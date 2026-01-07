Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Vitor Roque é avaliado como jogador mais valioso do futebol fora da Europa: R$ 535 milhões

Vitor Roque está na frente de grandes promessas do futebol português, como Samu Aghehowa e Rodrigo Mora, ambos jogadores do Porto, e Geovany Quenda, jovem atleta do Sporting

Estadão Conteúdo
fonte

Vitor Roque, do Palmeiras (Instagram @vitor_roque9)

O atacante Vitor Roque, do Palmeiras, foi considerado o jogador de futebol mais valioso entre os que atuam fora da Europa, segundo estudo do instituto CIES Football Observatory. De acordo com a empresa suíça, o atleta de 20 anos está avaliado em 85,2 milhões de euros (cerca de R$ 535 milhões na cotação atual).

Na última temporada, sua primeira com a camisa alviverde, Vitor anotou 20 gols e contribuiu com cinco assistências em 56 partidas disputadas.

Vitor Roque está na frente de grandes promessas do futebol português, como Samu Aghehowa e Rodrigo Mora, ambos jogadores do Porto, e Geovany Quenda, jovem atleta do Sporting.

No ranking geral, Lamine Yamal, do Barcelona e da seleção espanhola, lidera com o valor de 343,1 milhões de euros (aproximadamente R$ 2,1 bilhões).

Confira o Top 10 dos jogadores mais valiosos do mundo:

  1. Lamine Yamal (Barcelona) - 343,1 milhões de euros
  2. Erling Haaland (Manchester City) - 255,1 milhões de euros
  3. Kylian Mbappé (Real Madrid) - 201,3 milhões de euros
  4. Jude Bellingham (Real Madrid) - 153,1 milhões de euros
  5. Michael Olise (Bayern de Munique) - 136,9 milhões de euros
  6. Florian Wirtz (Liverpool) - 135,8 milhões de euros
  7. Désiré Doué (PSG) - 134,6 milhões de euros
  8. João Neves (PSG) - 130,6 milhões de euros
  9. Arda Güler (Real Madrid) - 130,3 milhões de euros
  10. Pedri (Barcelona) - 130 milhões de euros
Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

futebol

Palmeiras

Vitor Roque

cifras

mais valiosos
Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Copinha: Julgamento do Carajás após impugnação da partida será realizado nesta sexta (9)

A vitória do Grêmio Prudente diante do Carajás acabou na justiça, após time paulista utilizar jogador que tinha sido substituído

08.01.26 14h13

Futebol

Ainda não anunciados oficialmente, três reforços treinam com o Remo na pré-temporada; veja nomes

Informação é do jornalista André Laurent, da TV Liberal, que está no CT do Retrô, casa da pré-temporada azulina. 

08.01.26 14h10

Futebol

Paysandu celebra 10 anos de marca Lobo e afirma que é uma das principais fontes de receita do clube

O clube informou que a marca Lobo é responsável por uma boa parte das receitas anuais

08.01.26 10h14

Futebol

Tuna e Paysandu lamentam a morte do analista de desempenho Kaio Mercês

Kaio mercês trabalhou no futsal do Paysandu no período da pandemia e integrava o Departamento de Futebol profissional da Tuna na função de analista de desempenho

08.01.26 9h00

MAIS LIDAS EM ESPORTES

ESPERANÇA

Times paraenses decidem futuro na Copinha na última rodada

Tuna enfrenta o Botafogo-SP com chances de classificação e Carajás precisa vencer o Olímpico e torcer por reviravolta jurídica

08.01.26 23h25

APRESENTADO

Juan Carlos Osorio fala pela primeira vez como treinador do Remo: 'vamos jogar de igual pra igual'

Sobre o mercado, o treinador explicou que participou das conversas sobre reforços de forma pontual, entre eles um zagueiro canhoto

08.01.26 23h13

NÃO DEU

Remo perde e agora precisa vencer o Palmeiras para se classificar na Copinha

Contra o Monte Roraima, o desempenho do Remo esteve abaixo do esperado, especialmente no primeiro tempo

08.01.26 19h56

Futebol

Ainda não anunciados oficialmente, três reforços treinam com o Remo na pré-temporada; veja nomes

Informação é do jornalista André Laurent, da TV Liberal, que está no CT do Retrô, casa da pré-temporada azulina. 

08.01.26 14h10

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda