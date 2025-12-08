Vitor Roque cita peso dos vices no Palmeiras e mira Copa: 'Recuperei a felicidade' Estadão Conteúdo 08.12.25 13h07 Vitor Roque transformou a temporada em combustível para crescer. Durante a cerimônia do Bola de Prata, o atacante do Palmeiras refletiu sobre um ano que terminou com três vice-campeonatos - Paulistão, Brasileirão e Libertadores - e afirmou que, mesmo sem títulos, o grupo sai fortalecido para 2026. "Foi um ano de aprendizado. Temos muitos jovens. Ano ruim é ser vice. A régua aqui é alta, a pressão é grande", disse. O atacante admitiu ter feito uma temporada individual consistente, embora os resultados coletivos não tenham vindo. "Fiz uma excelente temporada, não conseguimos os prêmios coletivos. Fico feliz pelo meu ano. Espero fazer meu trabalho no Palmeiras para tentar coroar minha convocação", afirmou, lembrando a disputa por vaga no grupo que irá à Copa do Mundo. Vitor Roque também destacou o papel de Abel Ferreira, que confirmou permanência para 2026. O camisa 9 disse que o treinador foi decisivo para sua retomada após a passagem frustrante pelo futebol espanhol. "Estou feliz no Palmeiras, é um clube que me ajudou a recuperar a felicidade. O Abel me deu confiança. Estou focado no Palmeiras", completou. A adaptação gradual no clube foi ponto-chave da sua trajetória no ano. Contratado com status de titular, o atacante inicialmente alternou minutos, ajustou funções e terminou como peça consolidada no ataque ao lado de Flaco López. As atuações renderam 56 jogos, 20 gols, cinco assistências e a convocação de Carlo Ancelotti para a seleção brasileira. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Palmeiras Vitor Roque COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Marcos Braz abre o jogo sobre contratações, técnico e qual objetivo do Remo em 2026; saiba mais Executivo do Remo afirmou que vem conversando diretamente com jogadores tentando convencer os atletas a defender a camisa azulina 08.12.25 15h49 FUTEBOL Remo: Marcos Braz confirma contratação do atacante Alef Manga para a Série A 2026 Leão Azul terá como atacante Alef Manga, de 31 anos, que estava disputando a Série B pelo Avaí-SC 08.12.25 12h54 lançamento Com detalhes especiais, Remo lança camisa de ano novo Peça possui escudo diferente, com relevo e tecnologia que muda de cor conforme a luz 08.12.25 11h40 futebol Após duas temporadas, goleiro Léo Lang se despede do Remo: 'Sempre fará parte da minha história' Arqueiro conquistou dois acesso pelo Leão Azul e um título do Campeonato Paraense 08.12.25 9h37 MAIS LIDAS EM ESPORTES DESPEDIDA Meia se despede do Remo e vai disputar a elite do Paulistão em 2026 Pelo Remo, Luan Martins teve poucas oportunidades ao longo da temporada 07.12.25 17h42 FUTEBOL Pedro Rocha dá oficialmente adeus ao Clube do Remo Remo publicou agradecimento ao jogador artilheiro da série B, que teve 19 gols em 44 jogos 06.12.25 22h46 FUTEBOL Remo: Marcos Braz confirma contratação do atacante Alef Manga para a Série A 2026 Leão Azul terá como atacante Alef Manga, de 31 anos, que estava disputando a Série B pelo Avaí-SC 08.12.25 12h54 lançamento Com detalhes especiais, Remo lança camisa de ano novo Peça possui escudo diferente, com relevo e tecnologia que muda de cor conforme a luz 08.12.25 11h40