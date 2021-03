Vini Jr. joga bem, Real Madrid vence a Atalanta e avança às quartas de final da Champions League

O Real Madrid está classificado para as quartas de final da Champions League. Nesta terça-feira, o time merengue recebeu a Atalanta para o jogo de volta da oitavas de final e venceu os italianos por 3 a 1. Os gols foram marcados por Benzema, Sergio Ramos e Asensio para os donos da casa no Estádio Alfredo Di Stéfano, enquanto Muriel descontou para os visitantes.

EQUILÍBRIOA primeira etapa foi equilibrada em Madri, com chances para as duas equipes. Pressionada pelo placar adverso, a Atalanta se lançou ao ataque no início, e teve chance com Gosens aos dois minutos após cruzamento de Muriel. Courtois fez boa defesa. A resposta merengue veio aos 26 minutos, quando Vini Jr. tabelou com Benzema, mas viu o zagueiro Djimsiti bloquear a finalização.

ATAQUE FATALAos 33 minutos do primeiro tempo, o Real Madrid mostrou que um mísero erro pode ser crucial. O goleiro Sportiello tentou sair jogando no campo de defesa, mas entregou a bola nos pés de Modric. O camisa 10 croata entregou para Benzema livre dentro da área, que só teve o trabalho de empurrar para o gol.

VINI JR. SE DESTACA​Titular mais uma vez no Real Madrid, o brasileiro Vini Jr. foi um dos melhores em campo nesta terça-feira. Muito participativo desde o início, o ex-Flamengo deu dor de cabeça para os italianos. Aos seis minutos da etapa final, o atacante fez linda jogada pela esquerda, limpou a marcação dentro da área, mas mandou para fora na finalização, no que seria um gol de placar. Seis minutos depois, o camisa 20 sofreu pênalti de Rafael Tolói e Sergio Ramos marcou o gol.

FINAL AGITADO​Os últimos minutos de jogo foram movimentados na Espanha. Aos 37 minutos, Muriel cobrou falta com perfeição e não deu chances para Courtois. Logo na saída de bola, porém, Lucas Vázquez fez bela jogada pela direita e entregou para Ansensio dentro da área. O camisa 11, que acabara de entrar, dominou e bateu forte de canhota para fechar a conta.

TRÊS ANOS DEPOISO Real Madrid volta a se classificar para as quartas de final da Champions League depois de três anos. Nas duas últimas edições do torneio, o time espanhol caiu nas oitavas para Ajax (2019) e Manchester City (2020).

TRÊS ANOS DEPOISO Real Madrid volta a se classificar para as quartas de final da Champions League depois de três anos. Nas duas últimas edições do torneio, o time espanhol caiu nas oitavas para Ajax (2019) e Manchester City (2020).

SEQUÊNCIAClassificado para as quartas de final da Champions League, o Real Madrid espera o sorteio da Uefa, que acontece na próxima sexta-feira, para saber seu adversário. Os espanhóis se juntam a Borussia Dortmund, Liverpool, Paris Saint-Germain, Porto e Manchester City. Os dois últimos classificados serão conhecidos nesta quarta-feira. Chelsea ou Atlético de Madrid e Bayern de Munique ou Lazio completarão os oito finalistas.