Vitor Roque chama a mãe de 'vagabunda' em áudios anexados a processo judicial Gravações foram incluídas em processo movido pelo atacante do Palmeiras contra a ex-esposa Iury Costa 16.09.25 16h35 As gravações fazem parte de um processo movido por Vitor contra a ex-esposa. (Instagram @vitor_roque9) O atacante Vitor Roque, do Palmeiras, foi citado em novo episódio fora de campo nesta terça-feira (16). Áudios revelados pelo portal LeoDias mostram uma discussão entre o jogador e sua mãe, Hercília, marcada por ofensas e acusações. As gravações fazem parte de um processo movido por Vitor contra a ex-esposa, a influenciadora Dayana Lins. O que aconteceu A discussão ocorreu no período em que o atleta atuava pelo Real Betis, da Espanha, entre agosto de 2024 e janeiro deste ano. Pessoas próximas afirmaram que o jogador costumava sair nas folgas sem avisar a família, o que teria gerado preocupação em sua mãe. Nos áudios, Vitor rebate questionamentos de Hercília sobre sua rotina e a acusa de fofocas. Em outro trecho, o jogador chama a mãe de "arrogante" e "vagabunda". Hercília, por sua vez, responde que é uma pessoa humilde e nega as acusações. O atacante também diz que os pais não o procuravam e alega que a mãe falava dele pelas costas. VEJA MAIS Vitor Roque trabalha parte mental para se firmar no Palmeiras: 'Psicóloga tem ajudado muito' Contratado após não vingar no futebol espanhol, o jogador chegou ao Palmeiras sob desconfiança e demorou para conseguir "desencantar" Gabigol decide, Cruzeiro vence o Bahia e toma a vice-liderança do Palmeiras Trajetória no futebol Revelado pelo Cruzeiro, Vitor Roque se destacou no Athletico-PR antes de ser negociado com o Barcelona em 2023, por mais de 30 milhões de euros. Sem espaço no clube espanhol, foi emprestado ao Betis por seis meses. Em 2025, foi contratado pelo Palmeiras por 25 milhões de euros. O jogador já foi convocado para a Seleção Brasileira em outras ocasiões. *(Iury Costa, estagiário sob supervisão de Heloá Canali, Editora Web de O Liberal)