Vila Nova e Volta Redonda se despedem da Série B em jogo que abre a 38ª rodada Estadão Conteúdo 19.11.25 8h42 A 38ª e última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro terá seu pontapé inicial na noite desta quarta-feira (19), quando a partir das 19h30, Vila Nova e Volta Redonda se enfrentam no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em um jogo de despedida das equipes na temporada. Com 46 pontos e sem chances de acesso ou rebaixamento, o time goiano ocupa a 13ª colocação e tenta encerrar a competição com uma vitória diante de seu torcedor. Do outro lado, com 35, o Volta Redonda é o vice-lanterna, já está rebaixado e jogará a Série C em 2026. Apenas cumprindo tabela, o Vila Nova já iniciou seu processo de reformulação do elenco para a próxima temporada. Os atacantes Gabriel Poveda e Júnior Todinho se despediram do clube nas redes sociais e não jogam mais pelo time goiano. Além deles, o experiente volante Ralf também está de saída, mas fará sua partida de despedida contra o Volta Redonda. Em contrapartida, o técnico Umberto Louzer contará com os retornos de Tiago Pagnussat, Igor Henrique, João Vieira e Gustavo Pajé, que cumpriram suspensão na derrota por 2 a 0 para o CRB e devem atuar diante do rival fluminense. Elias, suspenso, está fora. Do outro lado, o Volta Redonda também não contará mais com peças importantes. O goleiro Jean Drosny e o lateral-esquerdo Sanchez deixaram o clube após a confirmação do rebaixamento. Além deles, Lucas Adell, André Luiz, Marquinhos receberam férias antecipadas e também estão fora do duelo, assim como o volante Bruno Barra, que recebeu o terceiro amarelo no empate por 1 a 1 com a Chapecoense e está suspenso. Além deste confronto, a partida entre Novorizontino e CRB, que apenas cumprem tabela, também foi antecipada para o sábado (22), às 19h30, no estádio Jorge de Biasi, em Novo Horizonte (SP). A rodada final da competição nacional segue no domingo, com mais oito jogos simultâneos, todos com início previsto para as 16h30. Estes jogos vão decidir o campeão da Série B, que fica com o Coritiba em caso de empate ou tropeço do Athletico-PR, além de três acessos, disputados pelo próprio Furacão, Criciúma, Goiás, Chapecoense e Remo. Na parte de baixo, Athletic-MG, Botafogo-SP e Ferroviária lutam contra a última vaga no Z-4. Três clubes já foram rebaixados para a Série C: Paysandu, Amazonas e Volta Redonda. Os quatro novos integrantes da Série B em 2026 foram os semifinalistas da Série C: Ponte Preta (campeã), Londrina(vice), Náutico e São Bernardo.