Vitor Roque pode ser emprestado pelo Barcelona mas com determinadas condições, diz jornal

A permanência de Vitor Roque no Barcelona entrou em debate após o técnico Xavi revelar a possibilidade de empréstimo do atacante. Segundo o jornal espanhol "Mundo Deportivo", o brasileiro deve ser cedido só após receber mais oportunidades no time principal.

Vitor Roque ainda estaria esperando mais chances no clube catalão na reta final desta temporada, com o Campeonato Espanhol praticamente decidido. O atacante brasileiro está crente que teve bom desempenho e gostaria de receber mais minutos para mostrar que pode continuar no Barça.

Por outro lado, o Barcelona enfrenta problemas na inscrição de jogadores devido ao fair play financeiro da LaLiga. Roque foi registrado porque entrou no lugar de Gavi, lesionado até o fim da temporada. A situação, no entanto, deve mudar para 2024/25. Esse é um dos motivos para o empréstimo do brasileiro.

“Faltam seis jogos para acabar, e ainda não decidimos nada. Devemos entrar em consenso sobre muitas coisas quando a temporada terminar. Não é fácil vir de outra liga, com a idade que ele tem. Precisa de confiança e jogar. Ele pode jogar no Barcelona no futuro com certeza, porque tem qualidade”, afirmou Xavi em entrevista coletiva.

Desde janeiro no Barcelona, Vitor Roque tem 2 gols em 11 jogos pelo time, com duas titularidades. Ao todo, são 276 minutos em campo pelo clube catalão.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Rayanne Bulhões)