Vini Jr. se solidariza com goleiro do Joinville após caso de racismo na Supercopa de Futsal

O caso de injúria racial registrado na semifinal da Supercopa do Brasil de Futsal, entre Joinville e Sorocaba, ganhou repercussão nacional após a manifestação de Vinicius Júnior. O atacante do Real Madrid, que recentemente também foi alvo de ofensas racistas em duelo contra o Benfica pela Champions League, enviou mensagem de apoio ao goleiro Kleyton, do JEC.

Nas redes sociais, o arqueiro publicou a captura de tela da conversa com o camisa 7 da seleção brasileira. "Fica firme, mano! Seguiremos na luta", escreveu Vini Jr. Kleyton respondeu: "Que honra. Seguimos juntos nessa luta".

A mensagem de Vini Jr. reforça o papel que o atacante tem assumido no combate ao racismo no esporte. Alvo recorrente de ataques na Espanha e também em competições internacionais, o brasileiro transformou episódios de violência em posicionamento público e cobrança por punições mais severas.

O episódio ocorreu após o fim da prorrogação, pouco antes das cobranças de pênaltis. Segundo relato do goleiro, um torcedor posicionado nas escadas atrás de um dos gols o chamou de "Vera Verão", personagem historicamente associado a estereótipos raciais. A arbitragem acionou o protocolo antirracismo, e a partida ficou paralisada por cerca de 10 minutos.

A Polícia Militar identificou o torcedor, que foi retirado do ginásio e conduzido à delegacia. Após depoimento, ele foi preso em flagrante por injúria discriminatória.

Em quadra, o Sorocaba venceu o Joinville nos pênaltis e avançou à final da Supercopa, onde enfrenta o Atlântico neste sábado, às 19h (de Brasília), valendo vaga na Copa Libertadores de Futsal.