Vitor Roque é avaliado como jogador mais valioso do futebol fora da Europa: R$ 535 milhões Vitor Roque está na frente de grandes promessas do futebol português, como Samu Aghehowa e Rodrigo Mora, ambos jogadores do Porto, e Geovany Quenda, jovem atleta do Sporting Estadão Conteúdo 07.01.26 17h18 Vitor Roque, do Palmeiras (Instagram @vitor_roque9) O atacante Vitor Roque, do Palmeiras, foi considerado o jogador de futebol mais valioso entre os que atuam fora da Europa, segundo estudo do instituto CIES Football Observatory. De acordo com a empresa suíça, o atleta de 20 anos está avaliado em 85,2 milhões de euros (cerca de R$ 535 milhões na cotação atual). Na última temporada, sua primeira com a camisa alviverde, Vitor anotou 20 gols e contribuiu com cinco assistências em 56 partidas disputadas. Vitor Roque está na frente de grandes promessas do futebol português, como Samu Aghehowa e Rodrigo Mora, ambos jogadores do Porto, e Geovany Quenda, jovem atleta do Sporting. No ranking geral, Lamine Yamal, do Barcelona e da seleção espanhola, lidera com o valor de 343,1 milhões de euros (aproximadamente R$ 2,1 bilhões). Confira o Top 10 dos jogadores mais valiosos do mundo: Lamine Yamal (Barcelona) - 343,1 milhões de euros Erling Haaland (Manchester City) - 255,1 milhões de euros Kylian Mbappé (Real Madrid) - 201,3 milhões de euros Jude Bellingham (Real Madrid) - 153,1 milhões de euros Michael Olise (Bayern de Munique) - 136,9 milhões de euros Florian Wirtz (Liverpool) - 135,8 milhões de euros Désiré Doué (PSG) - 134,6 milhões de euros João Neves (PSG) - 130,6 milhões de euros Arda Güler (Real Madrid) - 130,3 milhões de euros Pedri (Barcelona) - 130 milhões de euros