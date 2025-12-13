Capa Jornal Amazônia
Visita de Messi à Índia começa com tumulto em estádio e prisão de organizador

Estadão Conteúdo

A tão aguardada turnê de Lionel Messi pela Índia teve um início conturbado, neste sábado, com torcedores furiosos atirando garrafas e cadeiras no campo, além de tentar vandalizar um estádio em Calcutá, na região leste do país, após muitos deles não conseguirem ver mais do que um rápido vislumbre de seu ídolo.

De acordo com o jornal Times of India, muitos fãs que pagaram ingressos disseram não ter visto Messi - nem pessoalmente, nem nos telões do estádio - apesar de terem esperado por horas. Acompanhado dos amigos Rodrigo de Paul e Luis Suárez, o craque deu uma rápida volta no campo saudando o público e deixou o estádio, após cerca de 20 minutos, frustrando as pessoas que esperavam que ele pelo menos batesse uma bola no gramado.

A chefe do governo de Bengala Ocidental, Mamata Banerjee, pediu desculpas ao astro argentino pelo "má gestão" do evento. "Estou profundamente perturbada e chocada com a má gestão do evento, que presenciada hoje no Estádio Salt Lake", escreveu Banerjee nas redes sociais. Ela também se desculpou com os torcedores que esperavam mais após pagarem pelos ingressos.

Banerjee afirmou que uma comissão será formada para "conduzir uma investigação detalhada sobre o incidente, apurar responsabilidades e recomendar medidas para evitar que tais ocorrências se repitam no futuro". O chefe da organização do evento foi detido pela polícia local para prestar esclarecimentos.

A turnê de três dias de Messi pela Índia, intitulada "Goat India Tour", levaria o campeão mundial de Calcutá a Hyderabad e depois a Bombaim, antes de concluir a viagem em Nova Délhi na segunda-feira. No sábado anterior, Messi inaugurou remotamente uma estátua de 21 metros de altura em sua homenagem em Calcutá.

