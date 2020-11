VÍDEO: Veja os gols da vitória do Fluminense contra o Internacional

Foi na raça. Na noite deste domingo, no Beira Rio, o Fluminense até começou o jogo perdendo para o Internacional, mas, na etapa final, respondeu à altura: conseguiu a virada e consequentemente a vitória e voltou a somar três pontos no Brasileirão. O triunfo teve até gol olímpico de Lucca, contratação feita para a sequência da temporada. O time treinado por Odair Hellmann agora é o 5º colocado, com 35 pontos, somente um ponto atrás do Inter, que fecha o G4. Clique no player acima e veja os gols.

Fluminense venceu o Internacional no Beira Rio (Foto: MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC)