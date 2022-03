Vila Nova x Atlético-GO: onde assistir ao vivo e o horário de hoje (22/03) pelo Campeonato Goiano

Futebol

Após empate no jogo de ida, Remo e Caeté decidem ida à semifinal nesta terça-feira, no Baenão

Dois times ficaram no 1 a 1 e decidem a vida no Parazão a partir das 20h30. Azulinos jogam pressionados, enquanto Caeté quer instalar de vez a crise no adversário