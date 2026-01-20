Vini Jr. marca e Real goleia o Monaco; Jesus brilha em vitória do Arsenal na Champions

O Real Madrid goleou o Monaco por 6 a 1 na última terça-feira, em confronto válido pela sétima rodada da fase de liga da Champions League. A partida, disputada no Estádio Santiago Bernabéu, teve o atacante Mbappé como grande destaque, marcando dois gols para a equipe merengue.

Com o resultado, o time espanhol atingiu 15 pontos e ocupa a terceira colocação da tabela. Está atrás do Bayern de Munique, que também soma 15 pontos, e do Arsenal, líder isolado com 21 pontos e 100% de aproveitamento. O Monaco, por sua vez, parou nos nove pontos e aparece na 20ª posição.

Apesar dos números do primeiro tempo indicarem equilíbrio, o domínio do Real Madrid foi evidente desde o início. A equipe espanhola controlou o jogo com intensidade e pressão alta. Construiu sua vantagem ainda antes do intervalo, com jogadas coletivas de alto nível técnico.

Destaque ofensivo do Real Madrid

Aos quatro minutos, Valverde iniciou e concluiu uma bela troca de passes. Ele recebeu de Mastantuono e serviu Mbappé, que abriu o placar. Aos 25, o Santiago Bernabéu vibrou novamente: Camavinga deu passe de letra, Güler tocou de primeira e Vinicius cruzou de trivela para Mbappé ampliar.

Na segunda etapa, o Real transformou a vitória em goleada. Aos cinco minutos, Mbappé encontrou Vinicius, que fez o pivô e deixou Mastantuono em condições de finalizar. Pouco depois, Vinicius cruzou pela esquerda e viu Kehrer marcar contra. Aos 17, o brasileiro protagonizou o lance mais bonito da noite, driblando a marcação e acertando o ângulo.

Mesmo após um erro isolado na saída de bola, o time manteve o controle. Fechou a contagem com Bellingham, que recebeu um passe preciso de Valverde.

Arsenal mantém 100% de aproveitamento

O Arsenal manteve sua campanha perfeita na Champions League ao vencer a Inter de Milão por 3 a 1. O jogo foi disputado no Estádio Giuseppe Meazza. Gabriel Jesus, recuperado de lesão, foi decisivo ao marcar dois gols, liderando mais uma atuação segura da equipe inglesa.

O time comandado por Mikel Arteta começou pressionando e abriu o placar cedo, aos nove minutos. A jogada, uma triangulação, terminou com Gabriel Jesus antecipando-se à zaga. A Inter reagiu rapidamente em contra-ataque, com Sucic empatando de fora da área.

Ainda no primeiro tempo, Saka cobrou escanteio fechado e Trossard desviou. Gabriel Jesus apareceu novamente para recolocar o Arsenal em vantagem. Na etapa final, os italianos tentaram a reação, mas viram Gyökeres marcar aos 39 minutos e selar o triunfo dos londrinos.

Sporting vence Paris Saint-Germain

Também na terça-feira, o Sporting venceu o Paris Saint-Germain (PSG) por 2 a 1, no Estádio José Alvalade. Com a vitória, os portugueses alcançaram 13 pontos e assumiram a sexta colocação na Champions League. O PSG, com a mesma pontuação, caiu para o quinto lugar.

Os gols da partida surgiram apenas no segundo tempo. Aos 28 minutos, Luis Suárez aproveitou uma sobra na área após escanteio afastado e finalizou cruzado para abrir o placar. Pouco depois, aos 33, o PSG reagiu com Kvaratskhelia, que recebeu pela esquerda, cortou para dentro e acertou um belo chute no ângulo de Rui Silva.

Quando o empate parecia consolidado, o Sporting voltou a balançar as redes nos acréscimos. Luis Suárez apareceu mais uma vez para marcar o segundo gol. Ele garantiu a virada por 2 a 1 e confirmou a vitória portuguesa diante do atual campeão europeu.

Outros resultados da rodada da Champions League

Kairat Almaty 1 x 4 Club Brugge

Bodo/Glimt 3 x 1 Manchester City

Copenhagen 1 x 1 Napoli

Inter de Milão 1 x 3 Arsenal

Olympiacos 2 x 0 Bayer Leverkusen

Real Madrid 6 x 1 Monaco

Sporting 2 x 1 PSG

Tottenham 2 x 0 Borussia Dortmund

Villarreal 1 x 1 Ajax