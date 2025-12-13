Visita de Messi à Índia começa com tumulto em estádio e prisão de organizador Estadão Conteúdo 13.12.25 12h42 A tão aguardada turnê de Lionel Messi pela Índia teve um início conturbado, neste sábado, com torcedores furiosos atirando garrafas e cadeiras no campo, além de tentar vandalizar um estádio em Calcutá, na região leste do país, após muitos deles não conseguirem ver mais do que um rápido vislumbre de seu ídolo. De acordo com o jornal Times of India, muitos fãs que pagaram ingressos disseram não ter visto Messi - nem pessoalmente, nem nos telões do estádio - apesar de terem esperado por horas. Acompanhado dos amigos Rodrigo de Paul e Luis Suárez, o craque deu uma rápida volta no campo saudando o público e deixou o estádio, após cerca de 20 minutos, frustrando as pessoas que esperavam que ele pelo menos batesse uma bola no gramado. A chefe do governo de Bengala Ocidental, Mamata Banerjee, pediu desculpas ao astro argentino pelo "má gestão" do evento. "Estou profundamente perturbada e chocada com a má gestão do evento, que presenciada hoje no Estádio Salt Lake", escreveu Banerjee nas redes sociais. Ela também se desculpou com os torcedores que esperavam mais após pagarem pelos ingressos. Banerjee afirmou que uma comissão será formada para "conduzir uma investigação detalhada sobre o incidente, apurar responsabilidades e recomendar medidas para evitar que tais ocorrências se repitam no futuro". O chefe da organização do evento foi detido pela polícia local para prestar esclarecimentos. A turnê de três dias de Messi pela Índia, intitulada "Goat India Tour", levaria o campeão mundial de Calcutá a Hyderabad e depois a Bombaim, antes de concluir a viagem em Nova Délhi na segunda-feira. No sábado anterior, Messi inaugurou remotamente uma estátua de 21 metros de altura em sua homenagem em Calcutá. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Messi Índia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES MANTO BICOLOR Paysandu lança nova camisa de 2026 em comemoração aos 10 anos da marca Lobo O manto bicolor possui as mesmas características da camisa lançada em 2016 13.12.25 18h56 FUTEBOL Campeão Brasileiro com o Remo, Márcio Belém morre aos 45 anos; saiba mais detalhes Márcio Belém chegou a ser socorrido, mas faleceu nesta tarde deste sábado (13) 13.12.25 17h26 FUTEBOL Deu Mengão! Flamengo vence o Pyramids e está na final do Intercontinental contra o PSG Clube brasileiro não deu mole para a equipe do Egito e está na grande final da Copa Intercontinental 13.12.25 16h00 FUTEBOL Ex-Fortaleza, técnico Martín Palermo confirma 'sondagem' do Remo; saiba mais Leão Azul tenta contratar um treinador para a temporada 2026 e o argentino foi um dos sondados pela direção do clube 13.12.25 15h22 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Quem era Márcio Belém? Conheça a história do ex-jogador do Remo que morreu em casa Márcio Belém jogou e foi campeão defendendo o seu time de coração, o Clube do Remo 13.12.25 18h30 MAIS ESPORTES Ingressos do Mundial de Vôlei em Belém já estão à venda; veja os valores e onde comprar Evento acontece em dezembro no Mangueirinho e conta com três equipes brasileiras na disputa 03.11.25 14h25 futebol No retorno aos octógonos, Mondragon vence luta por nocaute no Revelation Fight Açaí Biruta recebeu as lutas do evento na noite de quinta-feira (10) 14.12.25 0h36 FUTEBOL Campeão Brasileiro com o Remo, Márcio Belém morre aos 45 anos; saiba mais detalhes Márcio Belém chegou a ser socorrido, mas faleceu nesta tarde deste sábado (13) 13.12.25 17h26