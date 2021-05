Virou rotina? Palmeiras pode conquistar mais um título em cima de um rival

O Palmeiras vai enfrentar, nesta quinta-feira (20), o São Paulo, pela primeira partida da final do Campeonato Paulista. O Choque-Rei será mais uma oportunidade do Verdão levantar um troféu após bater um rival, algo que ocorreu duas vezes na temporada passada.

Ainda com Luxemburgo, o Alviverde teve, também na final do Paulistão, de enfrentar o Corinthians para sair com o título. No dérbi, tudo que faltou de qualidade, sobrou de emoção, pois, aos 49′ do segundo tempo, com o Maior Campeão Nacional vencendo, Gustavo Gómez cometeu um pênalti que resultou em gol alvinegro e, com isso, penalidades na decisão. Isto, porém, não foi o suficiente para tirar o ‘caneco’ das mãos palestrinas.

Meses depois, já com Abel Ferreira no comando, o Verdão encontrou o Santos na final da Libertadores. Contra o Peixe, o time já havia, anos antes, vencido uma Copa do Brasil e, na partida continental, o resultado não foi diferente. Num confronto de poucas oportunidades, Breno Lopes subiu, já nos acréscimos, e cabeceou para o fundo das redes, garantindo o bicampeonato da América para o clube.

Além disso, no terceiro título que o Alviverde conquistou em 2020, o adversário na final, por pouco não foi, também, paulista, pois o São Paulo, atual adversário na finalíssima estadual, foi eliminado, na semifinal, para o Grêmio.

O confronto entre Palmeiras e o Tricolor está marcado para esta quinta-feira (20), às 22h (horário de Brasília), no Allianz Parque.