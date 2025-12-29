Vini Jr. e Rodrygo aparecem em Top 5 jogadores mais desvalorizados em 2025; veja a lista Quem lidera a lista é o inglês Phil Foden, do Manchester City, que desvalorizou cerca de 60 milhões de euros (R$ 391 milhões) Estadão Conteúdo 29.12.25 18h33 Vinicius Júnior (@rafaelribeirorio / CBF) Vinícius Júnior e Rodrygo estão na lista de jogadores mais desvalorizados de 2025. De acordo com levantamento do site Transfermarkt, especializado em valores de mercado de jogadores de futebol, a dupla do Real Madrid e da seleção brasileira sofreu grandes quedas de valor no mercado da bola durante o ano. Segundo o site, Vini Jr. foi o terceiro mais desvalorizado (50 milhões de euros, R$ 326,2 milhões): em janeiro, o jogador valia 200 milhões de euros (R$ 1,3 bilhão), enquanto em dezembro passou a valer 150 milhões de euros (R$ 979 milhões). Já o valor de mercado de Rodrygo, quarto da lista, passou de 100 milhões de euros (R$ 652,4 milhões) para 60 milhões de euros (R$ 391 milhões) neste final de ano. O espanhol Gavi, do Barcelona, também teve queda de 40 milhões de euros - seu valor de mercado caiu de 80 milhões de euros (R$ 522 milhões) para 40 milhões de euros (R$ 261 milhões). Quem lidera a lista é o inglês Phil Foden, do Manchester City, que desvalorizou cerca de 60 milhões de euros (R$ 391 milhões). No início do ano, o jogador era avaliado em 140 milhões de euros (R$ 913,4 milhões) e, atualmente, vale cerca de 80 milhões de euros (R$ 522 milhões). Na segunda posição, aparece o espanhol Rodri, também do Manchester City, que passou de 130 milhões de euros (R$ 848,2 milhões) para 75 milhões de euros (R$ 489,3 milhões). Completa a lista o norueguês Martin Odegaard, do Arsenal, quinto colocado, que valia 110 milhões de euros (R$ 717,7 milhões) em janeiro e agora é avaliado em 75 milhões de euros (R$ 489,3 milhões). Vale ressaltar que os dois brasileiros viveram um ano conturbado no Real Madrid. Além de não alcançarem títulos relevantes recentemente, a dupla rendeu abaixo do esperado na primeira metade da temporada 2025/2026 e convivem com uma crise interna no clube sob o comando do técnico Xabi Alonso. CONFIRA OS JOGADORES QUE MAIS DESVALORIZARAM EM VALOR DE MERCADO EM 2025 Phil Foden (Manchester City) - 60 milhões de euros (R$ 391 milhões) Rodri (Manchester City) - 55 milhões de euros (R$ 359 milhões) Vini Jr. (Real Madrid) - 50 milhões de euros (R$ 326,2 milhões) Rodrygo (Real Madrid) e Gavi (Barcelona) - 40 milhões de euros (R$ 261 milhões) Martin Odegaard (Arsenal) - 35 milhões de euros (R$ 228,4 milhões) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol Vini Jr Rodrygo lista COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Ex-ídolo? Após acerto com o Remo, torcedores do Paysandu chamam Pikachu de ‘mercenário’ Yago Pikachu, que fez história com a camisa do Paysandu, defenderá o Remo na Série A de 2026 01.01.26 13h39 FUTEBOL Torcedor do Paysandu deseja que Pikachu 'quebre as pernas', após atleta ter fechado com o Remo Torcedores do Paysandu foram até o perfil de Yago Pikachu e chamara o atleta de 'Judas', 'traíra' e um deles desejou que o jogador frature as pernas 01.01.26 12h06 Futebol Remo oficializa a contratação do meia Yago Pikachu, ídolo do Paysandu Jogador vai atuar pelo Remo no Campeonato Paraense, no Campeonato Brasileiro da Série A, na Copa do Brasil e na Copa Verde. 31.12.25 19h35 FUTEBOL Fortaleza se despede de Yago Pikachu e anúncio de jogador no Remo fica próximo Clube nordestino se despediu de Yago Pikachu, que fez quase 300 jogos pela equipe do Tricolor e levantou cinco taças 31.12.25 14h56 MAIS LIDAS EM ESPORTES FIM Acabou a payxão: Paysandu deixa de seguir Pikachu no Instagram após contratação pelo Remo Clube bicolor foi rápido e deixou de seguir o ex-ídolo bicolor, que tem 33 anos, após acerto com rival Remo 01.01.26 10h39 FUTEBOL Torcedor do Paysandu deseja que Pikachu 'quebre as pernas', após atleta ter fechado com o Remo Torcedores do Paysandu foram até o perfil de Yago Pikachu e chamara o atleta de 'Judas', 'traíra' e um deles desejou que o jogador frature as pernas 01.01.26 12h06 Futebol Remo oficializa a contratação do meia Yago Pikachu, ídolo do Paysandu Jogador vai atuar pelo Remo no Campeonato Paraense, no Campeonato Brasileiro da Série A, na Copa do Brasil e na Copa Verde. 31.12.25 19h35 contagem regressiva Quanto gols faltam para Cristiano Ronaldo atingir marca de 1000 gols na carreira? Atacante do Al-Nassr pode alcançar o feito ainda em 2026 01.01.26 8h50