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Vinicius Lira rompe ligamento do joelho, passa por cirurgia e perde a temporada na Santos

A contusão veio nos minutos finais do clássico com o Corinthians, na Vila Belmiro, no domingo

Estadão Conteúdo
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Vinicius Lira se lesionou na partida contra o Corinthians (Reprodução / TV Globo)

Ganhando cada vez mais a confiança do torcedor e do técnico Juan Pablo Vojvoda no Santos, o jovem lateral-esquerdo Vinícius Lira está fora da temporada. O garoto de 18 anos sofreu uma grave lesão no joelho, vai passar por cirurgia e se afasta dos gramados entre 10 e 12 meses.

"Após exames de imagem realizados nesta segunda-feira (16), o lateral-esquerdo Vinícius Lira teve constatada a ruptura total do ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo. O atleta passará por cirurgia nos próximos dias", informou o Santos.

A contusão veio nos minutos finais do clássico com o Corinthians, na Vila Belmiro, neste domingo. O Santos já atuava com um a menos por causa da expulsão de Luan Peres e teve de terminar a partida (1 a 1) com nove em campo). Lira não tinha condições de permanência e deixou o campo, no carrinho maca, chorando copiosamente.

"O Departamento Médico do Santos FC já informou a CBF sobre a lesão, pois Vinícius Lira estava convocado para amistosos com a seleção brasileira Sub-20", completou o Santos, sobre os jogos que serão realizados contra a seleção do Paraguai.

Vinícius Lira surgiu como boa opção após Escobar cair em descrédito com os santistas e perder a confiança. A bronca com o argentino é tão grande que, logo após o anúncio da grave lesão, muitos torcedores foram às redes sociais do clube pedir a contratação de um substituto.

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