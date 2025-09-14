Vitor Roque trabalha parte mental para se firmar no Palmeiras: 'Psicóloga tem ajudado muito' Contratado após não vingar no futebol espanhol, o jogador chegou ao Palmeiras sob desconfiança e demorou para conseguir "desencantar" Estadão Conteúdo 14.09.25 8h42 Vitor Roque, do Palmeiras (Instagram @vitor_roque9) De aposta da diretoria ao protagonismo absoluto na noite deste sábado na goleada de 4 a 1 do Palmeiras sobre o Internacional. Após um início hesitante no clube, Vitor Roque indicou uma outra iniciativa que vem complementando a aplicação nos treinos: os cuidados com a parte mental. "Futebol é assim. Se você deixa de marcar um gol, você é o pior do mundo. Mas se você faz, você é o melhor do mundo. Então, é tentar ter resiliência. Venho conversando bastante com a psicóloga e isso tem me ajudado muito", afirmou o jogador após marcar os três gols da vitória que colocou o time paulista na vice-liderança da competição nacional com 46 pontos. Contratado após não vingar no futebol espanhol, o jogador chegou ao Palmeiras sob desconfiança e demorou para conseguir "desencantar". Após 13 partidas de jejum, o seu primeiro gol com a camisa verde veio no triunfo de 1 a 0 sobre o Vasco, no dia 4 de maio. À época, o atleta não escondeu a pressão que vinha sofrendo por não conseguir estufar a rede. "Sensação de alívio", disse na ocasião. Mas se o início foi complicado, os tempos agora são outros. Com as três bolas na rede deste sábado o atleta contabiliza seis gols e quatro assistências com a camisa palmeirense. Satisfeito por ter sido o melhor em campo, ele celebrou a sua convincente atuação. "Foi o hat-trick perfeito. Muito feliz e tenho somente a agradecer por este momento. Deus tem me sustentado e os gols estão saindo", afirmou o jogador reforçando a crença no lado espiritual para seguir em boa fase dentro de campo. Com quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos, o Palmeiras quer manter o embalo no Nacional e vai contar novamente com a força do Allianz no próximo encontro dentro da competição. A equipe volta a campo no sábado, novamente em São Paulo, diante do Fortaleza. "Precisamos continuar com o mesmo foco", completou Vitor Roque que busca manter o faro de gol no ataque palmeirense. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Palmeiras vestiário Vitor Roque COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES Futebol Dia do Árbitro: profissionais no Pará enfrentam vida dupla e buscam reconhecimento Sem remuneração suficiente para viver apenas da arbitragem, árbitros paraenses dividem rotina entre salas de aula, quadras e campos. 14.09.25 8h00 Carlos Ferreira O futebol cobra respeito dos mal educados 14.09.25 8h00 Futebol 'Payxão': estudo analisa performance da torcida do Paysandu nas arquibancadas Tese da UFPA estudou o que move o torcedor bicolor e como as manifestações de apoio ao clube são realizadas 14.09.25 7h00 mma UFC: paraense Amanda Lemos perde para norte-americana e se distancia de nova disputa pelo cinturão Lutadora perdeu por decisão dos juízes após três rounds intensos 13.09.25 19h05 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol 'Payxão': estudo analisa performance da torcida do Paysandu nas arquibancadas Tese da UFPA estudou o que move o torcedor bicolor e como as manifestações de apoio ao clube são realizadas 14.09.25 7h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (14/09), horários das partidas e onde assistir ao vivo Séries A e B do Campeonato Brasileiro, Brasileirão Feminino, Bundesliga, Série A argentina e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo 14.09.25 7h00 Futebol Remo adota rígido protocolo de nutrição esportiva como pilar de preparação na Série B Com protocolos individualizados, o Leão Azul aposta na nutrição para manter desempenho e reduzir riscos de lesão 14.09.25 7h30 Futebol Dia do Árbitro: profissionais no Pará enfrentam vida dupla e buscam reconhecimento Sem remuneração suficiente para viver apenas da arbitragem, árbitros paraenses dividem rotina entre salas de aula, quadras e campos. 14.09.25 8h00