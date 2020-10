VÍDEO: Veja os gols da vitória do Flamengo contra o Goiás

Em jogo atrasado válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Flamengo suou mais do que o esperado para bater o lanterna Goiás no Maracanã. O Rubro-Negro saiu atrás no marcador, mas virou com dois gols do artilheiro Pedro, sendo o último aos 50 minutos do segundo tempo. Clique no player acima e confira os gols.

Pedro decidiu para o Flamengo mais uma vez (Foto: Alexandre Vidal / Flamengo)