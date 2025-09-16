Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Vitor Roque chama a mãe de 'vagabunda' em áudios anexados a processo judicial

Gravações foram incluídas em processo movido pelo atacante do Palmeiras contra a ex-esposa

Iury Costa
fonte

As gravações fazem parte de um processo movido por Vitor contra a ex-esposa. (Instagram @vitor_roque9)

O atacante Vitor Roque, do Palmeiras, foi citado em novo episódio fora de campo nesta terça-feira (16). Áudios revelados pelo portal LeoDias mostram uma discussão entre o jogador e sua mãe, Hercília, marcada por ofensas e acusações.

As gravações fazem parte de um processo movido por Vitor contra a ex-esposa, a influenciadora Dayana Lins.

O que aconteceu

A discussão ocorreu no período em que o atleta atuava pelo Real Betis, da Espanha, entre agosto de 2024 e janeiro deste ano. Pessoas próximas afirmaram que o jogador costumava sair nas folgas sem avisar a família, o que teria gerado preocupação em sua mãe.

Nos áudios, Vitor rebate questionamentos de Hercília sobre sua rotina e a acusa de fofocas. Em outro trecho, o jogador chama a mãe de “arrogante” e “vagabunda”. Hercília, por sua vez, responde que é uma pessoa humilde e nega as acusações.

O atacante também diz que os pais não o procuravam e alega que a mãe falava dele pelas costas.

VEJA MAIS

image Vitor Roque trabalha parte mental para se firmar no Palmeiras: 'Psicóloga tem ajudado muito'
Contratado após não vingar no futebol espanhol, o jogador chegou ao Palmeiras sob desconfiança e demorou para conseguir "desencantar"

image Gabigol decide, Cruzeiro vence o Bahia e toma a vice-liderança do Palmeiras

Trajetória no futebol

Revelado pelo Cruzeiro, Vitor Roque se destacou no Athletico-PR antes de ser negociado com o Barcelona em 2023, por mais de 30 milhões de euros. Sem espaço no clube espanhol, foi emprestado ao Betis por seis meses.

Em 2025, foi contratado pelo Palmeiras por 25 milhões de euros. O jogador já foi convocado para a Seleção Brasileira em outras ocasiões.

 

*(Iury Costa, estagiário sob supervisão de Heloá Canali, Editora Web de O Liberal)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

vitor roque

palmeiras

processo judicial

Esportes
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM ESPORTES

Futebol

Contra o Atlético-GO, Remo busca a primeira vitória em casa no returno da Série B

Leão Azul volta a jogar no Baenão e tenta voltar a vencer com o mando de campo na Segundona

16.09.25 13h46

MMA Sport Club

Crawford vence Canelo e faz história no boxe com mais um título

16.09.25 12h12

Futebol

Leão, um time que pontua desapontando

16.09.25 12h08

Futebol

Remo inicia venda de ingressos para partida contra o Atlético-GO, no Baenão

Partida ocorre às 20h30 do sábado (20) e é válida pela 27ª rodada da Série B

16.09.25 10h57

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (16/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Série B do Brasileirão, Champions League, Liga dos Campeões da AFC, Libertadores e Copa Sul-Americana movimentam o futebol nesta terça-feira

16.09.25 7h00

Futebol

Remo inicia venda de ingressos para partida contra o Atlético-GO, no Baenão

Partida ocorre às 20h30 do sábado (20) e é válida pela 27ª rodada da Série B

16.09.25 10h57

Liga dos Campeões

Benfica x Qarabag: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (16/09) pela Champions League

Benfica e Qarabag jogam pela Liga dos Campeões da UEFA hoje; veja as formações e onde assistir ao vivo o jogo de hoje

16.09.25 15h00

Futebol

Contra o Atlético-GO, Remo busca a primeira vitória em casa no returno da Série B

Leão Azul volta a jogar no Baenão e tenta voltar a vencer com o mando de campo na Segundona

16.09.25 13h46

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda