempo foi sonolento e pouco produtivo. Nenhum time conseguiu acertar a direção do gol. Corinthians e Vitória faziam um jogo condizente com suas posições intermediárias na tabela.

A segunda parte manteve o panorama. A baixa qualidade técnica e disposição dos atletas prejudicou o andamento do jogo e tirou a paciência de torcedores alvinegros e rubro-negros.

Kaio César foi um dos poucos a mostrar intensidade pelo lado do Corinthians. Ainda assim a bola teimava em tomar a direção do gol. Os dois lados pareciam satisfeitos com o empate sem gols.

Apenas aos 42 minutos da etapa complementar veio o primeiro chute em direção ao gol. Zé Vitor arriscou de longe e Hugo Souza fez uma boa defesa para impedir o gol do Vitória.

FICHA TÉCNICA

VITÓRIA 0 x 0 CORINTHIANS

VITÓRIA - Lucas Arcanjo; Nathan Mendes, Cacá, Luan Cândido e Ramon; Caíque (Zé Vitor), Baralhas (Ronald Lopes) e Emmanuel Martínez; Matheuzinho (Tarzia), Renato Kayzer (Renê) e Erick (Cantalapiedra). Técnico: Jair Ventura.

CORINTHIANS - Hugo Souza; Milans (Kaio César), Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele (Allan), Carrillo, Breno Bidon (Matheus Pereira) e Garro (Labyad); Kayke (Lingard) e Yuri Alberto. Técnico: Fernando Diniz.

CARTÕES AMARELOS - Nathan Mendes, Garro e Matheus Bidu.

ÁRBITRO - Alex Gomes Stefano (RJ).

PÚBLICO - 21.991 torcedores.

RENDA - R$ 728.219,00.

LOCAL - Estádio Barradão, em Salvador (BA).