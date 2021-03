Vinícius Júnior marca nos minutos finais, e Real Madrid empata com a Real Sociedad

O Real Madrid recebeu, nesta segunda-feira, a Real Sociedad no Estádio Alfredo di Stefano, em partida válida pela 25ª rodada do Campeonato Espanhol. O confronto terminou em empate por 1 a 1, com os visitantes abrindo o placar por Portu, e a equipe merengue empatando com Vini Jr.

Veja a tabela do Espanhol

FALTA DE PRECISÃODurante a primeira etapa, o Real Madrid, além de ter a maior posse de bola (53% contra 47% da Real Sociedad), também foi a equipe que mais finalizou, mas não foi precisa. Em seus doze chutes, apenas um foi em direção ao gol nos primeiros 45 minutos.

SOCIEDAD SUMIDASe o Real Madrid conseguiu atacar mas pecou no último chute ao gol, a Real Sociedad falhou em chegar à criação das jogadas durante a primeira etapa, e encontrou-se presa ao setor defensivo. Foram apenas dois chutes no primeiro tempo por parte dos visitantes.

NA GAVETAA Real Sociedad tratou de abrir o placar já no início do segundo tempo, aos dez minutos. A jogada foi criada desde o seu campo defensivo, e um lançamento alcançou Portu, pronto para cabecear a bola na gaveta, deixando o goleiro Courtois sem chances para defender.

EMPATE​O Real Madrid foi em busca do empate, e perdeu diversas chances em sequência, mas conseguiu o empate aos 43 minutos do segundo tempo. Em cruzamento para a área, a bola sobrou para o brasileiro Vini Jr, que empatou a partida.

SEQUÊNCIAApós a partida desta segunda, o Real Madrid enfrenta o Atlético de Madrid em derby no próximo domingo, às 12:15h (de Brasília). A Real Sociedad, por sua vez, enfrenta o Levante também no domingo, mas às 14:30h (de Brasília). As duas partidas são válidas pela 26ª rodada do Campeonato Espanhol.