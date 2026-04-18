Vitória e Corinthians maltratam a bola e empatam em um dos piores jogos do Brasileirão Estadão Conteúdo 18.04.26 22h23 Quem parou para acompanhar o duelo entre Vitória e Corinthians neste sábado, no Barradão, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, se decepcionou. Não que as duas equipes gerassem expectativas de um espetáculo em Salvador. No entanto, o que se viu em campo foi uma atuação apática das duas partes, de baixíssimo nível técnico em um empate sem gols, com apenas um chute em direção à meta. O resultado deixa o Corinthians com 12 pontos perto da zona da degola. O Vitória chega a 15 pontos e briga por posição no meio da tabela. O próximo compromisso do Corinthians está agendado para terça-feira, às 21h30, pela Copa do Brasil. A equipe alvinegra visita o Barra, time ascendente de Balneário Camboriú, no Estádio da Ressacada, em Florianópolis. O Vitória, por sua vez, visita o Flamengo, na mesma competição, na quarta, também às 21h30. O Corinthians começou a partida com uma postura mais dominante. O Vitória tentou aproveitar alguns contragolpes com Renato Kayzer. No entanto, o atacante do time de Salvador sofreu uma lesão muscular e precisou deixar o campo ainda aos nove minutos. O primeiro tempo foi sonolento e pouco produtivo. Nenhum time conseguiu acertar a direção do gol. Corinthians e Vitória faziam um jogo condizente com suas posições intermediárias na tabela. A segunda parte manteve o panorama. A baixa qualidade técnica e disposição dos atletas prejudicou o andamento do jogo e tirou a paciência de torcedores alvinegros e rubro-negros. Kaio César foi um dos poucos a mostrar intensidade pelo lado do Corinthians. Ainda assim a bola teimava em tomar a direção do gol. Os dois lados pareciam satisfeitos com o empate sem gols. Apenas aos 42 minutos da etapa complementar veio o primeiro chute em direção ao gol. Zé Vitor arriscou de longe e Hugo Souza fez uma boa defesa para impedir o gol do Vitória. FICHA TÉCNICA VITÓRIA 0 x 0 CORINTHIANS VITÓRIA - Lucas Arcanjo; Nathan Mendes, Cacá, Luan Cândido e Ramon; Caíque (Zé Vitor), Baralhas (Ronald Lopes) e Emmanuel Martínez; Matheuzinho (Tarzia), Renato Kayzer (Renê) e Erick (Cantalapiedra). Técnico: Jair Ventura. CORINTHIANS - Hugo Souza; Milans (Kaio César), Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele (Allan), Carrillo, Breno Bidon (Matheus Pereira) e Garro (Labyad); Kayke (Lingard) e Yuri Alberto. Técnico: Fernando Diniz. CARTÕES AMARELOS - Nathan Mendes, Garro e Matheus Bidu. ÁRBITRO - Alex Gomes Stefano (RJ). PÚBLICO - 21.991 torcedores. RENDA - R$ 728.219,00. LOCAL - Estádio Barradão, em Salvador (BA). Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Campeonato Brasileiro Vitória Corinthians COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Paysandu confirma venda de Pedro Henrique ao Flamengo; volante fica no Papão até o fim da Série C Diretoria do Paysandu também confirmou que o clube bicolor ficará com um percentual do jogador 17.04.26 14h50 futebol Com Vitor Bueno, Remo divulga lista de relacionados para duelo contra o RB Bragantino na Série A Time azulino encara a equipe paulista no próximo domingo (19), em Bragança Paulista, pela 12ª rodada do Brasileirão 17.04.26 13h50 futebol CBF divulga tabela de mais quatro rodadas da Série C e define próximos jogos do Paysandu; confira Equipe bicolor já conhece datas e horários da 6ª à 9ª rodada da competição 17.04.26 11h47 COBRANÇA Em novo protesto, torcedores do Remo cobram jogadores e diretoria por resultados: 'Joguem com raça' Faixas foram estendidas no Baenão, na sede social do clube e em uma estação do BRT próxima ao estádio azulino 17.04.26 9h49 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Paysandu recebe o Barra-SC na Curuzu de olho no G8 da Série C Os bicolores voltam a jogar diante da torcida, em busca da segunda vitória na competição 18.04.26 8h00 Futebol Paysandu empata com o Barra-SC na Curuzu e sobe momentaneamente ao G4 da Série C Kleiton Pego fez o gol bicolor e Warley descontou para os catarinenses 18.04.26 18h20 FUTEBOL Jornal espanhol chama Robinho Jr. de 'novo Neymar' em meio a negociação de renovação com Santos Filho de Robinho é tratado como joia, mas teve impasse recente por mais espaço no time principal 18.04.26 11h02 Futebol Remo libera três jogadores para acompanhar chegada dos filhos Atletas deixam compromissos da equipe para viver momento marcante com as famílias 18.04.26 19h43