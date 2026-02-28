Vini Jr. se solidariza com goleiro do Joinville após caso de racismo na Supercopa de Futsal Estadão Conteúdo 28.02.26 16h23 O caso de injúria racial registrado na semifinal da Supercopa do Brasil de Futsal, entre Joinville e Sorocaba, ganhou repercussão nacional após a manifestação de Vinicius Júnior. O atacante do Real Madrid, que recentemente também foi alvo de ofensas racistas em duelo contra o Benfica pela Champions League, enviou mensagem de apoio ao goleiro Kleyton, do JEC. Nas redes sociais, o arqueiro publicou a captura de tela da conversa com o camisa 7 da seleção brasileira. "Fica firme, mano! Seguiremos na luta", escreveu Vini Jr. Kleyton respondeu: "Que honra. Seguimos juntos nessa luta". A mensagem de Vini Jr. reforça o papel que o atacante tem assumido no combate ao racismo no esporte. Alvo recorrente de ataques na Espanha e também em competições internacionais, o brasileiro transformou episódios de violência em posicionamento público e cobrança por punições mais severas. O episódio ocorreu após o fim da prorrogação, pouco antes das cobranças de pênaltis. Segundo relato do goleiro, um torcedor posicionado nas escadas atrás de um dos gols o chamou de "Vera Verão", personagem historicamente associado a estereótipos raciais. A arbitragem acionou o protocolo antirracismo, e a partida ficou paralisada por cerca de 10 minutos. A Polícia Militar identificou o torcedor, que foi retirado do ginásio e conduzido à delegacia. Após depoimento, ele foi preso em flagrante por injúria discriminatória. Em quadra, o Sorocaba venceu o Joinville nos pênaltis e avançou à final da Supercopa, onde enfrenta o Atlântico neste sábado, às 19h (de Brasília), valendo vaga na Copa Libertadores de Futsal. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futsal Vinicius Junior racismo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES ESPORTES Final do Parazão 2026 terá alerta para transformação do clima da Amazônia Evento irá ocorrer no 1º jogo da decisão do campeonato estadual de futebol em Belém neste domingo (1º) e contará com influenciadores Diogo Puget e Isis Brelaz 28.02.26 15h47 FUTEBOL Copa Grão Pará: Cametá x Capitão Poço e Castanhal x Águia decidem vagas na final; veja detalhes Competição vale vaga na Copa do Brasil de 2027 28.02.26 8h00 FUTEBOL Lateral do Remo sobre a final do Parazão contra o Paysandu: 'Creio que somos o melhor time' João Lucas esteve em campo em oito jogos pelo Remo nesta temporada 27.02.26 18h30 MMA Sport Club Leonardo Vasconcelos encara campeão russo em desafio de peso na Rússia 27.02.26 16h36 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (28/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Italiano, Bundesliga, Campeonato Espanhol, Campeonato Inglês e Campeonato Saudita movimentam o futebol neste sábado 28.02.26 7h00 FUTEBOL Copa Grão Pará: Cametá x Capitão Poço e Castanhal x Águia decidem vagas na final; veja detalhes Competição vale vaga na Copa do Brasil de 2027 28.02.26 8h00 MAIS UM CREDOR Thiago Heleno processa o Paysandu e cobra valor milionário na Justiça do Trabalho Zagueiro que defendeu o Paysandu Sport Club em 2025 cobra verbas rescisórias, salários e direitos de imagem em duas ações na Justiça do Trabalho 27.02.26 20h42 ESPORTES Final do Parazão 2026 terá alerta para transformação do clima da Amazônia Evento irá ocorrer no 1º jogo da decisão do campeonato estadual de futebol em Belém neste domingo (1º) e contará com influenciadores Diogo Puget e Isis Brelaz 28.02.26 15h47