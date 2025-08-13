Capa Jornal Amazônia
Vitor Roque confia em bom placar do Palmeiras em Lima por 'tranquilidade' na volta

Estadão Conteúdo

Único time com 100% de aproveitamento na Libertadores, o Palmeiras visita o Universitario, em Lima, nesta quinta-feira, para manter a sequência de triunfos. Mesmo fora de casa, o atacante Vitor Roque esbanja confiança em resultado positivo para o time ter "tranquilidade" na volta.

O ambiente no clube ficou um pouco tumultuado nos últimos dias por causa da eliminação na Copa do Brasil para o arquirrival Corinthians. Na ocasião, o time perdeu fora de casa por 1 a 0 e foi pressionado para o Allianz Parque, onde acabou novamente batido, por 2 a 0. Para que a frustração não se repita, Vitor Roque foca em vitória como visitante. "O calendário do Brasil é um pouco difícil, são muitos jogos. É seguir trabalhando, estar preparado para cada jogo. A Libertadores é diferente e temos de buscar o melhor resultado aqui, em uma decisão muito difícil, fora de casa", pregou o centroavante. Nada de desorganização, porém. "Sabemos que tem o jogo da volta e é tentar o melhor resultado aqui para nos dar tranquilidade."

A preparação final para a ida das oitavas ocorreu na casa do Alianza Lima antes do jogo das 21h30. Abel Ferreira comandou movimentações táticas, ajustou posicionamento e ensaiou bolas paradas ofensivas e defensivas.

Decisivo nos 2 a 1 contra o Ceará, pelo Brasileirão, Vitor Roque estava radiante com o embalo que começa a ter no clube, onde sente-se cada vez mais adaptado. "É o trabalho dia após dia. Estou muito feliz no clube, muito feliz com o grupo que temos. O professor Abel tem nos dado cada vez mais confiança de seguir trabalhando, ajudando os companheiros e o Palmeiras, que é o mais importante."

