Vitor Roque é o único do Palmeiras em seleção do Brasileirão 2025; Flamengo e Cruzeiro dominam

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) realizou nesta segunda-feira o Prêmio Brasileirão 2025, que reconhece os destaques do Campeonato Brasileiro. A seleção da temporada foi dominada por Flamengo, campeão desta edição, e Cruzeiro, terceiro colocado. O único nome do Palmeiras, vice-campeão, foi o atacante Vitor Roque. Mirassol e Vasco também tiveram nomes no time ideal.

O meia Giorgian de Arrascaeta, que já havia levado o prêmio Bola de Prata, também foi eleito o Craque do Brasileirão desta temporada pela CBF. O uruguaio também foi incluído na seleção do campeonato ao lado de outros companheiros, como o goleiro Rossi, o zagueiro Léo Pereira e o volante Jorginho. O 'Gol Mais Bonito' também ficou com um atleta do Flamengo e foi para Pedro, do Flamengo, na goleada histórica sobre o Vitória por 8 a 0, pela 21ª rodada.

Já o vice-campeão Palmeiras teve apenas o atacante Vitor Roque no time ideal. O jogador, que chegou no meio do campeonato ao time alviverde, foi vice-artilheiro do Brasileirão, com 16 gols em 33 jogos.

Com quatro jogadores, o Cruzeiro, terceiro colocado, foi outro destaque do Prêmio Brasileirão. O zagueiro Fabrício Bruno, o volante Lucas Romero, o meia Matheus Pereira e o atacante Kaio Jorge, que também levou o Prêmio Roberto Dinamite pela artilharia da competição, com 21 gols, foram escolhidos para a seleção.

O Mirassol, sensação do Brasileirão 2025, com a melhor campanha da história de um time estreante - e que rendeu uma vaga direta na fase de grupos da próxima Libertadores - foi agraciado com dois nomes na seleção da temporada. O lateral-esquerdo Reinaldo, que viveu a melhor temporada da carreira em 2025, e o técnico Rafael Guanaes apareceram na equipe ideal do ano.

Dois nomes do Vasco foram homenageados. Rayan, um dos destaques do clube nesta temporada, foi eleito o Craque Revelação. O atacante, de 19 anos, se transformou em uma peça-chave no esquema do técnico Fernando Diniz. Em 34 jogos disputados, o jovem somou 15 participações em gols, anotando 14 e dando uma assistência. Já Paulo Henrique, que também foi convocado para a seleção, foi eleito um dos melhores laterais do torneio.

Os árbitros também foram homenageados na cerimônia. O árbitro principal Rodrigo José Pereira de Lima (PE), os assistentes Bruno Boschilia (PR) e Rafael da Silva Alves (RS), o árbitro de VAR Caio Max Augusto Vieira (GO) e a assistente Elen Gonçalves Silva Araújo (MG) foram eleitos para o quinteto de melhor arbitragem do ano.

VEJA A SELEÇÃO MASCULINA DO PRÊMIO BRASILEIRÃO 2025 Rossi (goleiro, Flamengo) Fabrício Bruno (zagueiro, Cruzeiro) Léo Pereira (zagueiro, Flamengo) Paulo Henrique (lateral, Vasco) Reinaldo (lateral, Mirassol) Jorginho (volante, Flamengo) Lucas Romero (volante, Cruzeiro) Arrascaeta (meia, Flamengo) Matheus Pereira (meia, Cruzeiro) Vitor Roque (atacante, Palmeiras) Kaio Jorge (atacante, Cruzeiro) Rafael Guanaes (técnico, Mirassol)

BRASILEIRÃO FEMININO DOMINADO POR CORINTHIANS E CRUZEIRO No Brasileirão Feminino A1, a seleção da temporada foi dominada por jogadoras de Corinthians e Cruzeiro, finalistas desta edição.

A atacante Jhonson, campeã com o time alvinegro, foi eleita a Craque Revelação da temporada. Além dela, a goleira Nicole, a zagueira Mariza, as meias Gabi Zanotti, eleita Craque do Brasileirão feminino, e Duda Sampaio. Além disso, a zagueira alvinegra Erika anotou o Gol Mais Bonito do Brasileirão Feminino.

Já o Cruzeiro, vice-campeão, foi representado pela zagueira Isa Haas, as laterais Isabela e Gisele, a volante Lorena Bedoya, a atacante Letícia e pelo técnico Jonas Urias.

O Palmeiras completou a lista de melhores do ano no futebol feminino nacional. A atacante Amanda Gutierres, que anotou 17 gols, ficou com o prêmio de artilheira e também apareceu no ataque do time ideal. Além dela, a volante Brena também ganhou lugar no meio campo.

VEJA SELEÇÃO FEMININA DO PRÊMIO BRASILEIRÃO 2025 Nicole (goleira, Corinthians) Isa Haas (zagueira, Cruzeiro) Mariza (zagueira, Corinthians) Isabela (lateral, Cruzeiro) Gisele (lateral, Cruzeiro) Brena (volante, Palmeiras) Lorena Bedoya (volante, Cruzeiro) Gabi Zanotti (meia, Corinthians) Duda Sampaio (meia, Corinthians) Amanda Gutierres (atacante, Palmeiras) Letícia (atacante, Cruzeiro) Jonas Urias (técnico, Cruzeiro)