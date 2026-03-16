Vinicius Lira rompe ligamento do joelho, passa por cirurgia e perde a temporada na Santos A contusão veio nos minutos finais do clássico com o Corinthians, na Vila Belmiro, no domingo Estadão Conteúdo 16.03.26 14h47 Vinicius Lira se lesionou na partida contra o Corinthians (Reprodução / TV Globo) Ganhando cada vez mais a confiança do torcedor e do técnico Juan Pablo Vojvoda no Santos, o jovem lateral-esquerdo Vinícius Lira está fora da temporada. O garoto de 18 anos sofreu uma grave lesão no joelho, vai passar por cirurgia e se afasta dos gramados entre 10 e 12 meses. "Após exames de imagem realizados nesta segunda-feira (16), o lateral-esquerdo Vinícius Lira teve constatada a ruptura total do ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo. O atleta passará por cirurgia nos próximos dias", informou o Santos. A contusão veio nos minutos finais do clássico com o Corinthians, na Vila Belmiro, neste domingo. O Santos já atuava com um a menos por causa da expulsão de Luan Peres e teve de terminar a partida (1 a 1) com nove em campo). Lira não tinha condições de permanência e deixou o campo, no carrinho maca, chorando copiosamente. "O Departamento Médico do Santos FC já informou a CBF sobre a lesão, pois Vinícius Lira estava convocado para amistosos com a seleção brasileira Sub-20", completou o Santos, sobre os jogos que serão realizados contra a seleção do Paraguai. Vinícius Lira surgiu como boa opção após Escobar cair em descrédito com os santistas e perder a confiança. A bronca com o argentino é tão grande que, logo após o anúncio da grave lesão, muitos torcedores foram às redes sociais do clube pedir a contratação de um substituto. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Brasileirão Santos FC Vinícius LIra COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Remo se prepara em Curitiba para enfrentar o Flamengo pelo Brasileirão Equipe azulina permanece no Paraná após derrota para o Coritiba e faz preparação para o duelo da próxima quinta-feira (19) 16.03.26 12h52 FUTEBOL Contra o Remo, atacante Pedro pode alcançar marca histórica no Flamengo; saiba detalhes Atacante rubro-negro pode ultrapassa Gabigol e se tornar o maior artilheiro do clube no século XXI 16.03.26 12h43 futebol Remo se une a Flamengo e Grêmio em articulação por reunião para discutir gestão da Libra Clubes convocaram assembleia para debater rumos da liga e revisar contratos de direitos de transmissão do Brasileirão 16.03.26 11h13 futebol Pikachu analisa derrota do Remo e projeta jogo contra o Flamengo: 'A gente tem que ter ambição' Jogador azulino lamentou o resultado e disse que o time tem pecado nos detalhes 16.03.26 10h23 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Remo deve anunciar atacante antes de duelo contra o Flamengo, diz jornalista Time azulino está no mercado em busca de reforços para a sequência da temporada e pode anunciar um novo jogador nesta semana 16.03.26 9h36 FUTEBOL Última chance a Neymar? Ancelotti convoca seleção brasileira para amistosos nos EUA Os amistosos do fim deste mês, contra França, dia 26, e Croácia, dia 31, podem servir para tirar algumas dúvidas que ainda estão na cabeça do treinador italiano 16.03.26 8h42 PÓS-JOGO Condé vê evolução no Remo apesar de nova derrota: 'mais agressiva' Técnico muda esquema com dois atacantes, elogia postura competitiva do Leão após revés para o Coritiba 15.03.26 22h07 futebol Pikachu analisa derrota do Remo e projeta jogo contra o Flamengo: 'A gente tem que ter ambição' Jogador azulino lamentou o resultado e disse que o time tem pecado nos detalhes 16.03.26 10h23