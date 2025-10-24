Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Esportes chevron right

Tiago Leifert confessa que assiste aos jogos do Remo e torce pelo acesso à Série A; vídeo

Apresentador comentou sobre a Série B em live e manifestou apoio ao clube paraense na briga pelo acesso à primeira divisão do futebol brasileiro

Hannah Franco
“O Clube do Remo tem que subir”: Leifert declara torcida pela Série A (Reprodução/Youtube)

O apresentador e comentarista Tiago Leifert surpreendeu os torcedores paraenses ao revelar, durante uma live em seu canal no YouTube, que tem acompanhado os jogos do Clube do Remo e está torcendo pelo acesso do Leão Azul à Série A do Campeonato Brasileiro.

Enquanto analisava a tabela da Série B, Tiago comentou sobre os confrontos decisivos da reta final da competição e recomendou o jogo do Remo como um dos mais interessantes da rodada. “Você fala assim: ‘Mas qual que eu assisto, Laifinho?’ O Remo, Clube do Remo. E pra quem eu estou torcendo? Pelo Clube do Remo”, disse o apresentador.

Leifert elogiou o time paraense e destacou a importância de ter novamente um representante da Amazônia na elite do futebol nacional.

“O Clube do Remo tem que subir, pô. Voltar a ter o futebol do Pará, da Amazônia, o ‘Rei da Amazônia’. Vai ser legal. Mas é uma viagem longa, principalmente pra eles, mais um problema de logística e calendário que nós vamos ter. Mas a emoção tá no Clube do Remo”, afirmou.

O jornalista reforçou ainda sua torcida pelo Leão Azul e comentou sobre o impacto que o retorno do clube à Série A teria para o futebol brasileiro.

“Então você tem que focar no Clube do Remo. E eu vou torcer muito pro Clube do Remo subir, ia ser demais ter de novo o Clube do Remo na Série A. Imagina, meu, a festa dos caras lá. Pô, vai ser animal”, completou.

O Clube do Remo entra em campo nesta sexta-feira (24/10), às 21h35, contra o Cuiabá, pela 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A equipe paraense segue na briga por uma das vagas na primeira divisão.

