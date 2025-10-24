Tiago Leifert confessa que assiste aos jogos do Remo e torce pelo acesso à Série A; vídeo Apresentador comentou sobre a Série B em live e manifestou apoio ao clube paraense na briga pelo acesso à primeira divisão do futebol brasileiro Hannah Franco 24.10.25 19h59 “O Clube do Remo tem que subir”: Leifert declara torcida pela Série A (Reprodução/Youtube) O apresentador e comentarista Tiago Leifert surpreendeu os torcedores paraenses ao revelar, durante uma live em seu canal no YouTube, que tem acompanhado os jogos do Clube do Remo e está torcendo pelo acesso do Leão Azul à Série A do Campeonato Brasileiro. Enquanto analisava a tabela da Série B, Tiago comentou sobre os confrontos decisivos da reta final da competição e recomendou o jogo do Remo como um dos mais interessantes da rodada. “Você fala assim: ‘Mas qual que eu assisto, Laifinho?’ O Remo, Clube do Remo. E pra quem eu estou torcendo? Pelo Clube do Remo”, disse o apresentador. VEJA MAIS VÍDEO: Craque Neto declara apoio ao Clube do Remo: 'Torcer muito pro Remo subir' Apresentador voltou a exaltar a torcida do clube paraense e ressaltou a contagem regressiva para o acesso à Série A Sem os goleiros titulares, Cuiabá e Remo fazem duelo decisivo na noite de hoje Leão busca sexta vitória seguida e acabar com as pretensões do time cuiabano de ainda entrar no G4 Leifert elogiou o time paraense e destacou a importância de ter novamente um representante da Amazônia na elite do futebol nacional. “O Clube do Remo tem que subir, pô. Voltar a ter o futebol do Pará, da Amazônia, o ‘Rei da Amazônia’. Vai ser legal. Mas é uma viagem longa, principalmente pra eles, mais um problema de logística e calendário que nós vamos ter. Mas a emoção tá no Clube do Remo”, afirmou. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)O jornalista reforçou ainda sua torcida pelo Leão Azul e comentou sobre o impacto que o retorno do clube à Série A teria para o futebol brasileiro. “Então você tem que focar no Clube do Remo. E eu vou torcer muito pro Clube do Remo subir, ia ser demais ter de novo o Clube do Remo na Série A. Imagina, meu, a festa dos caras lá. Pô, vai ser animal”, completou. O Clube do Remo entra em campo nesta sexta-feira (24/10), às 21h35, contra o Cuiabá, pela 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A equipe paraense segue na briga por uma das vagas na primeira divisão. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Paysandu recebe o Avaí na Curuzu e confronto entre os clubes é marcado pelo equilíbrio; veja números Papão tenta se manter vivo na Série B, contra um Avaí que possui chances mínimas de acesso 24.10.25 17h30 SÉRIE B Raio-x: Adversário do Paysandu, Avaí alia ataque eficiente e defesa disciplinada Time catarinense tem um dos melhores ataques da Série B e aposta em jogo direto e controle defensivo para encerrar a temporada com segurança 24.10.25 16h36 Futebol Atleta do Remo faz rifa para disputar Surdolimpíadas no Japão José Ribamar, nadador paraense, busca arrecadar R$ 25 mil para representar o Brasil nas Surdolimpíadas em Tóquio. 24.10.25 15h00 Corrida do Círio Especialistas dão dicas de preparação segura para a Corrida do Círio 2025 Médico e educador físico falam sobre cuidados à saúde e rotinas de treino. 24.10.25 12h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES Leão na Liberta? Técnico do Racing aparece com camisa do 'Remo' em jogo da Libertadores; entenda Gustavo Costas veste uniforme histórico do time argentino e e repercute entre paraenses 23.10.25 11h19 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (24/10), horários das partidas e onde assistir ao vivo Série B do Brasileirão, La Liga, Bundesliga e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta sexta-feira 24.10.25 7h00 Futebol Belém é oferecida à Conmebol para receber a final da Libertadores de 2025 Conmebol estuda mudar o local da decisão, marcada para Lima, no Peru, no dia 29 de novembro, por conta dos problemas políticos enfrentados no país. 24.10.25 12h10 HOJE TEM LEÃO Sem os goleiros titulares, Cuiabá e Remo fazem duelo decisivo na noite de hoje Leão busca sexta vitória seguida e acabar com as pretensões do time cuiabano de ainda entrar no G4 24.10.25 7h07