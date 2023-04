Vinícius Júnior recusa ofertas de grandes marcas após romper com a Nike

Vinícius Júnior, também conhecido como Vini Jr, tem recusado inúmeras ofertas de marcas milionárias de materiais esportivos após o rompimento com a Nike, antiga patrocinadora do atleta.

Segundo a equipe do jogador do Real Madrid, não há necessidade de pensar em um próximo patrocinador até o final da temporada, mesmo tendo recebido propostas de grandes marcas como Adidas e Puma.

Em fevereiro, o atacante quebrou o contrato com a empresa devido à falta de prestígio e, no momento, está em busca de uma nova fornecedora de material esportivo que atenda as suas expectativas e esteja disposta a investir na sua marca através de campanhas e ações em nível mundial.

No ano passado, Vini Jr. já havia entrado em conflito com a marca, que o apoiou desde os 13 anos. O atleta era o principal ativo da marca na Seleção Brasileira de Futebol.

(*Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)